Ultima ora

16:05Calcio: Antognoni, Primavera Fiorentina ha meritato finale

(ANSA) - FIRENZE, 8 GIU - "Ho visto la partita della Primavera, è stata rocambolesca e ha dimostrato che il calcio, fino al 93', non finisce mai. E' andata bene alla Fiorentina e male alla Juve che ha subìto questa sconfitta ai rigori, ma devo dire che i nostri ragazzi hanno giocato bene nonostante fossero in inferiorità numerica, e hanno meritato questa qualificazione". Così il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha commentato la vittoria ai calci di rigore della Primavera viola nella semifinale tricolore, a margine della cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento alla Fondazione Tommasino Bacciotti. "E' un vanto per il nostro settore giovanile che sta crescendo e l'arrivare alla finale non solo maschile ma anche femminile, quest'anno, ci fa gioire - ha continuato il campione del mondo del 1982 -. Vuol dire che i ragazzi, insieme all'allenatore, hanno lavorato bene e quindi ci sono diversi giovani da tenere d'occhio e credo che Pioli qualcuno lo ha già identificato e lo porterà in ritiro, per valutarlo".

15:59Rugby: sabato Italia-Scozia,O’Shea,tra noi e loro poco gap

(ANSA) - SINGAPORE, 8 GIU - "Abbiamo passato una grande settimana, spendendo i primi giorni ad acclimatarci e a prendere confidenza con il caldo e l'umidità, ma anche le condizioni meteo fanno parte della sfida". Il Ct dell'Italrugby Conor O'Shea, a 48 ore dal debutto nel tour estivo, parla a margine dell'annuncio della formazione che sabato sfiderà la Scozia a Singapore. "La città è affascinante, siamo emozionati all'idea di portare per la prima volta un test-match Tier 1 in questa parte del mondo - dice O'Shea -. Per sabato mi aspetto una maggiore capacità di concretizzare, cogliere le opportunità rispetto al 6 Nazioni: il 29-0 di Murrayfield non rispecchia il divario tra le nostre due squadre, dobbiamo eseguire meglio il nostro rugby". Poi il tecnico spiega le sue scelte. "Abbiamo deciso di puntare su un XV giovane - dice -, con individualità di spicco come Campagnaro e Sarto, o Simone Ferrari in mischia. C'è differenza tra noi e la Scozia, ma non così marcata: siamo una bella squadra, e più competitivi di quanto molti credano".

15:57L. elettorale: Toninelli, Decreto sarebbe eversivo

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Il Pd si è assunto la grave responsabilità di aver affossato una legge con il pretesto di non voler applicare il sistema tedesco, in una regione dove c'è una forte minoranza di lingua tedesca: sono ridicoli. Avvisiamo subito gli arroganti esponenti dello spaccato Pd, che hanno disatteso anche l'invito di Mattarella a formulare una legge condivisa sulle regole che riguardano tutti, che l'ipotesi di un eventuale dl, su una materia elettorale, oltre che incostituzionale, sarebbe un atto eversivo". Lo dice il deputato del MoVimento 5 Stelle, Danilo Toninelli.

15:55Bimba morta: c’è proposta di legge per allarme in auto

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Ieri è successa un'altra tragedia ad Arezzo, con una bimba di 18 mesi morta per essere stata dimenticata nel seggiolino posteriore dell'auto da un suo genitore. Ho presentato due anni fa una proposta di legge semplice e risolutiva che ho chiamato 'salva bimbi', che doveva essere approvato da tempo". Lo ricorda Gianni Melilla, deputato di Articolo 1, primo firmatario della proposta di legge che renderebbe obbligatorio il sistema "salva bimbi" per le auto. "E' necessario renderne immediatamente obbligatorio l'uso sui seggiolini per bambini, la norma va inserita il prima possibile in un provvedimento e per questo ho presentato un'interrogazione e ho già chiesto un appuntamento al ministro Delrio, per accelerare il più possibile". Lo dice la senatrice Donella Mattesini, capogruppo del Pd nella Commissione bicamerale Infanzia, eletta ad Arezzo.

15:54Torino: Kelvin migliora, ‘quando posso giocare a calcio?’

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - "Dove sono? Cos'è successo? Quando posso tornare a giocare a calcio?": sono le prime parole rivolte al padre dal piccolo Kelvin, il bimbo di 7 anni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino per le ferite riportate in piazza San Carlo a Torino, durante la finalissima di Champions League. Il piccolo sta meglio e oggi sarà trasferito dalla Rianimazione in un reparto di degenza. "Per ora preferiamo non dirgli nulla di quanto è accaduto, perché quando ricorda scoppia a piangere" racconta il padre Quinguang Liu, che ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per salvare il figlio.

15:45Sport: il 13 giugno a Roma “Giochi senza barriere”

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Una festa dello sport con l'obiettivo di trasformare la visione della disabilità da triste e compassionevole in gioia di vivere: il 13 giugno a Roma torna "Giochi senza barriere", ideato e organizzato dall'associazione Art4sport onlus, nata dalla straordinaria esperienza della campionessa Bebe Vio. L'iniziativa, giunta alla 7/a edizione e patrocinata da Coni e Comitato paralimpico, si svolgerà per il secondo anno consecutivo allo stadio dei Marmi. Otto squadre composte da 20 giocatori ciascuna tra bambini e adulti, normodotati o con disabilità, si sfideranno in giochi sportivi ispirati al tema "emozioni e colori". Tanti gli sportivi e i personaggi famosi che parteciperanno all'evento: tra gli altri, Kristian Ghedina, Demetrio Albertini, Marco Tardelli, Martin Castrogiovanni, Marco Materazzi, Monica Contraffatto, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. "Stiamo realizzando i sogni di tanti bambini e la cosa più bella è vederli contenti - ha detto la Vio - Ogni volta che c'è Giochi senza barriere, mi ricarico".

15:26Olimpiadi: Malagò, ‘Los Angeles 2028?Così aumenta rammarico’

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Se fosse così il rammarico aumenta ancora di più, perché già si è ipotecato un futuro a medio termine e in questo caso si ipotecherebbe anche un futuro a lungo termine". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la disponibilità di Los Angeles a rinunciare alla candidatura per i Giochi olimpici del 2024 in favore di Parigi in cambio dell'assegnazione alla città statunitense delle Olimpiadi del 2028. "C'è un esecutivo del Cio fissato a breve - ha aggiunto Malagò a margine di un evento al Coni - che prevede anche questo tema all'ordine del giorno. Credo non sia un discorso solo di Roma o dell'Italia, ma anche degli altri paesi".