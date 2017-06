Ultima ora

17:34Afghanistan: due militari Usa uccisi da soldato afghano

(ANSA) - KABUL, 10 GIU - Un soldato afghano, probabilmente infiltrato dai talebani, ha aperto il fuoco in Afghanistan contro un gruppo di soldati americani, uccidendone almeno due. Lo ha reso noto un portavoce dell'esercito a Kabul. L'attacco è stato immediatamente rivendicato dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, secondo cui però i militari uccisi sarebbero quattro. In un tweet Mujahid ha aggiunto che l'incidente è avvenuto nell'area di Lata Band del distretto di Acgin della provincia orientale afghana di Nangarhar e che il 'mujaheddin' attaccante è stato ucciso. Per il momento né il quartier generale delle truppe Usa in Afghanistan (Usfor-A), né la missione Resolute Support della Nato hanno commentato l'accaduto.

17:32Parigi: procura, attentatore Notre-Dame lupo solitario

(ANSA) - PARIGI, 10 GIU - L'assalitore che martedì scorso ha attaccato una pattuglia di poliziotti davanti la cattedrale di Notre-Dame ferendo un agente al collo si chiama Farid Ikken, è nato in Algeria e "non ha mai mostrato nessun segno di radicalizzazione". Lo ha detto il procuratore di Parigi, Francois Molins, durante una conferenza stampa, aggiungendo che si è radicalizzato da solo su internet scaricando "decine di immagini" di "attentati in Francia" e "senza avere contatti con altre persone".

17:31Qatar: Egitto alza livello di allerta, teme attentati

(ANSA) - IL CAIRO, 10 GIU - L'Egitto ha alzato il proprio livello di allerta a causa della nuova situazione creata dalla rottura dei rapporti diplomatici e dei trasporti con il Qatar compiuta assieme a tre monarchie del Golfo. Una "fonte della sicurezza del ministero dell'Interno", scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena, ha riferito che "lo Stato ha deciso di alzare il proprio livello di allerta alla luce della situazione nelle regione". Senza fornire indicazione numeriche sull'aumento, la fonte ha precisato che la decisione è stata presa "in previsione di minacce da parte di elementi terroristi di condurre operazioni che prendono di mira cittadini innocenti". Le misure di sicurezza rafforzate sono state prese "attorno a installazioni vitali, progetti di investimento nazionali, centrali elettriche e idriche, chiese, strutture religiose, siti turistici, oltre a punti di passaggio da e per il Sinai", scrive l'agenzia.

17:16Chiesa: beatificata Itala Mela, miracolo su neonata

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GIU - Tremila persone hanno partecipato alla beatificazione di Itala Mela, prima beata della diocesi della Spezia - Sarzana - Brugnato. Itala Mela, divenuta Maria della Trinità, sarà festeggiata il giorno 28 aprile, giorno precedente la sua morte per non sovrapporla a Santa Caterina patrona d'Italia. La beatificazione è avvenuta dopo il riconoscimento del miracolo avvenuto su una bambina, Erminia Bertoli, nata nel 1999 e subito dichiarata in condizioni disperate: si salvò con le preghiere rivolte a Itala, nata nel 1904 alla Spezia da genitori atei. Dopo la lettura del messaggio pontificio relativo al rito di beatificazione è stata scoperta l'immagine della Beata, con l'inno composto per l'occasione. A portare all'altare la reliquia della beata sono stati i genitori della bimba miracolata. "Dopo il tenace ateismo della giovinezza ascese al monte della Santità - ha detto nell'Omelia il cardinale Amato - ha conosciuto la fede e vi rimase attaccata".

17:08Diritti tv: Ferrero “ora ci facciamo un canale Lega”

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il prodotto-calcio vale molto, ma davvero molto di più". Massimo Ferrero esprime la propria ira per l'esito del bando dei diritti tv, e individua la soluzione per uscire dallo stallo: "Le società di A sono tutte allineate, adesso valuteremo se procedere con il canale della Lega che, al momento, ci sembra la soluzione più rispondente alla situazione di mercato dei broadcaster". Quindi, una stoccata a Sky: "Chi troppo vuole, nulla stringe. Non devono dimenticare che, grazie al calcio, guadagnano circa 3 miliardi...".

17:05Diritti tv: Tavecchio, nuovo bando con stesso valore

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Ritenendo che le offerte non rappresentino il valore reale del calcio italiano, con voto unanime, l'assemblea della Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a nessuno dei concorrenti". Lo ha annunciato il commissario di Lega, Carlo Tavecchio, spiegando che si procederà con un nuovo bando in cui "il valore di partenza sarà quello indicato in questo bando", ossia un miliardo, e c'è tempo "fino a novembre, dicembre sei mesi prima dell'inizio della prossima stagione".

16:55M5S: Grillo, Di Maio candidato premier? Decideremo

(ANSA) - RAPALLO (GE), 10 GIU - "Decideremo, vedrete". Lo afferma ai microfoni del Tg1 Beppe Grillo rispondendo sulla possibilità che Luigi Di Maio sia il candidato premier del M5S. Sulle regole per la selezione dei candidati Grillo spiega: "non lo sappiamo ancora". E poi scherza: "Stiamo selezionando" le persone "con degli algoritmi e abbiamo preso come capo della comunicazione Ray Donovan. Loro hanno preso Jim Messina e noi Donovan", afferma l'ex comico facendo riferimento al protagonista della serie tv Usa.