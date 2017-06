Ultima ora

23:37Gb: exit, May in testa ma senza maggioranza assoluta

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - I conservatori di Theresa May sono in testa ma con soli 314 seggi (-17 rispetto al Parlamento uscente) secondo i primi exit poll delle elezioni britanniche: se fosse confermato, non avrebbe la maggioranza assoluta di 326 seggi. I laburisti, in recupero, sono accreditati di 266 seggi (+34).

23:21Calcio: Benevento in A,Baroni “questa promozione è meritata”

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "E' una gioia incredibile, ma ce lo siamo meritati. E' una promozione che abbiamo voluto e cercato, la squadra sta bene con la testa e anche fisicamente. Questa è una squadra che, al di là dei meriti, ha avuto una netta supremazia in tutta la stagione. In questo momento i miei meriti non contano, dedico la promozione a mia moglie Patrizia e ai 'miei' ragazzi, al presidente e a questo meraviglioso pubblico". Così l'allenatore del Benevento, l'ex difensore Marco Baroni, ha commentato la promozione in Serie A della 'sua' squadra. La prima nella storia del club.

23:16Calcio: 1-0 al Carpi, il Benevento promosso in Serie A

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un gol di Puscas, dopo soli 32', regala per la prima volta al Benevento la certezza della promozione in Serie A. Dopo 88 anni di storia, il club sannita raggiunge così un obiettivo che finora gli era stato precluso. La squadra allenata da Marco Baroni ha battuto per 1-0, nella finale di ritorno dei Play-off di Serie B, disputata in casa, il Carpi di Castori, che era retrocesso dalla massima serie proprio un anno addietro. Per i sanniti, invece, due promozioni in un anno.

22:59Londra: Nazionale Arabia Saudita evita minuto raccoglimento

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - I giocatori della Nazionale dell'Arabia Saudita non hanno voluto rendere omaggio alle vittime della strage di Londra durante il minuto di raccoglimento, evitando di schierarsi - come di consueto - ai margini del cerchio di centrocampo. Prima dell'inizio della partita di qualificazione ai Mondiali in Russia, disputata ad Adelaide, contro l'Australia, i calciatori sauditi hanno fatto finta di niente. Il gran rifiuto di rendere omaggio alle vittime del terrorismo ha suscitato sdegno in ogni parte del mondo, soprattutto in Inghilterra: critici i maggiori quotidiani del Regno Unito verso la decisione dei giocatori sauditi. Tutti hanno osservato il minuto di silenzio in memoria dei morti di Londra, dai giocatori australiani al pubblico sugli spalti, ma non i giocatori in completo bianco, che hanno preferito proseguire il riscaldamento in campo, mentre i panchinari sono rimasti seduti. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, alimentando critiche e accuse. Per la cronaca, i 'canguri' hanno vinto 3-2.

22:34Roma: incontro con Sassuolo ok, Di Francesco è a un passo

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla panchina della Roma. L'incontro avvenuto a Reggio Emilia, nel Mapei stadium, tra la dirigenza del Sassuolo e quella giallorossa (il ds Monchi e il dg Baldissoni), poco prima della semifinale del campionato Primavera tra Roma e Inter, ha in sostanza sbloccato la trattativa. Non è ancora tempo di firme ma, da quanto filtra, sono stati fatti passi avanti e si va sempre di più verso la definitiva fumata bianca. Il club neroverde, infatti, libererà il tecnico al massimo entro un paio di giorni, permettendo così a Di Francesco di prendere il posto di Spalletti a Trigoria. Per l'abruzzese pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

22:14Meridiana: scattano 75 assunzioni stagionali

(ANSA) - OLBIA, 8 GIU - Il clima è di assoluta incertezza considerata la tensione fra alcuni Stati del Golfo e il Qatar, ma la compagnia aerea Meridiana vuole dare un segnale positivo. Oggi in un incontro convocato a Roma con i sindacati firmatari dell'accordo quadro, l'azienda che attende l'ufficializzazione del closing con Qatar Airways ha annunciato l'assunzione di 75 assistenti di volo. Saranno 75 nuovi contratti a tempo determinato, contratti stagionali per soddisfare le esigenze della stagione estiva che si annuncia intensa. I lavoratori avranno un contratto da luglio a settembre con base Malpensa per lavorare sui Boeing Meridiana con c.o.a (certificato di operatore aereo) Air Italy. Per l'occasione Meridiana ha annunciato l'ingresso in flotta di un nuovo Boeing 737/800. "E' un segnale positivo", commenta Gianluca Langiu della Cisl Trasporti Gallura. Ma fra i lavoratori c'è molto fermento e molta preoccupazione a causa dell'attesa della definizione dell'accordo con Qatar Airways. Le sigle Cobas, Usb e Apm sono pronte a chiedere un incontro al Governo per avere rassicurazioni sulla definizione dell'intesa, ormai ritenuta fondamentale per la sopravvivenza della compagnia e dei suoi posti di lavoro.(ANSA).

21:40Calcio: Tare, a Keita offerto contratto da top player

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Le affermazioni di Calenda "non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c'è stato l'ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell'arco della stagione appena terminata". E' la risposta del ds della Lazio, Igli Tare, alle parole del procuratore di Keita, Roberto Calenda, che aveva annunciato su Sky Sport un accordo tra la Lazio e il Milan per il senegalese spiegando inoltre che "non ci è mai stata un'offerta concreta di rinnovo". "Lo voglio ripetere chiaramente - ha tagliato corto Tare in una nota diffusa dal club biancoceleste - al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio".