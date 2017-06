Ultima ora

13:11Siria: governativi raggiungono confine con Iraq

(ANSA) - BEIRUT, 10 GIU - Per la prima volta dopo due anni le forze governative di Damasco, avanzando in un territorio prima controllato dall'Isis, sono arrivate fino al confine con l'Iraq nel sud-est della Siria. E' questa la regione dove nelle ultime settimane gli Usa sono intervenuti a più riprese per fermare l'avanzata delle truppe lealiste e di milizie sciite loro alleate a protezione di formazioni ribelli sostenute da Washington, dalla Gran Bretagna e la Giordania nell'area di Al Tanf. L'agenzia siriana Sana e fonti militari russe hanno detto che l'esercito di Damasco ha raggiunto il confine una settantina di chilometri a nord-est di una base delle forze filo-Usa, dove sono di stanza anche militari americani, evitando così uno scontro diretto. Il prossimo obiettivo dei lealisti sembra essere avanzare a nord verso Deyr az Zor, cercando di collegarsi alle milizie lealiste irachene filo-iraniane che avanzano verso la frontiera dal lato iracheno.

13:05Gaza: protesta Israele per tunnel Hamas sotto scuole Unrwa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - L'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, ha protestato con il Consiglio di sicurezza dopo che l'Unrwa (agenzia delle Nazioni Unite per i profughi) ha denunciato la scoperta di un tunnel sotto due sue scuole elementari a Gaza e della quale si è lamentata "in modo fermo" con Hamas. La scoperta - ha spiegato il portavoce dell'Unrwa Christopher Gunness - è stata fatta agli inizi di giugno durante la pausa estiva e nel corso di lavori di ampliamento di uno dei due edifici che sono adiacenti. L'agenzia ha informato Hamas - che ha però negato che il tunnel appartenga alla sua o ad altre organizzazioni della Striscia - che le scuole resteranno chiuse "finché la questione non sia risolta". Danon - a nome di Israele che più volte ha accusato Hamas di usare strutture civili e rifornimenti a scopo militare invece che per la popolazione - ha detto che "il tunnel del terrore non è un caso isolato ma l'ultimo dei tentativi" di Hamas di "sfruttare sistematicamente gli organi dell'Onu".

12:57Calcio: Sibilia premia eccellenze Lega Dilettanti

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Oggi è la festa del baluardo del nostro mondo, la storia del calcio e tutti coloro che, con l'impegno, ci danno la possibilità di giocare ogni giorno, dalle società ai dirigenti sportivi". Con queste parole il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha aperto la cerimonia delle benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, a Fiumicino. All'evento sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Figc Carlo Tavecchio e il capo del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci. "Se esiste la Lnd e la Figc, il merito è soprattutto per voi che siete qui oggi - ha aggiunto Sibilia -. Grazie per quello che fate per il nostro mondo". Nel corso della cerimonia sono stati insigniti 46 dirigenti federali e di società che hanno acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica di base.

12:49Milan: B.Berlusconi, mio padre chiama Fassone per confronto

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Mio padre è addolorato di avere venduto il Milan, fa parte del suo cuore, ma è convinto di avere preso la decisione giusta. Ancora adesso chiama spesso Fassone per confrontarsi". Barbara Berlusconi ammette di essere impressionata dalla nuova società che ha acquistato il Milan due mesi fa. "Fassone e Mirabelli si stanno muovendo bene - è l'endorsement della figlia di Silvio Berlusconi che, in veste di presidente di Fondazione Milan, ha partecipato all'iniziativa 'Sport for all', organizzata nel Centro sportivo Cimiano dalla onlus del club -. Sono stati chiari con i tifosi e stanno facendo un mercato ambizioso. L'obiettivo è tornare in Champions: per fare felice il nostro pubblico e per aumentare i ricavi". Su questo fronte, Barbara Berlusconi rimarca l'importanza di uno stadio di proprietà: "Fassone farà la scelta migliore ma secondo me è fondamentale avere lo stadio di proprietà, è il primo asset che permette ai tifosi di vivere il club con passione".

12:43Golf: FedEx St.Jude, F.Molinari recupera

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Francesco Molinari, 34/o con 138 colpi ha recuperato, grazie a un parziale di 66 (-4) 50 posizioni nel secondo giro del FedEx St. Jude Classic, il torneo del Pga Tour di golf che sul tracciato del TPC Southwind di Memphis nel Tennessee anticipa l'US Open (15-18 giugno), secondo major stagionale. E' rimasto in vetta con 131 (64 67) il colombiano Sebastian Munoz, affiancato ora dallo statunitense Chez Reavie (66 65) e dal sudafricano Charl Schwartzel (65 66). Ha rimontato anche l'australiano Adam Scott, da 65/o a 11/o con 135 (-5) dopo un 64 (-6) miglior score di giornata realizzato anche dallo statunitense J.B. Holmes. Ha recuperato qualcosa anche l'altro statunitense Phil Mickelson, 18/o con 136 (-4). A metà classifica il sudafricano Ernie Els, 28/o con 137 (-3), il nordirlandese Graeme McDowell, stesso punteggio di Molinari, e l'inglese Ian Poulter, 45/o con 139 (-1). Sono usciti al taglio, caduto a 141 (+1) gli statunitensi Jim Furyk (142, +2) e Rickie Fowler (144, +4). Montepremi di 6.400.000 dollari.

12:37Calcio: diritti tv, tre offerte per la serie A

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Tre soggetti hanno fatto offerte per l'asta dei diritti tv della Lega Serie A 2018-21. Secondo quanto apprende l'ANSA, nelle buste aperte davanti al notaio ci sono le offerte di Sky, Perform Group e di Italian Way. Anche Tim, così come Mediaset, non ha presentato offerte. "Andremo ad aprire le buste e speriamo che ci siano offerte confacenti agli interessi della Lega di Serie A". Lo dice Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio nonché commissario della Lega di A, lasciando la cerimonia delle benemerenze della Lega Dilettanti in corso a Fiumicino.

12:31Calcio: Bellerin vuole il Barca, lo ha già detto a Wenger

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Hector Bellerin può diventare un rinforzo importante per il Barcellona del nuovo corso Valverde. Il giocatore spagnolo, classe 1995, secondo quanto riferisce As, ha già raggiunto l'accordo con il club blaugrana, non prima di avere comunicato ad Arsene Wenger l'intenzione di tornare in Spagna. Adesso, però, viene la parte più difficile: il presidente blaugrana Bartomeu, con una proposta economica, dovrà convincere infatti sia lo stesso Wenger, sia il proprietario del solidalizio londinese, Stan Kroenke, sia il ceo Ivan Gazidis a mollare il cartellino del difensore. Non è la prima volta che Barca e 'Gunnes' fanno affari: dal 2000, nelle casse dell'Arsenal sono entrati 171 milioni provenienti dalla società catalana, per l'acquisto di Overmars (40), Petit (15), Van Bronckhorst (2), Henry (24), Hleb (16), Fabregas (40), Song (19) e Vermaelen (15). Da Londra a Barcellona sono stati trasferiti solo 37,7 milioni, per il trasferimento di Alexis Sanchez. (ANSA).