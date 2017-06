Ultima ora

09:54Gb: media, colloqui in corso tra Tory e unionisti Dup

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Ci sono "colloqui continui" in corso tra i Conservatori della premier Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup per formare una coalizione di governo dopo che i Tories hanno perso la maggioranza assoluta ai Comuni. Ne dà notizia Sky News.

09:53Orafo ucciso in tentativo rapina, preso latitante in Spagna

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - Nuovi arresti nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Patrizio Piatti, l'orafo assassinato due anni fa in un tentativo di rapina presso la sua abitazione di Monteu Roero, nel Cuneese. In manette è finito Giuseppe Junior Nerbo, torinese di 30 anni, colpito da mandato di arresto europeo. I carabinieri del Ros, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola, lo hanno fermato ieri sera a Barcellona. Arrestata anche la compagna, Fabiola Cavallo di 29 anni. Latitanti dallo scorso novembre, i due si erano creati identità di copertura sfruttando documenti svizzeri falsificati per sviare i controlli e soddisfare le esigenze quotidiane di sostentamento senza lasciare tracce a loro riconducibili. La cattura del pericoloso latitante all'interno di una clinica odontoiatrica, dove stava per sottoporsi a un intervento chirurgico.(ANSA).

09:49Iran: Khamenei,attacchi aumenteranno odio verso Usa e Arabia

(ANSA) - TEHERAN, 9 GIU - Gli attacchi dell'altro ieri a Teheran, rivendicati dall'Isis e in cui sono morte 17 persone, "non danneggeranno la determinazione dell'Iran ma aumenteranno l'odio verso gli Usa e le loro marionette come l'Arabia Saudita". Lo ha sottolineato la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, nel suo messaggio di condoglianze per le vittime degli attentati di mercoledì scorso al parlamento e al monumento a Khomeini nella capitale iraniana.

09:47Gb: McDonnell, ‘Labour pronto a formare governo’

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - "Il Labour è pronto a formare un governo" di minoranza. Lo ha detto John McDonnell, numero due del partito laburista e Cancelliere dello Scacchiere ombra, dopo il risultato della notte elettorale. Per McDonnell sarebbe una "coalizione del caos" un eventuale accordo di governo fra i conservatori della premier Theresa May e il Dup, partito unionista nordirlandese.

09:23Russiagate, Congresso interrogherà Jared Kushner

(ANSA) - NEW YORK, 9 GIU - La Commissione intelligence del Senato americano che indaga sul Russiagate ha in programma di interrogare Jared Kushner, genero e consigliere alla Casa Bianca del presidente Donald Trump. L'audizione - rivelano alcune fonti del Congresso alla Abc - dovrebbe avvenire a fine giugno o ai primi di luglio. La data sara' fissata nei prossimi giorni. Già dai media nelle scorse settimane era emerso come Kushner sia considerato dall'Fbi 'persona d'interesse' nell'indagine sui presunti legami tra Trump e Mosca.

09:21Giappone: Parlamento, si ad abdicazione imperatore

(ANSA) - TOKYO, 9 GIU - Il parlamento del Giappone ha approvato la proposta di legge che consentirà all'attuale imperatore Akihito di abdicare. Il voto odierno della Camera dei consiglieri segue il via libera della Camera dei rappresentanti della scorsa settimana. La legge è stata formulata nello specifico per l'attuale sovrano: si tratta della prima volta in 200 anni che un imperatore rinuncia al trono.

09:19Gb:Moscovici,avvio negoziati Brexit non in discussione

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Non è stato un referendum-bis, la Brexit si farà", ma il risultato del voto britannico "cambierà forse un certo numero di cose. Ci sarà senza dubbio un impatto sullo spirito dei negoziati, sul dato politico, ma l'apertura dei negoziati non è in discussione". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ai microfoni di Europe 1, ribadendo che le trattative si terranno "su una base ferma, ma amichevole".