15:56Calcio: Neuer sposo in Puglia, cerimonia e festa blindate

(ANSA) - OSTUNI (BRINDISI), 10 GIU - Cerimonia blindatissima stamattina a Monopoli, cittadina costiera a sud di Bari, dove il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha sposato Nina Weiss. La funzione religiosa è stata celebrata nella cattedrale in forma riservata. Chi è riuscito a scorgere il corteo nunziale delle auto tra i vicoli della città vecchia ha visto pochi invitati e nessuna delle stelle del calcio che si presume siano state invitate. A quanto si apprende, il ricevimento, altrettanto blindato, avrà luogo nella masseria Le Carrube, a Ostuni, nel Brindisino, una delle strutture della famiglia Melpignano. Gli sposi hanno dormito a Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, sempre nel Brindisino, nel cuore della ribattezzata 'wedding valley' extralusso che ha ospitato negli ultimi anni matrimoni di numerosi vip.

15:52Calcio: al via assemblea Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata per valutare le offerte per i diritti tv del triennio 2018-21. La riunione è iniziata circa tre ore dopo l'apertura delle buste, contenenti offerte per quattro dei cinque pacchetti, solo una oltre il prezzo minimo richiesto. Per questo non è escluso che venga deliberata la non assegnazione dei pacchetti avviando una nuova asta. A eccezione dell'Empoli, sono presenti tutti i club, inclusi i tre neopromossi. Si tratta della seconda assemblea per il commissario della Lega Serie A, il presidente della Figc Carlo Tavecchio. Alla riunione partecipa anche Roberto Rosetti, responsabile del progetto italiano del'Video assistant referee', perché all'ordine del giorno c'è anche un aggiornamento sullo stato di attuazione del Var dopo l'esordio ufficiale in alcune partite del campionato Primavera.

15:49Calcio: Baroni, resto a Benevento? Decidiamo in settimana

(ANSA) - BENEVENTO, 10 GIU - "Baroni resta a Benevento? Vedremo. Adesso è il momento della festa. Nella prossima settimana bisognerà sedersi intorno a un tavolo con il presidente Vigorito e la società, poi decideremo.". Così l'allenatore del Benevento, neopromosso in Serie A, Marco Baroni, a margine della manifestazione nel Palazzo Paolo V, sede del Municipio, dove sono stati ricevuti il presidente del club, Oreste Vigorito, l'allenatore Marco Baroni, i calciatori e lo staff della squadra.

15:42Morto Oscar Mammì, autore della legge sulla tv

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - E' morto a Roma Oscar Mammì, esponente del Partito Repubblicano Italiano e ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 1987 al 1991. Lo rende noto la famiglia. Si è spento dopo una lunga malattia. Aveva 90 anni. E' ricordato soprattutto per la prima legge organica sull'emittenza radiotelevisiva, che prese il suo nome.

15:38Gb: consigliere May, ‘campagna sbagliata, il paese è diviso’

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - "Mi assumo la responsabilità della campagna elettorale, che è stata un errore rispetto al nostro programma", scrive Nick Timothy precisando di aver rassegnato le sue dimissioni già ieri. "La ragione della nostra delusione non è il mancato sostegno a Theresa May e ai conservatori", si legge nella lettera pubblicata sul sito dei Tory. "Bensì l'inaspettato aumento del seguito verso i laburisti". "Si possono fare tutte le speculazioni del mondo su questo, ma la semplice verità è che: la Gran Bretagna è un paese diviso. Molti sono stanchi dell'austerità, molti restano arrabbiati o frustrati per la Brexit e molti giovani sentono di non avere le opportunità che hanno avuto i loro genitori".

15:37Iran: arrestati terroristi a Fardis, Karaj e Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 10 GIU - Otto terroristi affiliati a gruppi legati all'Isis sono stati arrestati a Fardis e Karaj, nella regione di Alborz, e un altro gruppo con un numero imprecisato di terroristi è stato individuato e gli elementi attestati alla periferia di Teheran in operazioni congiunte di polizia e intelligence. Lo hanno riferito le autorità iraniane precisando che le operazioni sono legate agli attacchi di mercoledì scorso al Parlamento e al mausoleo di Khomeini. che hanno causato 17 morti e 52 feriti. Sette degli arresti arresti sono stati compiuti a Fardis e un altro nel capoluogo provinciale Karaj. In tutto l'Iran, dove continua lo stato di emergenza a seguito degli attacchi, sono state intensificate le operazioni di controllo sul territorio che ieri avevano portato ad altri 41 arresti di terroristi affiliati all'Isis. Le autorità hanno riferito che tutti gli arrestati sono sottoposti a interrogatori da parte dell'intelligence.

15:35MotoGp: Catalogna, Pedrosa in pole

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Dani Pedrosa partirà in pole position nel Gp di Catalogna, settima prova del Mondiale MotoGp che si disputerà domani sul circuito del Montmelò. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto segnare il tempo di 1'43"870. Accanto a lui in prima fila lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con un ritardo rispettivamente di 331 e 350 millesimi. Quarto Marc Marquez (Honda) a 459 millesimi, settimo Andrea Dovizioso con la seconda Ducati ufficiale a 581 millesimi. Solo 13/o Valentino Rossi, eliminato in Q1.