Ultima ora

12:54L.elettorale: Rosato, ora valutazioni politico-istituzionali

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Oggi il M5S ha dimostrato che la sua parola non vale nulla". Lo ha detto nell'Aula della Camera il presidente dei deputati Pd Ettore Rosato dopo che è passato un emendamento alla legge elettorale a scrutinio segreto contro il parere della commissione. "La legge elettorale va fatta", ammonisce. Poco dopo in Transatlantico Rosato ha aggiunto "Abbiamo chiesto una sospensione per fare una valutazione politica e istituzionale dopo di che assumeremo le nostre decisioni".

12:47Mo: da Israele nuovo insediamento in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 GIU - Un comitato edilizio del ministero della difesa israeliano ha dato il via ai lavori per 102 case ad Amichai, un nuovo insediamento ebraico in Cisgiordania, il primo da 25 anni a questa parte. Amichai -che sorgerà tra gli insediamenti di Shiloh ed Eli a nord di Ramallah nei Territori - è destinato, in base a decisioni dello scorso febbraio, ai residenti di Amona, avamposto illegale abbattuto da Israele. Amichai è parte di un piano complessivo, già deciso ma finora congelato, per circa 2.600 nuove case in Cisgiordania.

12:46L. elettorale: passa emendamento su Trentino, patto traballa

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Traballa l'accordo tra Pd, M5S, Fi e Lega dopo che nel corso del primo voto segreto in aula alla Camera, la maggioranza che aveva trovato un'intesa sulla legge elettorale è stata battuta. L'emendamento sul sistema elettorale in Trentino Alto Adige presentato da Micaela Biancofiore, sul quale i relatori avevano espresso parere contrario, è stato infatti approvato con 270 voti a favore, 256 contrari e 1 astenuto. E sul voto scatta subito dopo il "giallo" del tabellone. La presidente Boldrini, infatti, aveva chiamato la votazione specificando che era a scrutinio segreto. Ma sul tabellone invece di spuntare le palline azzurre, spuntano le palline rosse e verdi, come accade per quelle palesi con la possibilità di identificare il voto. Si scorgono così dei voti favorevoli nei banchi del Pd e di Fi. Poi, dopo che qualcuno si era accorto dell'errore, si è rimediato ma è bagarre.

12:45++ Onu, 231 civili uccisi da Isis a Mosul in 7 giorni ++

(ANSA) - GINEVRA, 8 GIU - L'Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha reso noto di avere prove credibili che l'Isis ha ucciso almeno 231 civili che stavano cercando di fuggire da Mosul in Iraq dal 26 maggio al 3 giugno. In particolare il 26 maggio sono state uccise 27 persone, il 1 giugno 163 e il 3 giugno 41 civili. L'Onu ha documentato che lo Stato islamico ha usato i civili come scudi umani e ha massacrato quelli che tentavano di fuggire dalla città a seguito della vasta offensiva contro l'Isis. (ANSA)

12:42Voto Gb: leader laburista Corbyn ha votato

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Il leader laburista Jeremy Corbyn ha votato per le elezioni politiche nel suo seggio di Holloway, nel nord di Londra. Il capo dell'opposizione era da solo al seggio - la moglie cilena è riservatissima e 'allergica' alle passerelle mediatiche - e prima di entrare ha salutato alcuni attivisti e i numerosi giornalisti e fotografi presenti. (ANSA)

12:39Voto Gb: premier Theresa May ha votato

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - La premier conservatrice Theresa May ha votato per le elezioni politiche nel suo seggio di Sonning, nel Berkshire (Inghilterra meridionale). Il primo ministro era accompagnata dal marito Philip e dai suoi agenti di scorta. (ANSA)

12:32L. elettorali: Ci sono franchi tiratori durante le votazioni

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Laura Boldrini si appella alla "responsabilità dei singoli deputati" perché non filmino il loro voto segreto e non lo divulghino, come annunciato dai M5S durante le votazioni sulla legeg elettorale. "Ognuno si assuma le sue responsabilità", ammonisce. Intanto un emendamento di Fi alla legge elettorale passa contro il parere contrario della commissione. Dai banchi di M5S si urla "Libertà, libertà". I franchi tiratori sono entrati in azione.