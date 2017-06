Ultima ora

13:04G7 Ambiente: Pruitt, grazie Galletti per ‘italian style’

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - "Grazie Gianluca Galletti per l'accoglienza in stile italiano al G7. Il prosciutto e la pasta sono stati deliziosi". E' un tweet che il direttore dell'Epa (Agenzia federale dell'Ambiente statunitense), Scott Pruitt, ha postato ieri insieme ad alcune foto che lo ritraggono all'arrivo ad un pre-meeting del G7 Ambiente, a Bologna, sulla lotta allo spreco alimentare. In una di queste foto, scattate al Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo che aprirà in autunno, Pruitt e il ministro Gian Luca Galletti - padrone di casa del G7 Ambiente - stendono con un mattarello la sfoglia della pasta fatta a mano mentre in un'altra immagine, Pruitt è rivolto verso il ministro e sembra molto apprezzare una fetta di prosciutto.

13:01Gaza: Netanyahu, da Hamas doppio crimine di guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu ha attaccato Hamas dopo la scoperta - denunciata dall'Unrwa, agenzia dei profughi dell'Onu - di un tunnel sotto due scuole elementari a Gaza. "Negli ultimi giorni - ha detto Netanyahu - è stato scoperto un tunnel di Hamas sotto due scuole di Gaza. Hamas si serve dei bambini di queste scuole come scudi umani e questo è il nemico che noi combattiamo da molti anni. Un nemico - ha aggiunto - che si macchia di un doppio crimine di guerra: da un lato, attacca intenzionalmente civili innocenti e, dall'altro, si nasconde dietro bambini". Su caso l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon ha presentato un atto di accusa al Consiglio di Sicurezza. Netanhyahu ha anche chiesto che l'Unrwa sia "smantellata" e ne ha parlato con l'ambasciatore Usa all'Onu Nikky Haley in visita in Israele.

12:58Gb: ministro Difesa, con ‘Dup’ accordo solo su ‘grandi temi’

(ANSA) - LONDRA, 11 GIU - L'accordo di governo con gli unionisti del Dup riguarderebbe solo i "grandi temi" come economia e sicurezza. A dirlo il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, che sottolinea le diversità, soprattutto in fatto di temi sociali (a partire dai matrimoni gay), tra i conservatori di Theresa May e il partito nordirlandese, contrario alle unioni fra le persone dello stesso sesso. "Non la pensiamo allo stesso modo su ogni cosa", ha sottolineato Fallon in una intervista alla Bbc.

12:56Iran: altri sei terroristi arrestati in Kurdistan

(ANSA) - TEHERAN, 11 GIU - Altre sei persone sono state arrestate questa mattina nel Kurdistan iraniano con l'accusa di essere affiliati al terrorismo in relazione agli attacchi dell'Isis di mercoledì scorso a Teheran. Le operazioni nell'area sono ancora in corso e, secondo quanto ha dichiarato all'Irna il procuratore del Kurdistan, Ali Akbar Garousi, altri gruppi sono stati individuati e presto ci saranno altri arresti. A Teheran, così come in tutto l'Iran, lo stato di emergenza sta portando a numerosi controlli. Garousi ha sottolineato l'importanza della collaborazione nelle informazioni da parte di religiosi, cittadini e forze di sicurezza.

12:55Calcio: Mondiali u20, per Tavecchio “risultato storico”

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Entusiasta e soddisfatto il numero uno della federcalcio Carlo Tavecchio per il terzo posto conquistato dagli azzurrini ai Mondiali dell'Under 20 che si concludono oggi in Corea del sud. Per il presidente della Figc si tratta di "un risultato storico". Tavecchio in un tweet dice "grazie a Evani, ai ragazzi e a tutto lo staff. Il futuro è roseo per le nostre Nazionali". (ANSA).

12:48Francia: legislative, affluenza in forte calo

(ANSA) - PARIGI, 11 GIU - L'affluenza al primo turno delle elezioni legislative in Francia è in forte calo a mezzogiorno: il 19,24% degli elettori si sono recati alle urne, rispetto al 21,06% del 2012 e al 22,56% del 2007.

12:47Moto: gp Catalogna, spagnolo Mir vince in Moto3, poi Fenati

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - E' lo spagnolo Joan Mir, in sella alla Honda Leopard Racing, il vincitore del gp di Catalogna nella categoria della Moto3, che si è disputato oggi sul circuito di Montmelò. Mir ha preceduto sul traguardo l'italiano Romano Fenati e l'altro spagnolo Jorge Martin. Al quarto posto si è classificato Enea Bastianini. Con la vittoria di oggi Mir consolida la sua posizione in testa alla classifica generale per il titolo iridato. (ANSA).