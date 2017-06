Ultima ora

19:16M5s, al voto con le leggi che ci sono ora

(ANSA) - LA SPEZIA , 09 GIU - "Adesso basta si è abusato abbastanza della pazienza degli italiani. I Parlamentari stanno pensando solo alla pensione. I franchi tiratori di ieri del Pd dimostrano che il partito di governo non esiste più. Meglio andare al voto con la legge esistente, ne abbiamo una alla Camera e una al Senato: tutte e due consentono a una forza politica di governare il paese". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine della chiusura della campagna elettorale di Donatella Del Turco, candidata sindaco del M5s alla Spezia.

19:15Vitalizi: Di Maio (M5s), battaglia a luglio

(ANSA) - LA SPEZIA , 9 GIU - "Il problema del vitalizio che scatta il 15 settembre è uno delle cose che grida vendetta in Italia. Mancano 98 giorni: adesso ci sarà da discutere i bilanci delle Camere a luglio e in quell'occasione il M5s darà battaglia per far saltare le pensioni ai parlamentari". Lo ha detto Luigi Di Maio alla Spezia per sostenere la candidata sindaco del M5s Donatella Del Turco, a chi gli chiedeva se l'argomento del vitalizio, usato per non andare a elezioni anticipate, fosse passato in secondo piano nel momento in cui è stata affossata la legge elettorale. "Per i franchi tiratori del Pd di ieri un grande ruolo l'hanno giocato la pensione e altri sei mesi di stipendio - ha detto -. Questo Paese in queste condizioni rischia di avere una legge di bilancio fatta dal Pd a novembre che aumenterà l'Iva e le tasse agli italiani. Volevamo e vogliamo per questo andare a votare prima possibile".

19:14Spagna: proiettile Guerra Civile in terreno stadio Atletico

(ANSA) - MADRID, 9 GIU - Gli operai impegnati nel cantiere per la costruzione del nuovo stadio dell'Atletico Madrid hanno dovuto interrompere i lavori, dopo avere individuato nel terreno un proiettile di artiglieria inesploso della Guerra Civile del 1936/39. La polizia ha immediatamente chiuso l'area e gli artificieri hanno fatto esplodere in forma controllata il proiettile. Il nuovo stadio dell'Atletico, che sostituisce lo storico Vicente Calderon, sarà inaugurato nella prossima stagione agonistica. La capitale spagnola è stata il teatro di feroci combattimenti durante l'assalto da parte delle milizie del futuro dittatore Francisco Franco contro l'esercito della Repubblica.

19:05Johnson, Rudd, Fallon, Davis e Hammond confermati

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Il ministro degli Esteri Boris Johnson, quello degli interni Amber Rudd, il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, il ministro della Brexit David Davis e il ministro della Difesa Michael Fallon resteranno al loro posto. Lo conferma Downing Street dopo le anticipazioni della Bbc.

19:03Calcio: Manchester United e Ibrahimovic si separano

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si separano. La voce era nell'aria, soprattutto dopo il brutto incidente al ginocchio destro occorso a metà aprile al quasi 36enne attaccante svedese, ma adesso c'è anche l'ufficialità del sito della Premier league che ha pubblicato la lista dei giocatori sotto contratto dei vari club, dove appunto non figura il suo nome, avendo lo United deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo per un'altra stagione.

19:02F1: Canada, prime libere ad Hamilton davanti a Vettel

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Le prime prove libere del GP del Canada se l'è aggiudicate Lewis Hamilton cha ha ottenuto il miglior tempo in 1'13"809. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato 198 millesimi, ed il compagno di team Vallteri Bottas (+0.237). Quarto Kimi Raikkonen con la seconda Ferrari (+0.421). Quinta e sesta le Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon, staccate rispettivamente di 769 e 976 millesimi. Superiore al secondo i distacchi di Vesteppen, Massa, Ricciardo e Kvyat che completano la top ten.

18:58Donna kamikaze a mercato in Iraq, 30 morti

(ANSA) - BEIRUT, 9 GIU - E' stata una donna a compiere un attentato suicida oggi in un mercato nella cittadina irachena di Musayab, 65 chilometri a sud di Baghdad. Lo riferiscono televisioni panarabe tra le quali Al Mayadeen, aggiungendo che il bilancio si è aggravato e conta ora almeno 30 morti e altrettanti feriti. L'agenzia dell'Isis, Amaq, ha rivendicato l'attentato, avvenuto una trentina di chilometri a nord-est della città santa sciita di Karbala. Un altro attentatore suicida si è fatto saltare in aria nei pressi di una stazione degli autobus nella stessa Karbala, riuscendo però soltanto a ferire cinque persone.