Ultima ora

14:28Papa: umiltà e tenerezza non sono virtù dei deboli

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 GIU - "L'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti". Lo dice oggi Papa Francesco in un tweet.(ANSA).

14:24Calcio: M5s, lo stadio della Roma sarà fatto bene

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Bisogna dare la possibilità a una squadra così rappresentativa di giocare in uno stadio fatto bene. La funzione sportiva è molto importante ed ha un ritorno d'immagine importantissima. Abbiamo poi ottenuto il 50% in meno delle cubature con l'eliminazione delle torri: è un passaggio importante, perché delinea un percorso di omogeneità nel progetto del Movimento 5 stelle sull'urbanistica". Così il capogruppo del M5s di Roma Paolo Ferrara in commissione Sport. "L'input dato - continua - è una maggiore attenzione all'aspetto ambientale. Lo sport può essere contenitore di messaggi legati all'ambiente, con certificazioni importanti rilasciate sugli edifici. Anche la parte di verde all'interno del progetto è altrettanto importante. E abbiamo destinato molte risorse alla linea ferroviaria Roma-Lido". Per l'esponente dei Cinque Stelle, poi, "è sbagliato parlare di riduzione delle opere pubbliche, perché se riduci le cubature e gli uffici riduci anche l'utenza, e quindi anche alcune opere diventano non utili".

14:21Processo a cellula Al Qaeda: pagine Fb inchiodano imputati

(ANSA) - SASSARI, 8 GIU - È entrato nel vivo, nell'aula bunker all'interno del carcere sassarese di Bancali, il processo a carico di undici cittadini pakistani arrestati nell'aprile 2015 a Olbia e in diverse parti d'Italia, accusati di aver costituito una cellula di Al Qaeda e di essere gli organizzatori di alcuni attentati, tra i quali la drammatica strage al mercato di Peshawar dell'ottobre 2009. Di fronte alla Corte d'assise presieduta dal giudice Pietro Fanile, a latere Teresa Castagna, al pm Danilo Tronci, all'avvocatura generale dello Stato, che rappresenta la presidenza del Consiglio dei ministri dopo la sua costituzione di parte civile, e al vastissimo collegio difensivo, è stato il responsabile della Digos di Sassari, Mario Carta, che aveva gestito le attività investigative, a ripercorrere l'attività della presunta cellula di cui sarebbe a capo Sultan Wali Khan, 41 anni, responsabile della comunità pakistana di Olbia, dove gestisce un bazar. Il dirigente della Questura ha esaminato numerosissime delle migliaia di intercettazioni ambientali e telefoniche, la cui trascrizione ha richiesto mesi di lavoro. Elementi che per l'accusa lasciano pochi spazi a dubbi. E il sospetto che gli imputati siano responsabili dei reati contestati sarebbe confermato dalle pagine Facebook di alcuni di loro, in cui si inneggia alla guerra santa e si esulta per alcune stragi. Per i legali della difesa si tratta invece di false interpretazioni. Il processo proseguirà domani, venerdì 9 giugno. (ANSA).

14:17Bimba morta in auto: madre indagata omicidio colposo

(ANSA) - AREZZO, 8 GIU - È indagata per omicidio colposo Ilaria Naldini, la mamma 38enne di Terranuova Bracciolini (Arezzo) che ieri ha dimenticato in auto la figlia di sedici mesi che è morta dopo sei ore di permanenza nell'abitacolo surriscaldato della Lancia Y posteggiata sotto il sole davanti al comune di Castelfranco di Sopra dove la donna lavora. Il pm Andrea Claudiani ha escluso l'ipotesi d'accusa di abbandono di minore non avendo rilevato, dalla ricostruzione dei fatti, alcun dolo nell'operato della donna. Domani, presso l'ospedale valdarnese della Gruccia, sarà effettuata l'autopsia sul corpicino di Tamara per capire le esatte cause della morte.

14:16Ucraina, apre ostello a Chernobyl, a 15km dalla centrale

(ANSA) - MOSCA, 8 GIU - All'interno della zona di esclusione di Chernobyl, a 15 chilometri dalla centrale teatro del più grave disastro nucleare della storia, ha aperto un ostello. Il Polissia può ospitare sino a 100 persone in stanze singole e doppie, con bagno in camera e internet gratuito. "L'ostello è disponibile per brevi soggiorni nel corso della visita alla zona di esclusione", fa sapere su Facebook l'agenzia ucraina che si occupa della gestione della zona off-limits. Il governo ucraino, infatti, permette ai turisti brevi ingressi nella zona (serve un permesso speciale) ma considera l'area ancora inabitabile in modo stabile. Tra i primi ospiti stranieri - scrive DW online - vi erano viaggiatori dagli Stati Uniti, Nuova Zelanda e Danimarca.

14:14Corona: difesa,trattato come Riina e blitz da Apocalypse Now

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Fabrizio Corona lo scorso ottobre è stato nuovamente arrestato "davanti al figlio 14enne, manco fosse Totò Riina, trattato come un mafioso senza esserlo" con una perquisizione della Dda "alla Apocalypse Now" e il tutto "per un problema fiscale", per un "processo basato sul niente" e perché "i moralisti non ti perdonano nulla se ti ritengono l'incarnazione del male e ti vogliono eliminare". Con queste parole l'avvocato Ivano Chiesa ha chiesto di assolvere l'ex 're dei paparazzi' imputato a Milano per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione per quei 2,6 milioni trovati in Austria e in un controsoffitto. Se "lo condannate a 5 anni", ha spiegato il legale riferendosi alla richiesta del pm, "lo state condannando in pratica a 13 anni di carcere". Il riferimento è ai 5 anni da scontare per precedenti condanne e a un'udienza in Cassazione che potrebbe aggiungerne altri 3 anni.

14:09L’Iran conferma, 5 attentatori erano dell’Isis

(ANSA) - TEHERAN, 8 GIU - Il ministero dell'Intelligence iraniano ha confermato che le cinque persone coinvolte negli attacchi terroristici avvenuti ieri a Teheran avevano combattuto per l'Isis. Secondo il ministero, i cinque avevano lasciato l'Iran per combattere fra le fila dello Stato islamico a Mosul, in Iraq, e a Raqqa, in Siria. Sono stati forniti solo alcuni dettagli sui loro nomi per ragioni di sicurezza e privacy, ha precisato il ministero, e le foto dei loro corpi.Secondo il ministero i cinque erano "da tempo affiliati con il Wahabismo", una forma di Islam conservatore sunnita praticato in Arabia Saudita. Tuttavia le stesse fonti non puntano il dito contro il regno saudita, sebbene molti in Iran abbiano espresso il sospetto che Riad possa essere implicato negli attacchi di ieri a Teheran. I cinque dopo avere lasciato l'Iran per andare a combattere con l'Isis a Mosul e a Raqqa, sono poi ritornati sui loro passi lo scorso agosto sotto il comando di un leader dell'Isis e nuovamente fuggiti.