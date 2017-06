Ultima ora

22:44Trump, pronto al 100% a testimoniare sotto giuramento

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Donald Trump si è detto pronto "al 100%" a dare la sua versione dei fatti sotto giuramento, smentendo di aver mai chiesto fedeltà all'allora capo dell'Fbi James Comey e di aver auspicato che lasciasse cadere l'indagine sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn nel Russiagate. La deposizione dell'ex capo dell'Fbi James Comey - ha detto ancora Trump - dimostra che "non c'è stata nessuna collusione (con la Russia, ndr), nessuna ostruzione (della giustizia, ndr), è una gola profonda" che ha detto "cose non vere". A chi gli chiedeva se esistono nastri Comey, il presidente Usa ha risposto: "Su questo vi dirò qualcosa nel prossimo futuro".

22:42Trump mette in guardia il Qatar

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Donald Trump ha messo in guardia in Qatar perché "cessi di supportare il terrorismo" in tutti i modi, dopo averlo definito un Paese che "storicamente" è stato un finanziatore del terrorismo ad alto livello. Il presidente ha lanciato il suo monito nella conferenza congiunta alla Casa bianca con il presidente romeno Klaus Werner Iohannis. "Il Qatar deve smetterla con il finanziamento del terrorismo, con l'insegnamento dell'odio", ha aggiunto Trump. "Il mio compito è tenere la nostra gente al sicuro", ha detto il presidente Usa, ringraziando poi l'Arabia saudita, che ha deciso assieme ad altri Paesi del Golfo di rompere le relazioni diplomatiche con Doha.

20:43Mafia:sciolto Comune Sorbo San Basile, accesso dopo omicidio

(ANSA) - CATANZARO, 9 GIU - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sorbo San Basile per infiltrazioni della criminalità organizzata. L'accesso antimafia che ha portato allo scioglimento dell'ente era stato disposto dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, su delega del ministro dell'Interno, sulla base di una serie di elementi che avevano portato ad ipotizzare condizionamenti da parte della 'ndrangheta nell'attività dell'ente e dopo l'assassinio di un imprenditore, Santo Gigliotti, di 57 anni, avvenuto il 18 luglio del 2016. Dalle indagini sull'omicidio era emerso, tra l'altro, che l'imprenditore era stato arrestato nel 2006 con l'accusa di avere ospitato un latitante di 'ndrangheta, Giuseppe Arena, considerato uno dei capi dell'omonima cosca. Una figlia di Santo Gigliotti, Daria, era assessore comunale. Sindaco di Sorbo San Basile é Luigi Riccelli, eletto nel 2015 e che in passato era già stato primo cittadino. (ANSA).

20:37Tillerson, alleggerire il blocco verso il Qatar

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Gli Usa chiedono all'Arabia Saudita e agli altri Paesi arabi di alleggerire il blocco verso il Qatar, che sta creando conseguenze involontarie sul piano umanitario, danneggiando nella regione l'attività economica Usa e la lotta contro l'Isis guidata dagli Usa. Lo ha detto il segretario di stato Americano Rex Tillerson, aggiungendo che "il Qatar deve fare di più e più velocemente contro il terrorismo". Gli Usa si aspettano che i Paesi del Golfo prendano immediatamente misure per la de-escalation delle tensioni nella regione dopo l'isolamento del Qatar, ha precisato.

20:04Calcio: Inter, Spalletti “se non vinco mi sento nessuno”

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - "Sono contento se si vince, altrimenti potrei esserlo anche se sono l'allenatore dell'Inter e di un grande gruppo come Suning. Se non ottengo risultati mi sento nessuno". Lo dice il nuovo allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, intervistato dai giornalisti all'uscita di Appiano Gentile. L'allenatore nerazzurro non vuole fare promesse ai tifosi: "Diventa difficile farle, l'impegno massimale è quello di riappropriarci del nostro nome. Mi aspetto di vedere una reazione, una squadra che funziona in campo. La cosa fondamentale è che la squadra ragioni da squadra, che non ci siano calciatori onnipotenti che portino valori differenti da quelli della squadra. Se non hai certi valori non ottieni certi risultati".

19:56Inter: Spalletti, chi non si sente all’altezza lo dica ora

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Chi non crede di essere all'altezza lo chiarisca subito perché ci sono da mettere a posto tante cose e mettere mano alla squadra. Se non ci si allena al 100% è impossibile vincere, ci sono società e giocatori forti come noi che lo fanno quindi contendere il risultato diventa difficile": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ai giornalisti che lo attendevano all'uscita del centro sportivo di Appiano Gentile. "Serve arrivare più pronti possibile - aggiunge - per confrontarsi con club che hanno creato la scorsa stagione un distacco rispetto alla nostra squadra. Si tratta proprio della distanza, ci sarà da andare forte ed essere pronti da subito. Più siamo forti, più lavoriamo in maniera produttiva più si riesce a colmare il gap".

19:42Pisapia, Renzi faccia primarie se vuole coalizione

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Matteo Renzi faccia le primarie se davvero vuole la coalizione di centrosinistra, poi vediamo chi le vince". Lo ha spiegato il fondatore del Campo progressista, ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, intervenendo alla festa di Radio Popolare.