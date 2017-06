Ultima ora

06:07Gb: Tory in testa dopo spoglio oltre 500 collegi

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Sorpasso Tory quando mancano poco più di 100 collegi su 650 da scrutinare in Gran Bretagna dopo il voto di ieri. Il partito di Theresa May è ora oltre 250 seggi, con il Labour di Jeremy Corbyn oltre 230. I Laburisti contano per ora 25 seggi in più rispetto al 2015, i Conservatori una decina in meno. La proiezione aggiornata della Bbc attribuisce ai Tory 318 seggi e al Labour 267. La maggioranza assoluta pare dunque fuori portata, anche se potrebbe essere raggiunta di un soffio sommando i seggi degli unionisti nordirlandesi del Dup.

05:54Gb: a metà spoglio Labour in testa, Tory insegue

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - A oltre metà dello scrutinio dei collegi delle elezioni britanniche, il Partito Laburista di Jeremy Corbyn resta per ora in testa, malgrado le proiezioni e gli exit poll prevedano il 'sorpasso finale' dei Conservatori. Il Labour é già a quota 190 seggi, i Tory inseguono a una decina di distanza. Il partito di Corbyn ha finora strappato oltre 20 collegi che non controllava (o non controllava più) e ne ha persi solo due. Fra i casi più clamorosi, quello di Canterbury, in mano ai Conservatori fin dal 1918 e la cui deputata uscente é stata sconfitta dopo 30 anni. Quanto ai Tory, hanno conquistato finora una decina di collegi, ma ne hanno perso qualcuno in più. L'affluenza al voto si è attestata oltre il 68% secondo dati indicativi, due punti in più del 2015. E i due maggiori partiti, quello Conservatore di Theresa May e quello Laburista di Jeremy Corbyn, sono entrambi dati al di là di quota 40% di consensi nazionali.

00:43Gb: ministro Esteri Labour, May si dimetta

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Il ministro degli Esteri ombra del partito laburista, Emiky Thornberry, ha chiesto a Theresa May di dimettersi nel caso sia confermato il risultato uscito dai primi exit poll. La premier "dovrebbe lasciare perché ha palesemente fallito" se sarà confermato che i Tory non hanno ottenuto la maggioranza assoluta.

00:40Gb: primo collegio assegnato a Labour a Newcastle

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Primo seggio assegnato al Labour nel collegio di Newcastle secondo lo scrutinio reale. Vince Chi Onwurah, che viene eletta deputata con oltre il doppio dei voti del rivale Conservatore.

00:09Calcio: Inter, Spalletti “a Nainggolan ci penserò”

23:55Gb: crolla la sterlina dopo i primi exit poll

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Crollo brusco per la sterlina dopo i primi exit poll in Gran Bretagna. Sull'unico mercato aperto, quello delle valute, la sterlina è crollata del 2% a 1,28 sul dollaro e sotto all'1,14 sull'Euro. Lo riporta il Guardian.

23:52Siti Gb, dati shock per May, verso ‘hung Parliament’

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - I siti britannici titolano su "exit poll shock" per i conservatori di Theresa May che perdono, secondo i primi dati, la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. Si avvicina l' "hung Parliament", scrive il Telegraph, ovvero il Parlamento senza una maggioranza. Quanto ai risultati degli altri partiti, secondo gli exit poll, nessun seggio all'Ukip di Nigel Farage. Il partito nazionale scozzese (Snp) è attestato a 34 seggi, i liberaldemocratici a 14. Altre formazioni nel complesso otterrebbero 22 seggi.