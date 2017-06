Ultima ora

17:38Ucraina: Poroshenko, presto per chiedere adesione alla Nato

(ANSA) - MOSCA, 9 GIU - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato che "certamente" firmerà la legge approvata dalla Rada (il parlamento ucraino) in cui si definisce l'ingresso nella Nato uno degli "obiettivi" di politica estera di Kiev, ma ha allo stesso tempo sottolineato che è ancora presto per chiedere l'adesione all'Alleanza atlantica. "Non parliamo della presentazione formale della richiesta ma discutiamo di cosa l'Ucraina dovrebbe fare per riformare il paese così che possa rispettare le condizioni di appartenenza" alla Nato, ha detto Poroshenko, aggiungendo che Kiev ha "un gran lavoro da fare dato che le condizioni per aspirare ad essere membri della Nato sono estremamente alte".

17:36Biaggi: il padre ‘sarebbe ora di smettere di fare le gare’

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Sarebbe ora di smettere di fare gare". Lo ha detto il padre di Max Biaggi uscendo dal pronto soccorso del San Camillo, dove il campione è stato ricoverato dopo un incidente avvenuto su un circuito di Latina. "Proprio ieri sera - ha raccontato - mi sono arrabbiato perché Bianca (Atzei, ndr) ha domandato a Max: 'Lo hai detto a tuo padre della gara di domenica?', e mi sono proprio arrabbiato". Ai cronisti che gli domandavano se Max Biaggi avesse avuto paura, il padre ha replicato: "Lui no, ma io sono 25 anni che ho paura. Sta meglio di quanto ci avevano detto all'inizio, ma ha preso una gran botta davanti", ha concluso indicando il torace. "Paura passata? Ora sì. Ci ho parlato, va bene". Lo ha detto l'ex compagna di Max Biaggi, Eleonora Pedron, uscita dal pronto soccorso, dove è stato ricoverato nel primo pomeriggio il pilota.

17:26Calcio: Juve, al via la campagna abbonamenti

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - "La leggenda è solo l'inizio". La Juventus usa questo slogan per lanciare la campagna abbonamenti, al via il 13 giugno coi rinnovi. Fino al 29 giugno è possibile confermare il proprio posto nel Ticket office allestito al JMuseum, sul sito Listicket.com, chiamando il Call Center Ticketone 892.101, o attraverso le ricevitorie Lis abilitate. Il 6 luglio scattano le vendite per i J1897 Member, mentre dal 7 al 9 luglio la prelazione viene allargata anche ai Premium member. Dal 10 luglio la vendita libera. A fronte di un leggero incremento dei prezzi restano molti i benefici esclusivi per gli abbonati, che possono usufruire di una prelazione riservata per tutte le partite di Champions e assistere all'esordio della Juventus in Coppa Italia, al prezzo speciale di 10 euro. Inoltre, i titolari di abbonamento godono di una tariffa speciale per l'ingresso al JMuseum, di uno sconto sull'acquisto della maglia ufficiale nello store online della Juventus e di un prezzo ridotto sui servizi JMedical.

17:04Calcio: stadio blindato a Udine per la Nazionale azzurra

(ANSA) - UDINE, 9 GIU - Saranno particolarmente serrati i controlli disposti dalla questura domenica sera a Udine, in vista della sfida della Nazionale contro il Liechtenstein. L'impianto sarà sottoposto a bonifica, all'esterno e all'interno, già dal pomeriggio con il nucleo degli artificieri e il possibile impiego dei cani antisabotaggio. Controlli con il metal detector saranno svolti dagli steward e dalle forze dell'ordine sui tifosi all'ingresso dello stadio. E i varchi di accesso saranno presidiati per tutta la durata dell'incontro, per evitare che persone prive di biglietto possano tentare di accedere a partita iniziata, anche sulla scorta di quanto successo nel 2015 a Parigi nello Stade de France, in occasione di Francia-Germania. E' l'effetto dell'innalzamento del livello di allerta dopo le ultime vicende internazionali. La partita non presenta criticità invece per problemi tra tifoserie.

17:02Iran: arrestati 41 terroristi dell’Isis

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "41 elementi del gruppo wahhabita dell'Isis sono stati identificati e arrestati prima che potessero compiere attacchi". Lo ha reso noto il ministero dell'intelligence iraniano, specificando che è stata sequestrata anche una "grande quantità di armi, materiale per produrre bombe, cinture esplosive, documenti, equipaggiamento per la comunicazione", nel corso di una maxi-operazione condotta nel nord-ovest del Paese, dopo gli attentati a Teheran di mercoledì scorso.

17:01Spari in tribunale: ergastolo confermato a Giardiello

(ANSA) - BRESCIA, 9 GIU - Condanna all'ergastolo confermata in appello per Claudio Giardiello, l'imprenditore che il 9 giugno 2015 ha ucciso tre persone a palazzo di Giustizia di Milano. La sentenza è stata letta dal presidente della Corte d'Appello di Brescia, Enrico Fischetti. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Giardiello durante la camera di Consiglio, durata due ore, ha atteso nella cella di sicurezza dell'aula.

17:00Biaggi: guarirà in 30 giorni

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Max Biaggi ha riportato la frattura multipla delle costole e per precauzione nelle prossime ore sarà ricoverato nel reparto di rianimazione". Lo ha detto il direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, Emanuele Guglielmelli. "Per ora la prognosi è riservata, ma se tutto andrà bene, guarirà in trenta giorni", ha aggiunto.