Ultima ora

10:04Basket: Nba, Golden State festa rimandata

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Cleveland rialza la testa e infligge a Golden State la prima sconfitta nei playoff Nba. In gara-4 della finale i Cavaliers hanno battuto sul parquet amico della Quicken Loans Arena i Warriors per 137-116 portando così il risultato della serie sul 3-1 per i californiani. Protagonista assoluto della gara il duo di Cleveland formato da Kylie Irving e LeBron James: il primo ha realizzato 40 punti, per il secondo una tripla doppia da 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Per Golden State 35 punti di Kevin Durant e 14 di Stephen Curry, apparso un pò in ombra. Partita molto dura con 51 falli fischiati - sette tecnici - e soprattutto con molta tensione in campo. Discutibili alcune decisioni degli arbitri soprattutto per le mancate espulsioni - a detta degli osservatori - nelle file degli Warriors di Draymond Green e Zaza Pachulia. Gara -5 è in programma all'Oracle Arena di Oakland lunedì notte (ora italiana).

09:54Trump chiama May, caldo sostegno

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - Donald Trump ha telefonato ieri al primo ministro britannico Theresa May per "offrire il suo caldo sostegno relativamente alle elezioni". Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente ha rimarcato il suo "impegno verso la relazione speciale tra Usa e Gran Bretagna" e sottolineato che non vede "l'ora di lavorare con la May sugli obiettivi e gli interessi comuni negli anni a venire".

09:41Londra: terroristi volevano un camion più grande

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - I tre terroristi dell'attacco a London Bridge quella mattina avevano tentato di noleggiare un autocarro di 7,5 tonnellate, simile a quello usato per la strage compiuta sul lungomare di Nizza nel luglio dello scorso anno. La transazione per il pagamento non andò in porto e alla fine i tre optarono per il furgone Renault con cui hanno investito i passanti. E' quanto riferisce la polizia, secondo i media britannici, fornendo altri dettagli sull'attacco di sabato scorso in cui otto persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite.

09:33Calcio: Gabbiadini, Napoli? Nessun rimpianto

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - "Andare a giocare all'estero mi ha aiutato molto". Così Manolo Gabbiadini dal ritiro di Coverciano dove con la Nazionale sta preparando la partita di domani sera con il Liechtenstein valida per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. "Non ho rimpianti pensando all'esperienza con il Napoli - ha continuato l'attaccante del Southampton - Sono stati due anni bellissimi, sono soddisfatto di quello che ha fatto lì. Prima o poi tornerò a giocare in Italia ma non adesso, resto in Inghilterra dove si gioca un campionato bellissimo e dove, data la concorrenza che c'è nell'attacco azzurro, posso avere più opportunità in vista anche del Mondiale 2018".

09:24Brexit: Merkel, colloqui come previsto

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La Ue è pronta ad avviare i negoziati con la Gran Bretagna sulla Brexit come previsto. E' quanto sostiene la cancelliera tedesca, Angela Merkel, la quale afferma che non vede ostacoli all'avvio dei colloqui dopo che il primo ministro conservatore, Theresa May, non è riuscita ad ottenere la maggioranza alle elezioni di giovedì. Nel suo primo intervento dopo il risultato del voto, Merkel si dice certa che la Gran Bretagna rispetterà il programma e, riferisce la Bbc, si augura che il Paese rimanga un buon partner a conclusione dei negoziati il cui avvio è previsto il 19 giugno. "Suppongo che la Gran Bretagna, da quanto ho appreso dal primo ministro, voglia attenersi al piano sui negoziati. Noi vogliamo negoziare rapidamente, vogliamo attenerci alla scadenza e a questo punto non credo che nulla che possa suggerire che questi negoziati non possano iniziare come è stato concordato", ha detto Merkel ai giornalisti a Città del Messico.

00:22Calcio: compleanno con gol e record per Sneijder

(ANSA) - ROTTERDAM (OLANDA), 9 GIU - Compleanno con gol e record di presenze in nazionale per Wesley Sneijder. Nella partita vinta 5-0 sul Lussemburgo, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018, il centrocampista - 33 anni oggi - ha tagliato il traguardo delle 131 maglie aranje, superando il portiere Edwin van der Saar. Sneijder ha realizzato la sua 31/a rete in nazionale ed il successo ha proiettato l'Olanda al terzo posto del gruppo A, mentre la Svezia ha approfittato di una papera del portiere Lloris per battere 2-1 la Francia e portarsi in vetta alla classifica. Sneijder, ex playmaker di Ajax, Real Madrid ed Inter, oggi milita in Turchia, nel Galatasaray.

22:44Trump, pronto al 100% a testimoniare sotto giuramento

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GIU - Donald Trump si è detto pronto "al 100%" a dare la sua versione dei fatti sotto giuramento, smentendo di aver mai chiesto fedeltà all'allora capo dell'Fbi James Comey e di aver auspicato che lasciasse cadere l'indagine sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn nel Russiagate. La deposizione dell'ex capo dell'Fbi James Comey - ha detto ancora Trump - dimostra che "non c'è stata nessuna collusione (con la Russia, ndr), nessuna ostruzione (della giustizia, ndr), è una gola profonda" che ha detto "cose non vere". A chi gli chiedeva se esistono nastri Comey, il presidente Usa ha risposto: "Su questo vi dirò qualcosa nel prossimo futuro".