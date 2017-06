Ultima ora

15:58Bimba morta in auto: genitori chiudono profili facebook

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 9 GIU - Ha chiuso il suo profilo Facebook Ilaria Naldini, la mamma 38enne indagata per omicidio colposo dopo aver dimenticato la figlia all'interno della sua auto, posteggiata davanti al comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo), dove la bimba è morta. Il profilo fb della 38enne valdarnese era stato assalito da commenti di ogni genere per questo la donna ha optato per la cancellazione completa così come ha fatto il marito Adriano Rossi. Proprio ieri sera l'avvocato della coppia Andrea Frosali, in una nota stringata, aveva richiamato tutti sulla necessità di riportare il caso alla sua "giusta luce". Oggi ha preferito non aggiungere alcun commento. Sui social si sono scatenati commenti che hanno preso di mira altre tre omonime della mamma valdarnese, peraltro tutte residenti nella stessa zona e più o meno della stessa età, che hanno inoltrato proteste accalorate sia a Facebook sia ai media locali.

15:57Torino: resta un rebus la causa del panico in piazza S.Carlo

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - La vista di persone che tossivano, rumori insoliti, odori sgradevoli. E persino il 'pogo', una sorta di ballo collettivo che si pratica abitualmente ai concerti e che consiste nello spintonarsi saltando. Sono tante le circostanze riferite dai testimoni agli investigatori che stanno cercando di capire cosa abbia seminato il panico in piazza San Carlo la sera del 3 giugno durante la proiezione della finale di Champions League. Finora però nessuna è considerata risolutiva, e la composizione del quadro richiederà del tempo. Ieri la Digos ha trasmesso alla procura una seconda informativa dopo quella che nei giorni precedenti aveva portato all'apertura di un fascicolo (a carico di ignoti) per lesioni colpose. Anche Davide, il ragazzo lombardo ripreso dalle telecamere mentre cercava di placare la folla, non ha saputo dare una spiegazione definitiva. Il giovane è intervenuto durante la seconda delle tre ondate di panico. (ANSA).

15:50Usa: pickup contro 2 agenti, polizia non esclude nulla

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Un pickup che procedeva ad alta velocità ha investito e ferito gravemente giovedì sera due poliziotti in bici e una passante in una trafficata via di Adams Morgan, quartiere a nordovest di Washington. Il conducente e una persona che viaggiava con lui sono stati arrestati e interrogati, mentre nel loro veicolo è stata trovata un'arma. Alla domanda se il movente potrebbe essere legato al terrorismo, il capo della polizia della capitale Peter Newsham ha risposto che "per ora non c'è un motivo" per l'incidente e che non si esclude nulla.

15:37Trump attacca Comey, ‘è una gola profonda’

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Nonostante tante false affermazioni e bugie, totale e completa discolpa...e Wow, Comey è una gola profonda!". Così il presidente Usa Donald Trump su Twitter dopo l'audizione di ieri dell'ex capo dell'Fbi.

15:34Sala:scade termine indagini,verso chiusura inchiesta Piastra

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Scadrà domani il termine fissato per ulteriori indagini sulla vicenda che vede al centro l'appalto sulla Piastra dei servizi di Expo, quello più rilevante e del valore di 272 milioni di euro. Nei prossimi giorni, dunque, la Procura generale di Milano, che nei mesi scorsi ha avocato il fascicolo prima in capo alla Procura, dovrebbe chiudere l'inchiesta in cui sono indagate sette persone, tra cui anche il sindaco di Milano ed ex ad di Expo Giuseppe Sala, accusato di falso materiale e falso ideologico. Lo scorso 9 gennaio il gip Lucio Marcantonio aveva disposto la proroga per altri 6 mesi delle indagini, fino al 10 giugno, come chiesto a dicembre dal sostituto pg Felice Isnardi in seguito all'avocazione dell'inchiesta. Un fascicolo che era stato al centro dello scontro in Procura tra l'allora capo Edmondo Bruti Liberati e l'allora aggiunto Alfredo Robledo e che era passato ad ottobre per una bocciatura da parte del gip Andrea Ghinetti di una richiesta di archiviazione presentata dai pm.

15:33Calcio: Azzurri, Chiellini “la Spagna non è insuperabile”

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - "Contro la Spagna possiamo vincere, sarà una partita difficile ma, per l'Italia, nessun ostacolo è insuperabile". Lo ha detto Giorgio Chiellini. Nell'attesa della sfida di domenica a Udine, contro il Liechtenstein, il difensore pensa già alla trasferta decisiva a Madrid del 2 settembre: "Affronteremo un grande avversario, ma anche noi abbiamo i nostri pregi. La Spagna è fatta di grandi campioni, come pure l'Italia, c'è rispetto reciproco, ma nessuna paura: ci faremo trovare pronti. Se poi dovesse andare male, avremo due mesi per preparare lo spareggio. L'importante è qualificarci per i Mondiali, non come ci riusciremo". Inevitabile anche un accesso alle voci di mercato che riguardano il compagno di squadra, Leonardo Bonucci: "Resterà con noi, la Juve non può privarsi di un giocatore e un uomo come Leonardo - ha ribadito Chiellini -. Sono sicuro che sarà ancora il cardine della Juve".

15:32Francia: al via inchiesta su caso assistenti MoDem

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - Possibili guai in vista per il MoDem, il partito centrista alleato con il presidente francese Emmanuel Macron. A due giorni dalle elezioni politiche, la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare sul caso dei presunti impieghi fittizi agli assistenti parlamentari del MoDem al Parlamento europeo. Mercoledì, un ex dipendente del partito ha effettuato una segnalazione alla procura. Affermava di aver beneficiato di un impiego fittizio al Parlamento europeo mentre in realtà lavorava nella sede del partito in Francia. Un caso simile a quello che coinvolge il Front National di Marine Le Pen solo che questa volta riguarda un partito della maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron. La procura di Parigi cercherà di determinare se "sono state commesse delle irregolarità" e in caso affermativo se possono essere ritenute "penali". L'inchiesta preliminare è stata aperta, tea l'altro, per "appropriazione indebita". La Francia è chiamata alle urne l'11 e il 18 giugno per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale.