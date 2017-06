Pubblicato il 09 giugno 2017 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 12 Giugno

Ospiti: Diego Spreti, consigliere d’amministrazione della Fondazione Franco Moschini per raccontare la storia di speranza e rinascita del progetto Politeama, ristrutturato dopo il grave terremoto che ha colpito Tolentino circa un anno fa; i registi Luca Scanferla e Giuseppe Squillaci, in arte “Skanf & Puccio”, presentano il loro film italiano d’animazione East End.

Storie dal mondo.

Da Salvador de Bahia, Aldo Brizzi, compositore e arrangiatore piemontese che in Brasile ha trovato la realizzazione professionale.

A Guadalajara, in Messico, per incontrare Luca Pianesi, italiano che organizza mostre horror piuttosto inquietanti.

Infocommunity: Francesco Pittoni, presidente del Fogolar Furlan di Roma, per parlare delle iniziative dell’associazione dei friulani, non solo a Roma, ma anche nel mondo.

• Martedì 13 Giugno

Ospiti: Adriano Morabito, presidente e uno dei fondatori dell’associazione Roma Sotterranea, per raccontare i segreti della Roma antica, quella sotterranea e sconosciuta; lo scrittore Matteo Nucci, studioso del pensiero antico e autore di “E’ giusto obbedire alla notte”, libro che parla di una Roma poco conosciuta, notturna, popolata di personaggi che vivono vite difficili e fragili lungo le sponde del Tevere.

Storie dal mondo.

A Cape Town per conoscere Andrea Vola, un giovane sardo che non riusciva a trovare buoni formaggi in Sudafrica e allora ha deciso di importarli.

Dall’Argentina, Valerio Zanna, pugliese che insegna italiano nelle scuole per Adulti a Buenos Aires.

Infocommunity: Il pittore Meo Carbone, l’artista di riferimento per eventi e mostre che riguardano l’emigrazione, ricorda i suoi appuntamenti culturali nel mondo.

• Mercoledì 14 Giugno

Ospiti: Michele Scannavini, Presidente dell’Agenzia ICE – l’Istituto per il Commercio Estero, per approfondire la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero; lo scrittore Antonio Di Muzio, giornalista del Messaggero, presenta il suo libro “Incantesimo salentino”; Luciana Alpi, la madre di Ilaria Alpi, la giovane giornalista del Tg3 scomparsa nel 1994 in un agguato in Somalia.

Storie dal mondo.

In Canada, per conoscere Matteo Ciofi, giornalista televisivo italiano che lavora per un’emittente cattolica di Toronto.

• Giovedì 15 Giugno

Ospiti: Maurizio Cortese, direttore del Consorzio della Pasta di Gragnano IGP ed esperto gourmet, per scoprire perché Gragnano viene da sempre definita la città della pasta e come si tutela un bene così prezioso; il giornalista Roberto Bonzio, fondatore del progetto multimediale Italiani di Frontiera, tornato a raccontare nuove storie di Italiani di ieri e di oggi che si sono fatti conoscere nel mondo per la forza delle loro idee; il cantautore Fabio Concato accompagnato dal trio tutto jazz: Paolo Di Sabatino, Glauco Di Sabatino alle percussioni e Marco Siniscalco al basso.

Storie dal mondo.

In Brasile, al mercato di Salvador de Bahia con Fernanda Cabrini, ristoratrice e sostenitrice della filosofia Slow Food.

A Johannesburg, per visitare la Scuola Crawford, dove s’insegna italiano per 200 studenti, iniziativa realizzata con la collaborazione della Società Dante Alighieri.

• Venerdì 16 Giugno

Ospiti: Franco D’Agostino, docente di Assiriologia all’Università La Sapienza di Roma e co-direttore di un’importante missione archeologica italo irachena nel sud del paese, per fare un salto di migliaia di anni nella storia di Iraq, l’antica Mesopotamia, nei luoghi dove è nata la civiltà; in collegamento dallo Swaziland, Nicola Bellomo, rappresentate diplomatico dell’Unione Europea nello Swaziland, per sapere di più sui rapporti tra la UE e lo Swaziland; l’attrice e cantante Angela Baraldi, insieme alla sua band, con l’esecuzione dei brani del suo ultimo album “Tornano sempre”.

Storie dal mondo.

Dall’Australia, Federico Frascoli, docente che insegna matematica a Melbourne.

In Sudafrica, per conoscere due giovanissimi di origine italiana che a Città del Capo stanno diventando dei campioni di vela.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con Lucilla Pizzoli, il professor Stefano Telve e Fabio Poròli.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h13.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h15.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Ciclo famiglia:

IL PRANZO DELLA DOMENICA

Commedia (2003)

Regia Carlo Vanzina

Interpreti Massimo Ghini, Barbara De Rossi, Elena Sofia Ricci, Rocco Papaleo, Maurizio Mattioli

Trama

Franca Malorni, esponente della borghesia romana, rimane vedova e cade in depressione. Nel corso della tradizionale riunione famigliare trascorsa insieme alle tre figlie, la donna finisce vittima di un incidente domestico, rompendosi il femore. La degenza in ospedale diviene occasione per affrontare il lutto recente e conoscere meglio il mondo interiore delle ragazze e dei loro mariti. Naturalmente, dietro l’apparenza di famiglia perfetta, si celano dissidi e insicurezze…

Il pranzo della domenica si afferma a pieno titolo come riuscita rivisitazione della commedia all’italiana, digradata verso tonalità lievemente crepuscolari e al tempo stesso contemporanee.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 14 Giugno h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 14 Giugno h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 14 Giugno h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 15 Giugno h17.00

SYDNEY Giovedì 15 Giugno h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 14 Giugno h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 12 Giugno

Arte. Lo storico Cristoforo Gorno rievocherà la battaglia di ponte Milvio nel 312 d.c tra Costantino e Massenzio. Una lotta storica tra l’imperatore cristiano e il vecchio potere imperiale.

Territorio. Riparte dalle Gole dell’Alcantara il viaggio intorno all’Etna, seguendo i binari della piccola ferrovia Circumetnea alla scoperta di una Sicilia diversa e barocca, tra meraviglie della natura e piccoli centri sulle pendici del vulcano.

Made in Italy. Gli sguardi dei grandi fotografi italiani sull’Italia e sul mondo. In questa puntata Franco Fontana, uno degli ultimi grandi maestri della fotografia italiana. Dai famosi paesaggi rurali alle strade metropolitane, dai riflessi del mare alle luci americane. Fontana, a più di 80 anni, resta ancora oggi uno tra i fotografi più moderni e rivoluzionari della scena internazionale.

• Martedì 13 Giugno

Arte. Cronache dall’antichità racconta la calata dei Visigoti a Roma nel 410 d.c.. Un popolo nomade rifiutato da tutti, che per 3 giorni saccheggiò l’intera città.

Territorio. Il nuovo viaggio di Fuori binario fa tappa nel Friuli, terra di grandi capitali dell’antichità come Cividale del Friuli e Aquileia, e di città di fondazione quali Udine, Palmanova e Torviscosa, fino alle meraviglie lagunari di Grado e Marano Lagunare. Un viaggio tra monumenti antichissimi, personaggi insoliti e incursioni linguistiche!

Made in Italy. Continua la storia di Franco Fontana che a partire dagli anni Sessanta ha rivoluzionato la fotografia italiana prendendo spunto da grandi pittori del ‘900 come Hopper, Rothko e De Chirico.

• Mercoledì 14 Giugno

Arte. Secondo capitolo della storia sul sacco di Roma. Lo storico Cristoforo Gorno ci racconta l’inizio del saccheggio e le prime prede dei Goti. Dagli orti di Sallustio alla porta Salaria, il condottiero Alarico penetra nella città alla ricerca di ogni possibile valore da depredare.

Territorio. Prosegue il percorso ferroviario di Fuori Binario in Friuli. Aquileia, capitale del nord Italia dell’impero romano e Marano Lagunare, gioiello di matrice veneziana, fino ai villaggi della laguna.

Made in Italy. Noto in tutto il mondo per i suoi scatti glamour, Gian Paolo Barbieri è uno dei fotografi italiani più conosciuti all’estero. Già nel 1978 “Stern” lo inserisce tra i quattordici autori che hanno fatto la storia della fotografia di moda. Grazie al suo amore per il cinema diventa un punto di riferimento per le modelle e celebrità degli anni ’70, ’80 e ’90: da Audrey Hepburn a Monica Bellucci passando per Jerry Hall e Angelica Houston.

• Giovedì 15 Giugno

Arte. Nuovo capitolo delle Cronache dal Medioevo. Cristoforo Gorno racconta la vita dell’imperatore Federico II iniziata con un sensazionale parto in piazza di sua madre, una ex monaca. Rimasto orfano a 3 anni e affidato alla Chiesa, diventerà imperatore e acerrimo nemico del potere dei Papi che cercheranno di combatterlo con ogni mezzo.

