Ultima ora

17:20Israele: domani Gay Parade Tel Aviv, previsti in 200mila

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 GIU - Tel Aviv si prepara a festeggiare domani la classica 'Gay Parade' alla quale sono attese circa 200mila persone, secondo le previsioni del Comune. La manifestazione - parte finale della settimana del 'Gay Pride' che quest'anno per la prima volta al mondo è stata dedicata alla 'Bisessualità' - partirà dal Gan Meir in centro città per arrivare alle porte di Giaffa attraverso il lungomare. Dall'estero, secondo il comune, si prevedono 30 mila arrivi di cui molti italiani. Dallo scorso 3 giugno, data ufficiale dell' avvio del Gay Pride israeliano, tutta la città (negozi, bar e ristoranti compresi) è imbandierata con i colori del vessillo gay. La manifestazione è l'unica al mondo ad essere sponsorizzata direttamente dal Comune che ha investito nell'evento circa due milioni di shekel (circa 500mila euro) e il sindaco Ron Hulday parteciperà, come ogni anno, alla Parade.

17:17Clima: Macron lancia sito ‘Make our planet great again’

(ANSA) - PARIGI, 8 GIU - La Francia lancia il sito internet "Make our planet great again", in seguito all'appello lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron per il clima dopo l'uscita degli Usa dagli accordi di Parigi. A inizio giugno, esprimendosi in inglese dall'Eliseo, il capo dello Stato ha "scippato" la frase cult dell'omologo Usa, Donald Trump - "Make America great again" - rilanciandola in chiave ecologica, "Make our planet great again". Uno slogan che ha avuto un impatto planetario con ampio spazio sui media di tutto il mondo e migliaia di retweet su internet. Di qui, l'idea di una piattaforma web, "pratica e concreta" al servizio di chiunque - Ong, ricercatori, aziende - voglia fornire un contributo alla concreta applicazione degli accordi sul clima di Parigi. Il sito è aperto a tutti ed è stato concepito dai consiglieri di Macron insieme con tutti gli altri ministeri responsabili. L'obiettivo è anche facilitare tutti quegli imprenditori, studiosi o ricercatori Usa di informarsi per trasferirsi in Francia.

17:16Siria: slitta negoziato Astana, dal 12 al 20 giugno

(ANSA) - MOSCA, 8 GIU - Il prossimo round dei negoziati siriani di Astana, originariamente previsto per il 12 giugno, è stato posticipato al 20 giugno. Così il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e l'Africa e il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov. Lo riporta Interfax.

17:13Circolare Ps, mai eventi senza condizioni sicurezza

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Senza lo "scrupoloso riscontro delle garanzie di 'safety' e 'security' necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza", eventi di piazza e concerti non potranno svolgersi. Lo prevede una circolare inviata a prefetti e questori dal capo della polizia, Franco Gabrielli, in vista degli oltre 1.700 eventi dell'estate e dopo i fatti di Torino. "Mai - viene sottolineato - ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety". Dovranno quindi esserci Piani di emergenza ed evacuazione, monitoraggio degli accessi anche attraverso "sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi", presenza di "operatori adeguatamente formati" per "l'accoglienza, l'instradamento, la regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione" e l'osservazione ed assistenza del pubblico", la possibilità di vietare la vendita di bevande in vetro.

17:11Legge elettorale torna in Commissione

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La legge elettorale torna in commissione alla Camera. Lo ha deciso l'Aula della Camera accogliendo, con un voto, la richiesta in tal senso avanzata dal Pd dopo l'ok ad un emendamento di Fi riguardante le norme di voto in Trentino Alto Adige.

17:05Usa: Comey, Mosca ha interferito su voto

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - "Non c'è alcun dubbio che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane": lo ha detto l'ex capo dell'Fbi, James Comey, testimoniando al Senato americano. "Ma ho fiducia che nessun voto sia stato alterato", ha aggiunto.

17:04Usa: Comey, ‘da Trump bugie, ha scelto diffamarmi’

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - L'amministrazione Trump ha scelto di "diffamare me e l'Fbi, e ha mentito su di me e sull'Fbi. L'Fbi è e sarà sempre indipendente". Lo afferma l'ex direttore dell'Fbi, James Comey, nel corso dell'audizione in Senato sul Russiagate.(ANSA).