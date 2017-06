Ultima ora

20:05Crotone: Nicola rispetta promessa,da domani a Torino in bici

(ANSA) - CROTONE, 8 GIU - Partirà domattina alle 9 dallo stadio Ezio Scida di Crotone il viaggio in bicicletta verso Torino del tecnico Davide Nicola. L'allenatore che ha permesso al Crotone di conquistare la salvezza in Serie A terrà fede alla promessa di tornare nella sua città, Vigone, nel torinese, pedalando. Non sarà, però, un semplice tour. Nicola, che ha perso un figlio di 14 anni in un incidente in bici, ha voluto legare la sua promessa ad una iniziativa per sensibilizzare ad una maggiore attenzione e sicurezza sulla strada. Il viaggio di Nicola ha infatti ricevuto il patrocinio di Aifvs - Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e di Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta: due Onlus in prima linea nella promozione della mobilità sicura e sostenibile su strada.

19:54Siria: terzo raid Usa contro forze filo-Assad

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La coalizione a guida Usa ha bombardato nuovamente le forze filo-governative siriane nei pressi della zona di de-conflitto di Al Tanf, in Siria, dove sorge una base dei ribelli addestrati dagli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce della Coalizione, Ryan Dillon. Un drone armato è stato abbattuto, così come un altro veicolo colpito dai jet della Coalizione. Il colonnello ha precisato che il drone ha tentato di colpire le forze statunitensi. "Non vogliamo combattere contro le forze filo-regime, ma ci difenderemo da ogni minaccia".

19:53L. elettorale: Bersani, non si azzardino a fare decreto

(ANSA) - SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 8 GIU - "Non si azzardino a fare un decreto e a mettere la fiducia, perché siamo in un sistema democratico e parlamentare: non possono stoppare un parlamento che sta votando e fare un decreto su una legge elettorale. Siccome sento dire questa cosa, se la tolgano dalla testa". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, che ha partecipato a un'iniziativa organizzata da Mdp a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.

19:52Serial killer prostitute, aperto processo per 8/o omicidio

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Si è aperto oggi in Corte d'Assise a Torino un nuovo processo a Maurizio Minghella, 59 anni, considerato un serial killer di prostitute. L'uomo è accusato di un omicidio risalente al febbraio del 1998, quando una giovane donna, Floreta Islani, fu scoperta priva di vita nelle campagne di Rivoli (Torino): era stata strangolata con una sciarpa di lana. Minghella sta scontando nel carcere di Pavia un ammontare di condanne che superano i 130 anni di reclusione. Finora è stato riconosciuto responsabile di sette delitti: quattro a Genova e tre nel torinese. La Corte ha respinto quasi tutte le eccezioni della difesa, tra cui quella di chiudere subito il procedimento per la caduta in prescrizione del reato. Il pm Roberto Sparagna, che riaprì il caso nel 2014, è poi passato alle richieste di prova rievocando una circostanza insolita: dagli archivi del carcere è scomparso l'intero faldone del 1998 relativo agli orari di ingresso e di uscita dei detenuti in regime di semilibertà.

19:41Al Jazeera,tutti i nostri sistemi sotto attacco hacker

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Tutti i sistemi dei network di al Jazeera sono sotto attacco informatico. Lo riferisce la stessa emittente basata a Doha, in Qatar.

19:32Malata e uccisa nel Piacentino, nipote condannato a 9 anni

(ANSA) - PIACENZA, 8 GIU - Condannato a 9 anni di reclusione Gino Laurini, accusato di aver ucciso Giuseppina Pierini, la nonna 63enne e ammalata di Alzheimer, nel luglio 2012 a Pontenure (Piacenza) con la complicità della madre, e figlia della vittima, Maria Grazia Guidoni. Madre e figlio, dopo il delitto avvenuto in casa e motivato dalla gestione della pensione della parente, avevano trasportato il cadavere in un casolare abbandonato a Massa Marittima (Grosseto), dove lo avevano sepolto. Ma il figlio mesi dopo si era pentito ed era andato dai carabinieri ad autodenunciare se stesso e la madre di quel delitto, permettendo il rinvenimento del corpo. Oggi in tribunale a Piacenza si è concluso il rito abbreviato: il pm Roberto Fontana aveva chiesto 10 anni di carcere. La madre è a processo in Corte di Assise. Dopo la lettura della sentenza, Laurini ha detto ai giornalisti: "Non so ancora se perdonerò mia madre, ci devo pensare. Sicuramente mi sono pentito e ho fatto bene a rivolgermi ai carabinieri". (ANSA).

19:09Casa Bianca, ‘il presidente Trump non è un bugiardo’

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - "Il presidente non è un bugiardo": questa la prima reazione della Casa Bianca, affidata alla portavoce Sarah Sanders, alle parole dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, la cui audizione è ancora in corso in Congresso.