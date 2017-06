Ultima ora

22:28Media, auto contro passanti ad Amsterdam, ‘5 feriti’

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La polizia di Amsterdam ha reso noto che sono almeno 5 le persone rimaste ferite dopo che un'auto ha investito alcuni pedoni vicino alla stazione centrale. Le stesse fonti aggiungono che il conducente dell'auto è stato arrestato. Secondo le forze dell'ordine - riporta Nos Tv - l'auto si trovava in una "area di divieto e quando gli agenti si sono avvicinati il conducente è partito colpendo prima i passanti e poi un muro vicino all'ingresso della stazione. Due dei feriti sono stati ricoverati".

22:01‘Ndrangheta: ucciso in Spagna pregiudicato Giuseppe Nirta

(ANSA) - AOSTA, 10 GIU - E' stato ucciso alle prime ore di oggi in Spagna Giuseppe Nirta, 52 anni, originario di San Luca (Reggio Calabria), già coinvolto nell'operazione Minotauro sulla 'ndrangheta in Piemonte e con precedenti per traffico di stupefacenti. Sul suo corpo sono stati trovate ferite da arma da fuoco e da taglio. Dell'omicidio, avvenuto nella comunità di Murcia, si occupano le autorità spagnole. Il suo nome era finito anche nell'ordinanza del gip di Milano Giuseppina Barbara che il 30 gennaio scorso aveva portato all'arresto del pm di Aosta, ora sospeso, Pasquale Longarini e del suo amico imprenditore Gerardo Cuomo. Secondo l'ipotesi della procura meneghina Longarini, venuto a conoscenza delle indagini della Dda di Torino e dei carabinieri del Gruppo Aosta su Cuomo e Nirta, aveva avvisato l'amico, che aveva così subito interrotto i rapporti con Nirta. Nel 2016 la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna di secondo grado a tre anni e otto mesi di reclusione per Nirta nel processo Minotauro.

21:34Papa: a pellegrini, bello chiedere a Gesù ‘mi ami?’

(ANSA) - MACERATA, 10 GIU - Papa Francesco ha rivolto via telefono ''un abbraccio grande'' ai 30 mila fedeli radunati allo stadio di Macerata per il 39mo pellegrinaggio a piedi a Loreto, che quest'anno ha per tema la frase ''Mi ami tu?''. ''Una frase molto bella - ha detto il papa - e a due sensi, come le strade. Io posso chiedere a Gesù 'mi ami tu?' e Gesù chiede a me 'mi ami tu?''. ''Auguro che questa sera, nel cammino, ognuno di voi senta la voce di Gesù, 'mi ami tu?' e poi domandi 'mi ami tu?' e senta quello che Gesù dice al cuore''. Le parole del papa sono state accolte dagli applausi scroscianti della folla: ''vi auguro un buon pellegrinaggio, ma con questa frase a doppio senso'' ha poi aggiunto. ''Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca'' . Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta dal card. Kevin Joseph Farrell, i pellegrini si sono messi in cammino per Loreto, dove arriveranno all'alba di domani.

21:26Gb: via libera Dup, accordo di principio su governo May

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - Il Dup, il partito della destra unionista nordirlandese, ha detto sì a un "accordo di principio" con il Partito Conservatore britannico per garantire "la fiducia" a un nuovo governo guidato da Theresa May. Lo ha annunciato il capogruppo Tory, Gavin Williamson, al termine di una giornata di negoziati a Belfast. I dettagli saranno definiti in una prima riunione di governo lunedì, ha precisato Downing Street. I 10 deputati del Duo sono decisivi, dopo che i Tories hanno perso la maggioranza assoluta alle elezioni di giovedì.

21:16Bimba morta in auto:fascicolo procura su insulti web a mamma

(ANSA) - AREZZO, 10 GIU - La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un fascicolo sulle offese apparse sui profili social di Ilaria Naldini e del marito Adriano Rossi i genitori della piccola Tamara, la bimba morta dopo essere stata lasciata dalla madre nell'auto posteggiata al sole davanti al comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo). In particolare il pm Andrea Claudiani che conduce le indagini insieme al procuratore Roberto Rossi, vuole appurare chi stia dietro ai "nickname" utilizzati per offendere i coniugi tanto da costringerli a chiudere entrambi i loro profili social. Ad esaminare i messaggi gli uomini della polizia postale di Arezzo. Le indagini sull'accaduto intanto vanno avanti e passeranno anche attraverso una perizia che dovrà stabilire se la mamma, indagata per omicidio colposo, al momento in cui ha lasciato la bimba in auto dimenticandosi di non averla portata all'asilo, soffrisse di "amnesia dissociativa". Intanto oggi sono stati celebrati i funerali della piccola. Il rito funebre si è svolto in forma privatissima e in una chiesa di cui non è stato reso noto il nome. "Riposa con gli angeli", le poche parole affidate dalla famiglia agli amici. (ANSA).

21:11Calcio storico fiorentino, prima partita ai Rossi

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - I Rossi di Santa Maria Novella hanno battuto per 11 'cacce' e mezzo a 4 i Verdi di San Giovanni nella partita di Calcio storico fiorentino, più conosciuto come "calcio in costume" o "calcio in livrea" giocata in piazza Santa Croce con gli spalti affollati dai sostenitori dei due quartieri di Firenze. Il gioco rievoca la celebre partita del 1530 giocata per scherno mentre la Repubblica Fiorentina era sotto assedio da oltre un anno delle truppe imperiali di Carlo V. La prossima partita è in programma per domani con Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito: il vincitori contenderanno ai Rossi la vittoria finale nella partita che si disputerà per San Giovanni, il 24 giugno.(ANSA).

20:37Gb: Gavin Barwell è nuovo capo staff di Theresa May

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - L'ex parlamentare ed ex ministro dell'edilizia, Tory Gavin Barwell, è stato nominato da Theresa May nuovo capo del suo gabinetto. Lo riporta la Bbc. L'ex sottosegretario all'edilizia, classe 1972, è stato uno dei parlamentari che hanno perso il seggio in queste elezioni. Candidato nel collegio di Croydon, a a Londra, si è laureato in scienze naturali al Trinity College di Cambridge ed è nel partito conservatore dal 1993. E' stato eletto per la prima volta a Westminster nel 2010. "Porterà la sua notevole esperienza nel nuovo ruolo che gli ho affidato". Così la premier ha commentato la nomina di Barwell alla guida del suo gabinetto. Ieri, nelle ore subito successive al flop elettorale dei conservatori, Garwell aveva definito la May come "la persona dotata di tutte le qualità necessarie ai Tory". "Il partito deve unirsi attorno a lei e sostenerla nel suo lavoro", aveva aggiunto.