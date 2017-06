Ultima ora

14:06Stato-mafia: Graviano, stragi ’93 non di Cosa Nostra

(ANSA) - PALERMO, 9 GIU - "Poi nel '93 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia. Allora il governo ha deciso di allentare il 41 bis, poi è la situazione che hanno levato pure i 450". Lo dice a un compagno di detenzione, non sapendo di essere intercettato, il boss Giuseppe Graviano alludendo alla decisione, presa nel novembre del '93, di revocare il carcere duro per 450 mafiosi.

14:03Armato di coltello su metrò: testimone, folla carro armato

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - La folla "era un carro armato che mi spingeva": Tina Bianco è una delle persone che ieri si trovava nel convoglio della metropolitana Linea 1 a Napoli, quando un uomo, arrestato dalla polizia, armato di un coltello ha seminato il panico, poco prima che il treno raggiungesse la stazione dei Colli Aminei. "Quando si sono aperte le porte, siamo scappati, molti urlavano, chiedevano aiuto - racconta all'ANSA - In tanti si sono precipitati per le scale mobili, io ho preso quelle normali". E' in questo momento, mentre Tina prova a guadagnarsi l'uscita, che sente quello che lei stessa definisce "un carro armato", travolgerla fino a farla cadere a terra. "Sono caduta, sbattendo un ginocchio - afferma - mi sono rinchiusa su me stessa, per evitare le persone che scappavano, c'erano bambini che urlavano". Secondo la Bianco che spiega di aver visto il coltello e sottolinea il grande panico che si è creato, "servirebbero più vigilanti".

14:01Bimba di tre anni cade da terrazza, grave

(ANSA) - UDINE, 9 GIU - Una bambina di tre anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere precipitata da un'altezza di circa 4 metri. Secondo quanto si è appreso, la piccola sarebbe caduta dalla terrazza di casa a Pozzuolo del Friuli (Udine), dove stava giocando. Immediatamente soccorsa, la piccola è stata elitrasportata d'urgenza a Udine dagli operatori sanitari del 118.

14:00L.elettorale: Alfano, abbiamo vinto noi

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Abbiamo vinto. Ieri si è trattato di un clamoroso fallimento". Lo dice il leader di Ap Angelino Alfano. "Siccome c'è un contegno della sconfitta ed anche della vittoria, il nostro contegno sta nel non infierire e nel guardare avanti per il bene del paese. Da oggi continuiamo a ragionare soltanto in termini di maggioranza di governo", conclude Alfano.

13:56Tre alpinisti morti in Val d’Aosta

(ANSA) - AOSTA, 9 GIU - Tre alpinisti sono morti a seguito di una caduta dalla Becca Monclair, in Valsavarenche (Valle d'Aosta). L'incidente è avvenuto a circa 3.000 metri di quota, sulla parete nord. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Entreves. Al momento non si conoscono le generalità delle vittime. (ANSA).

13:55Rai: cda, ok nomina Orfeo a dg, contrario Freccero

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il cda della Rai - secondo quanto si apprende - ha nominato Mario Orfeo alla direzione generale, dopo l'intesa in assemblea con gli azionisti nell'assemblea totalitaria. Sette i voti favorevoli, compreso quello della presidente Monica Maggioni, contrario solo Carlo Freccero. Orfeo - secondo quanto si apprende - ha appena fatto il suo ingresso nella riunione del consiglio di amministrazione in corso a Viale Mazzini per i primi adempimenti e l'assegnazione delle deleghe.

13:54Vaccini: Lorenzin, Sibilia lo vedrò ora in tribunale

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Sibilia? Lo vedrò in tribunale". Così il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin risponde a chi gli chiede se abbia avuto recenti contatti con il deputato M5S che ha querelato sulla vicenda dei vaccini. "Spero che il percorso parlamentare possa essere una grande occasione per fare chiarezza su questa vicenda. Non sono fake news, ma c'è molto di più. Si tratta dell'operato di preoccupanti movimenti. Il mondo medico deve essere coinvolto nel progetto per fare arrivare il messaggio ad ogni famiglia", conclude.