Territorio. Un angolo d’Italia dalla scintillante bellezza, un viaggio “fuori binario” nella bassa Padana. Si parte dalla cornice sontuosa di Palazzo Te a Mantova, il regno della famiglia Gonzaga, per arrivare nella Ferrara della famiglia d’Este.

Made in Italy. Si parla di Giampaolo Sgura, il più ricercato e ammirato fotografo italiano di moda su scala planetaria. Partito da Fasano, piccolo paesino pugliese, oggi i suoi scatti campeggiano sulle copertine di Vogue in tutto il mondo.

• Venerdì 16 Giugno

Arte. A Cronache dal Medioevo, il secondo capitolo della grandiosa storia del duello tra l’imperatore Federico II e la Chiesa.

Territorio. La ferrovia del Po in direzione della Ferrara degli Estensi. Il fiume più lungo d’Italia restituisce storie e personaggi davvero particolari: un giovane geometra che da anni controlla il livello delle acque e, poco più avanti, un piccolo museo che racconta uno dei momenti di svolta della fine della Seconda guerra mondiale.

Made in Italy. La fotografia di Giampaolo Sgura, un artista che oggi è il simbolo vivente del talento italiano,che non si limita a inquadrare e scattare foto sulla moda, ma la crea attraverso il linguaggio delle sue immagini.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h15.15

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h16.15

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h16.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h10.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h12.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.45

SIPARIO! (Opera)

Nuovo programma di Rai Italia.

Azzurra Di Meco accompagnerà gli spettatori di Rai Italia in un percorso attraverso i più famosi e meravigliosi luoghi della lirica italiana: dal Teatro alla Scala di Milano, all’Opera di Firenze, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Comunale di Bologna.

Una selezione tra le maggiori opere liriche italiane, arricchite da interviste ai direttori d’orchestra, ai registi e agli interpreti e importanti approfondimenti dedicati alla storia del melodramma italiano: un genere che ancora oggi rende famosa l’Italia in tutto il mondo.

L’ITALIANA IN ALGERI – Opera lirica in 2 Atti di Gioachino Rossini

Dall’Opera di Firenze

Solcando i mari in cerca dell’amato Lindoro, l’intraprendente Isabella viene catturata da Mustafà che, annoiato dalla remissività della moglie, desidera corteggiare una delle tanto celebrate italiane. È l’inizio di un’esilarante commedia ispirata al reale rapimento da parte dei corsari di un’astuta signora milanese, già messa in musica nel 1808 da Luigi Mosca ma trasformata cinque anni più tardi da Gioachino Rossini in quel capolavoro che Stendhal definisce “la perfezione del genere buffo”. Marianna Pizzolato, oggi interprete di riferimento del ruolo scritto per la mitica Marietta Marcolini, riporta a Firenze la “follia organizzata” dell’Italiana in Algeri nell’esuberante allestimento di Joan Font.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Sabato 17 Giugno h19.30

BUENOS AIRES Sabato 17 Giugno h20.30

SAN PAOLO Sabato 17 Giugno h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Domenica 18 Giugno h13.30

SYDNEY Domenica 18 Giugno h15.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 12 Giugno h20.30

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Qual è il significato della festa della SS.ma Trinità? Ha ancora posto il mistero nella società tecnologica? Come spiegare all’uomo moderno il mistero cristiano di un Dio Trinitario? E’ possibile comprendere un Dio dai tratti misericordiosi e in relazione amorevole con tutti in una società nella quale prevalgono l’individualismo e gli interessi di parte? E ancora: come viene raffigurata la SS.ma Trinità nell’arte? Come si svolgono le feste popolari nelle chiese dedicate alla SS.ma Trinità?

Dopo la S. Messa dalla Chiesa di San Leone Magno in Castellana Grotte, in provincia di Bari, l’Angelus del Papa e la benedizione dei fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Mons. Guido Mazzotta, docente alla Pontificia Università Urbaniana; Rodolfo Papa, docente di Storia dell’Arte; Ernesto Migliacci, direttore artistico e coautore del musical “Divo Nerone”.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 11 Giugno h04.15

BUENOS AIRES Domenica 11 Giugno h05.15

SAN PAOLO Domenica 11 Giugno h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 11 Giugno h16.15

SYDNEY Domenica 11 Giugno h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 11 Giugno h10.15