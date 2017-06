Ultima ora

21:40Calcio: Tare, a Keita offerto contratto da top player

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Le affermazioni di Calenda "non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c'è stato l'ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell'arco della stagione appena terminata". E' la risposta del ds della Lazio, Igli Tare, alle parole del procuratore di Keita, Roberto Calenda, che aveva annunciato su Sky Sport un accordo tra la Lazio e il Milan per il senegalese spiegando inoltre che "non ci è mai stata un'offerta concreta di rinnovo". "Lo voglio ripetere chiaramente - ha tagliato corto Tare in una nota diffusa dal club biancoceleste - al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio".

21:01Chiesa Episcopale Scozia autorizza nozze gay

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - La Chiesa Episcopale scozzese ha deciso di autorizzare i matrimoni tra omosessuali, diventando la prima chiesa anglicana in Gran Bretagna a prendere una decisione del genere. Lo riporta la Bbc. Tutti i gay di fede anglicana potranno a questo punto chiedere di essere sposati in una qualsiasi chiesa anglicana in Scozia. La misura prevede che i preti che non volessero celebrare matrimoni tra omosessuali potranno farlo e agire "secondo coscienza".

20:52Legale Trump, ‘mai chiesto stop indagini su qualcuno’

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - James Comey "ha finalmente confermato pubblicamente quello che ha detto al presidente in via privata, ovvero che non era sotto inchiesta". Lo afferma il legale del presidente americano, Marc Kasowitz, sottolineando che Trump non ha "mai suggerito all'Fbi di mettere fine alle indagini su qualcuno". E "Trump non ha mai chiesto fedeltà a Comey". Il legale inoltre accusa Comey di aver diffuso informazioni su "comunicazioni privilegiate" con il presidente americano senza autorizzazione. Nel corso della sua audizione in Senato, Comey ha ammesso di aver chiesto a un suo amico di contattare i media per fornire loro informazioni sugli incontri fra Comey e il presidente.

20:47Calcio: Napoli,Milik “torno al meglio ma no sfida a Mertens”

(ANSA) NAPOLI, 8 GIU - "Non posso dire se sono pronto a giocare 90', ma sono guarito. Sono pronto a lottare, in allenamento mi sento bene, meglio di prima". E' così che Arkadiusz Milik rilancia la sfida per la nuova stagione, quella del definitivo rilancio, dopo il grave infortunio ai legamenti de ginocchio. L'attaccante è tornato a parlare dal ritiro della Nazionale polacca, rassicurando tutti sulle proprie condizioni. "Sono tornato al punto in cui ero prima dell'infortunio", spiega l'ex attaccante dell'Ajax, che scalpita in vista della ripresa della preparazione per la nuova stagione, in cui dovrà scalare le gerarchie azzurre, che per ora gli vedono davanti Dries Mertens, l'ala divenuta bomber da 28 gol in campionato. "Non sarà una sfida tra me e Mertens - dice, però, Milik -. Dries ha iniziato a giocare bene, approfittando del fatto che sono stato infortunato. Io ora penso alla preparazione di luglio, ma non c'è una lotta con Mertens".

20:05Crotone: Nicola rispetta promessa,da domani a Torino in bici

(ANSA) - CROTONE, 8 GIU - Partirà domattina alle 9 dallo stadio Ezio Scida di Crotone il viaggio in bicicletta verso Torino del tecnico Davide Nicola. L'allenatore che ha permesso al Crotone di conquistare la salvezza in Serie A terrà fede alla promessa di tornare nella sua città, Vigone, nel torinese, pedalando. Non sarà, però, un semplice tour. Nicola, che ha perso un figlio di 14 anni in un incidente in bici, ha voluto legare la sua promessa ad una iniziativa per sensibilizzare ad una maggiore attenzione e sicurezza sulla strada. Il viaggio di Nicola ha infatti ricevuto il patrocinio di Aifvs - Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e di Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta: due Onlus in prima linea nella promozione della mobilità sicura e sostenibile su strada.

19:54Siria: terzo raid Usa contro forze filo-Assad

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La coalizione a guida Usa ha bombardato nuovamente le forze filo-governative siriane nei pressi della zona di de-conflitto di Al Tanf, in Siria, dove sorge una base dei ribelli addestrati dagli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce della Coalizione, Ryan Dillon. Un drone armato è stato abbattuto, così come un altro veicolo colpito dai jet della Coalizione. Il colonnello ha precisato che il drone ha tentato di colpire le forze statunitensi. "Non vogliamo combattere contro le forze filo-regime, ma ci difenderemo da ogni minaccia".

19:53L. elettorale: Bersani, non si azzardino a fare decreto

(ANSA) - SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 8 GIU - "Non si azzardino a fare un decreto e a mettere la fiducia, perché siamo in un sistema democratico e parlamentare: non possono stoppare un parlamento che sta votando e fare un decreto su una legge elettorale. Siccome sento dire questa cosa, se la tolgano dalla testa". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, che ha partecipato a un'iniziativa organizzata da Mdp a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.