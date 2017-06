Ultima ora

00:43Gb: ministro Esteri Labour, May si dimetta

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Il ministro degli Esteri ombra del partito laburista, Emiky Thornberry, ha chiesto a Theresa May di dimettersi nel caso sia confermato il risultato uscito dai primi exit poll. La premier "dovrebbe lasciare perché ha palesemente fallito" se sarà confermato che i Tory non hanno ottenuto la maggioranza assoluta.

00:40Gb: primo collegio assegnato a Labour a Newcastle

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Primo seggio assegnato al Labour nel collegio di Newcastle secondo lo scrutinio reale. Vince Chi Onwurah, che viene eletta deputata con oltre il doppio dei voti del rivale Conservatore.

00:09Calcio: Inter, Spalletti “a Nainggolan ci penserò”

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - "Nainggolan è un obiettivo? Mi fate domande alle quali non so rispondere. Ci penserò". Luciano Spalletti, al ritorno da Nanchino dove ha incontrato il proprietario dell'Inter, Zhang Jindong, non si sbilancia sul mercato. Evita di parlare anche del destino di Perisic: "Mi fate domande come se fosse una bella bega da gestire e, anche se lo fosse, sarebbe una bega affascinante. Sono convinto, contento, mi sto calando in questa squadra. Abbiamo toccato diversi tasti e lavoriamo giorno dopo giorno con Ausilio e Sabatini sulla squadra: dobbiamo far funzionare le cose".

23:55Gb: crolla la sterlina dopo i primi exit poll

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Crollo brusco per la sterlina dopo i primi exit poll in Gran Bretagna. Sull'unico mercato aperto, quello delle valute, la sterlina è crollata del 2% a 1,28 sul dollaro e sotto all'1,14 sull'Euro. Lo riporta il Guardian.

23:52Siti Gb, dati shock per May, verso ‘hung Parliament’

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - I siti britannici titolano su "exit poll shock" per i conservatori di Theresa May che perdono, secondo i primi dati, la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. Si avvicina l' "hung Parliament", scrive il Telegraph, ovvero il Parlamento senza una maggioranza. Quanto ai risultati degli altri partiti, secondo gli exit poll, nessun seggio all'Ukip di Nigel Farage. Il partito nazionale scozzese (Snp) è attestato a 34 seggi, i liberaldemocratici a 14. Altre formazioni nel complesso otterrebbero 22 seggi.

23:52Inter: Spalletti “Zhang carismatico, sa cosa vuole”

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - "Zhang Jindong? Sono stati giorni importanti, ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole". Lo dice il nuovo allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, intercettato in serata da Telelombardia, al ritorno a Milano dopo avere incontrato il proprietario del club nerazzurro, a Nanchino. "Con la società - aggiunge - sto parlando giorno dopo giorno, ora dopo ora, di quello che è questo club ed è chiaro che uno poi ha un certo senso di responsabilità".

23:47Benevento in A: Vigorito, promozione era una promessa

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "La promozione era una promessa, lo avevo detto che ci avremmo provato sempre. Siamo stati bravi a scegliere l'allenatore, siamo stati bravi a non esaltarci quando giocavamo il miglior calcio della B e anche a non deprimerci. Andiamo in A per restarci, non certo per tornare indietro. Non abbiamo gente come Higuain o Dybala, ma giocatori con un cuore grande". Così il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, commenta, ai microfoni di Sky sport, la prima promozione della storia per il club giallorosso sannita. "I napoletani hanno un'abitudine che, quando vanno in Paradiso, poi tornano a Napoli. Noi non siamo napoletani e non possiamo tornare indietro, nel Sannio. Per questo vogliamo andare in A per restarci", ha concluso.