Ultima ora

20:37Gb: Gavin Barwell è nuovo capo staff di Theresa May

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - L'ex parlamentare ed ex ministro dell'edilizia, Tory Gavin Barwell, è stato nominato da Theresa May nuovo capo del suo gabinetto. Lo riporta la Bbc. L'ex sottosegretario all'edilizia, classe 1972, è stato uno dei parlamentari che hanno perso il seggio in queste elezioni. Candidato nel collegio di Croydon, a a Londra, si è laureato in scienze naturali al Trinity College di Cambridge ed è nel partito conservatore dal 1993. E' stato eletto per la prima volta a Westminster nel 2010. "Porterà la sua notevole esperienza nel nuovo ruolo che gli ho affidato". Così la premier ha commentato la nomina di Barwell alla guida del suo gabinetto. Ieri, nelle ore subito successive al flop elettorale dei conservatori, Garwell aveva definito la May come "la persona dotata di tutte le qualità necessarie ai Tory". "Il partito deve unirsi attorno a lei e sostenerla nel suo lavoro", aveva aggiunto.

20:12Sfila ‘Roma Pride’, orgoglio gay per ‘Corpi senza confini’

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Giovanissimi e attempati, uomini e donne, 'palestrati' e meno in forma, single e in coppia, estrosi e discreti, tutti uniti dal desiderio di gridare forte la propria identità, liberi di essere se stessi e chiedere diritti: sono i 'Corpi senza confini' - slogan dell'evento - del 'Roma Pride 2017', la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che ha animato le strade della Capitale. Musica, colori, allegria ma anche la voglia di contare sempre di più. "I nostri detrattori ci accusano di organizzare una carnevalata - spiegano i promotori - ma noi rivendichiamo con orgoglio che sono migliaia le persone che sono qui in piazza come sono e come scelgono di essere". Per il Campidoglio ha sfilato il vicesindaco Luca Bergamo, per la Regione Lazio il vicepresidente Massimiliano Smeriglio e l'assessore Lucia Valente. In piazza, tra gli altri, anche la leader Cgil Susanna Camusso, la deputata FI Renata Polverini, la senatrice Pd Monica Cirinna', la presidente Pd del I Municipio Sabrina Alfonsi.

19:15Vela: Ostar, Vento di Sardegna passa in mezzo alla tempesta

(ANSA) - CAGLIARI, 10 JUN - Vento di Sardegna in mezzo alla tempesta. Ma lo skipper Andrea Mura ce l'ha fatta ancora una volta. D'altra parte è il filo conduttore della Ostar, la più fredda e dura delle regate transoceaniche. Ieri notte, ha raccontato Mura al suo entourage con un messaggi, il mare era a forza nove. Con onde alte anche sei metri ed il rischio di perdere la barca. Unica soluzione: navigare con la sola randa in attesa di miglioramenti. "Mai preso in vita mia - commenta lo skipper - un mare così". Non basta: con il vento sino a 47 nodi la barca è scomparsa sotto le onde. "Per poi riemergere come un sommergibile - racconta Mura - sempre sdraiata in acqua. Ingovernabile, in balia degli elementi". Mare ora più calmo, e Mura si è avvicinato alla costa in assetto conservativo. Sempre più difficile: Vento di Sardegna però vede Newport più vicino. (ANSA).

19:12Russia: spara su passanti con fucile da caccia, 4 morti

(ANSA) - MOSCA, 10 GIU - Un uomo di 50 anni ha sparato sui passanti dalla sua abitazione con un fucile da caccia, uccidendo almeno quattro persone. Lo riporta la Tass citando una fonte dei servizi di emergenza. La strage è avvenuta nel villaggio di Kratovo, nella regione di Mosca. L'uomo si è adesso barricato nella sua abitazione e spara sui militari della Guardia nazionale che tentano di prendere d'assalto la casa.

19:10Francia: figlio Valerie Trierweiler positivo alla cocaina

(ANSA) - PARIGI, 10 GIU - Il figlio di Valérie Trierweiler, l'ex compagna dell'ex presidente francese Francois Hollande, è risultato positivo a un controllo della polizia a un posto di blocco, dove è stato fermato questa mattina alle 7 mentre era in motorino. Léonard Trierweiler, 20 anni, è stato fermato perché circolava con gli auricolari e - secondo la polizia - "mostrava difficoltà ad esprimersi". Gli agenti l'hanno sottoposto a un controllo antidroga ed è risultato positivo alla cocaina.

19:07Gb: protesta anti-May arriva a Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - Al grido di "Via i Tory, dentro Corbyn" centinaia di manifestanti anti-governo sono arrivati a Downing Street. Molti gli striscioni e i cartelli anche contro gli unionisti nordirlandesi con i quali, con tutta probabilità, la premier May formerà il nuovo governo. "Lotta contro il razzismo, l'islamofobia e per i diritti civili", si legge su uno dei tanti.

19:03Morto in Canada l’inventore della pizza all’ananas

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - L'inventore della pizza all'ananas è morto l'8 giugno a 83 anni in Ontario. Sam Panopoulos, nato in Grecia ed emigrato in Canada quando aveva 20 anni, ebbe l'idea nel 1962, quando gestiva un ristorante con i suoi fratelli. "Ce l'abbiamo messo solo per il gusto di farlo, e per vedere che gusto avrebbe avuto", raccontò Panopoulos alla Bbc. "Eravamo giovani e facevamo molti esperimenti". Lo scorso febbraio la polemica investì il presidente dell'Islanda, Guoni Jóhannesson, che aveva dichiarato che fosse stato per lui la pizza all'ananas sarebbe stata bandita, costringendolo poi a spiegare con un post su Facebook che "per fortuna non aveva il potere di vietare alla gente di mettere l'ananas sulla pizza". Panopoulos ironizzò: "Non deve essere cresciuto con molti ananas da quelle parti. Ma ha molto pesce, quindi mette pesce sulla pizza". Anche il premier canadese Justin Trudeau ha difeso la pizza di Panopoulos su Twitter: "Ho un ananas. Ho una pizza. Approvo questa deliziosa creazione dell'Ontario sudoccidentale".