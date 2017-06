Ultima ora

19:09Casa Bianca, ‘il presidente Trump non è un bugiardo’

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - "Il presidente non è un bugiardo": questa la prima reazione della Casa Bianca, affidata alla portavoce Sarah Sanders, alle parole dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, la cui audizione è ancora in corso in Congresso.

18:59Armato di coltello in Metrò Napoli, arrestato da PS

(ANSA) - NAPOLI, 8 GIU - Un uomo di pelle scura e di nazionalità svedese, armato di coltello, ha seminato il panico nel primo pomeriggio sulla linea 1 del Metrò di Napoli. L'uomo ha mostrato un lungo ed affilato coltello che portava alla cintola. Scene di panico tra i passeggeri, che si sono accalcati davanti alle porte del convoglio nei pressi della stazione dei Colli Aminei. L' uomo, sui 35 anni, è stato bloccato dai Vigilanti, che lo hanno disarmato. Poi la Polizia lo ha arrestato dopo una colluttazione. Alcuni passeggeri sono in stato di choc. Un donna è rimasta contusa ad un ginocchio nella calca.

18:51Moto: Catalogna, Rossi, non al 100% ma punto a podio

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Le condizioni stanno migliorando, non sono ancora al 100 per cento, mi sarebbe servita un'altra settimana invece ci sono due gare ravvicinate, comunque sto molto meglio'': così Valentino Rossi nella conferenza stampa che apre il fine settimana che porterà al gran premio di Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montmelo, a Barcellona. Il 'Dottore', reduce dal quarto posto al Mugello nonostante l'infortunio patito in allenamento non nasconde il suo obiettivo e dice apertamente di puntare al podio. ''La condizione va migliorando - ribadisce - al Mugello è andata bene, non ho sofferto un dolore particolare. So che dovrò soffrire un po' di piu' sulla distanza di gara, spero che qui vada un po' meglio, è passata una settimana e questo comunque aiuta. Dovremo lavorare duro da domani, perché non abbiamo fatto i test qui due settimane fa. Ci sono curve nuove da interpretare dobbiamo capire quale è il potenziale della moto. Quella di domenica è una gara importante".

18:50Calcio: Messi elogia Cristiano Ronaldo, “migliora ogni anno”

(ANSA) - MADRID, 8 GIU - Parole di miele dall'astro argentino del Barca, Lionel Messi, nei confronti della stella portoghese del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, suo rivale, e che a fine anno rischia di eguagliarlo, vincendo il quinto Pallone d'Oro. "E' un grande giocatore, ha molte qualità, riesce a superarsi anno dopo anno", ha detto la 'Pulce', in un'intervista alla Espn. "E' uno dei migliori del mondo", ha aggiunto. Messi, 29 anni, ha anche ribadito di voler finire la carriera nel Barcellona. Secondo la stampa spagnola, ci sarebbe già un accordo con il club blaugrana per il rinnovo del suo contratto fino al 2021. "Mi piacerebbe finire la carriera nel Barcellona. E' sempre stato il mio sogno e il mio obiettivo. Vedremo...".

18:49Calcio: Leicester conferma Shakespeare per altri 3 anni

(ANSA) - LEICESTER (GRAN BRETAGMA), 8 GIU - Artefice della salvezza degli ormai ex campioni d'Inghilterra, Craig Shakespeare è stato confermato sulla panchina del Leicester, di cui era tecnico 'ad interim'. Subentrato lo scorso febbraio all'esonerato Claudio Ranieri, che nella stagione precedente aveva condotto le 'Foxes' alla clamorosa vittoria in campionato, Shakespeare ha vinto 8 partite su 16, aiutando il Leicester a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Ora la dirigenza ha deciso di premiarlo con un contratto triennale, già sottoscritto dal diretto interessato, di cui non sono stati resi noti i termini economici.

18:47Presunte tangenti, chiesto nuovo processo per Formigoni

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex governatore lombardo e senatore di Ap Roberto Formigoni, già condannato a 6 anni per corruzione per il caso Maugeri, e accusato sempre di corruzione per i suoi rapporti con il presunto intermediario ed ex consigliere lombardo Massimo Gianluca Guarischi, al quale sono già stati inflitti 5 anni in appello per il presunto giro di mazzette nella sanità lombarda. Il pm Eugenio Fusco ha inoltrato al gup Alessandra Del Corvo la richiesta di processo (dovrà essere valutata in udienza preliminare) per Formigoni e per altre persone, tra cui anche Paolo Alli. Chiesta l'archiviazione per l'ex assessore lombardo alla Sanità Luciano Bresciani. Stando all'avviso di chiusura indagini del maggio 2015, Formigoni avrebbe ricevuto oltre 400mila euro, tra contanti, orologi, spese per viaggi tra il Sudafrica e la Croazia e il noleggio di jet e barche da Guarischi, per conto di un imprenditore, in cambio dello sblocco di stanziamenti.

18:43L. elettorale: Grasso, non è De profundis, sono fiducioso

(ANSA) NAPOLI, 8 GIU - Sulla legge elettorale "non mi pare ci sia stato un de profundis. Il ritorno in commissione della legge significa un momento di ulteriore riflessione che penso possa aiutare". "Sono fiducioso, sono sicuro che la riflessione aiuta sempre". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso commentando lo stop della legge elettorale alla Camera.