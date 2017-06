Ultima ora

12:24Gb: Newcastle, polizia, tutti gli ostaggi rilasciati

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Sono stati tutti rilasciati i sei ostaggi presi questa mattina da un uomo armato di coltello in un ufficio di collocamento di Newcastle. Lo annuncia la polizia della Contea di Northumbria. L'uomo armato di coltello che ha tenuto in ostaggio le sei persone, tutti dipendenti dell'ufficio di collocamento, è conosciuto dai funzionari dell'ufficio e il caso è stato gestito come un incidente isolato.

12:20Gb: leader Ukip annuncia dimissioni

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Il leader dell'Ukip, Paul Nuttall, ha annunciato le proprie dimissioni nel corso di una conferenza stampa. Il voto è stato "stupido, convocato per un atto di 'ubris' e arroganza", ha aggiunto spiegando che le elezioni hanno "messo in pericolo la Brexit". Quanto al pessimo risultato del suo partito, Nuttall ha commentato di "essere rimasti vittima" del loro successo. "Siamo l'assicurazione per la Brexit", ha concluso.

12:20Gb: media, May nominerà i ministri in giornata

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - La premier conservatrice Theresa May è pronta a nominare i ministri del suo nuovo governo già in giornata. Lo riporta Sky News citando fonti Tory.(ANSA).

12:14Calcio: Palermo, Baccaglini tranquillizza tifosi

(ANSA) - PALERMO, 9 GIU - "Intervengo nuovamente per ribadire ciò che ho ripetuto in tutti i miei ultimi interventi. Il lavoro per arrivare al closing prosegue nonostante le ultime vicende dei giorni scorsi. Tra le due parti c'è un ottimo dialogo aperto e costruttivo basato sulla trasparenza e sulla reciproca volontà di arrivare quanto prima al closing". Il presidente del Palermo, Paul Baccaglini, rassicura i tifosi sulla chiusura dell'affare per l'acquisto delle quote del Palermo Calcio da parte di una cordata anglo-americana. Baccaglini aveva annunciato il closing per il 30 aprile, ma a più di un mese non ci sono novità. "Pur capendo e rispettando l'aspettativa e la sete di informazioni dimostrata da parte della grande famiglia palermitana - conclude - è poco intelligente soddisfare questa sete con notizie infondate che non solo fomentano emozioni contrastanti ma rallentano di fatto le operazioni di closing. Allo stesso tempo, la professionalità ci impone di procedere secondo le tempistiche dettate da un accordo di questo calibro".

12:06Donna morta in burrone non fu incidente, un arresto

(ANSA) - CUNEO, 9 GIU - Non è scivolata in un dirupo, ma è stata uccisa, Giuseppina Casasole, la 60enne scomparsa di casa lo scorso 30 maggio e trovata morta dopo alcune ore di ricerche a Limone Piemonte nel cuneese. I carabinieri, che in un primo momento avevano ipotizzato un incidente, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un diciannovenne. Il giovane, un tossicodipendente, avrebbe dato un calcio alla donna che si trovava a passeggio col cane e stava raccogliendo dei fiori sul ciglio della strada, forse sotto l'effetto di droga. Il giovane, che avrebbe confessato, è accusato dell'omicidio volontario della donna ed è ora recluso nel carcere torinese delle Vallette. Alle indagini hanno partecipato i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con i colleghi della stazione di Limone e con il personale della polizia di frontiera. Il fermo, disposto dalla pm Carla Longo, è già stato convalidato dal gip presso il tribunale di Cuneo.(ANSA).

12:05Golf: FedEx St.Jude, F.Molinari in ritardo

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Francesco Molinari è all'84/o posto con 72 colpi (+2) dopo il primo giro del FedEx St.Jude Classic, torneo del Pga Tour di golf che sul tracciato del TPC Southwind di Memphis nel Tennessee anticipa l'US Open (15-18 giugno), secondo major stagionale. Gli statunitensi Matt Every, Scott Brown, Stewart Cink e il colombiano Sebastian Munoz sono al comando con 64 colpi (-6), tallonati dall'australiano Matt Jones e dal sudafricano Charl Schwartzel (65, -5). Al settimo posto con 66 (-6) lo statunitense Chez Reavie e il sudafricano Retief Goosen e al 14/o con 68 (-2) l'altro sudafricano Ernie Els. Hanno un colpo in più lo statunitense Phil Mickelson, il nordirlandese Graeme McDowell e l'inglese Ian Poulter, 29/i con 69 (-1), mentre l'australiano Adam Scott è 65/o con 71 (+1), lo statunitense Rickie Fowler è 123/o con 74 (+4). Il montepremi è di 6.400.000 dollari.

11:57Cartellone cade in testa a ragazza, ferita

(ANSA) - MESSINA, 9 GIU - Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita stamani dopo essere stata colpita da un cartellone in lamiera che si è staccato da un palo in piazza Cavallotti a Messina. La giovane è stata trasportata al Policlinico, per un forte trauma cranico ed una lacerazione alla gamba. Saranno i vigili della sezione infortunistica ad accertare le cause dell' incidente. (ANSA).