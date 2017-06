Ultima ora

16:24Libia: Bbc, Saif al Gheddafi si trova a Tobruk

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Saif al Islam Gheddafi, il figlio dell'ex leader libico, liberato ieri dalla prigione di Zintan dove era detenuto, si troverebbe ora nella zona di Tobruk, nell'est del Paese. Lo riferisce una fonte alla Bbc. Anche il suo avvocato, Khaled al-Zaidi, ha confermato la liberazione di Saif ma senza precisare dove sia stato trasferito per motivi di sicurezza, aggiunge il sito dell'emittente britannica. Saif Gheddafi era stato condannato a morte da un tribunale di Tripoli nel 2015. La sua liberazione sarebbe avvenuta grazie a "un'amnistia approvata dal parlamento di Tobruk", che contende il potere al governo di Fayez al Sarraj riconosciuto dall'Onu. Sul figlio di Gheddafi pende anche un mandato di cattura internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità commessi durante la rivolta del 2011.

16:20Sicurezza: a serata benefica Assisi applicate nuove norme

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - E' stata la serata benefica di ieri sera in diretta tv su Rai1, 'Con il cuore, nel nome di Francesco', condotta da Carlo Conti, tra i primi eventi in Italia dove, per garantire la sicurezza pubblica, sono state applicate le norme messe a punto dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino. Lo si è appreso dalla questura di Perugia, dalla quale si tiene comunque a sottolineare che la serata in questione, ormai una tradizione, non soltanto è considerata un evento a basso rischio, ma viene gestita con un sistema collaudato nel tempo per garantirne il regolare svolgimento. Tra le novità applicate ieri sera, l'introduzione ai varchi di accesso del luogo dell'evento del contapersone, per evitare sovraffollamento. Restano i controlli attuati con il metal detector. Il maggior coinvolgimento, rispetto al passato, degli enti istituzionali, di altri soggetti interessati (come, ad esempio, la vigilanza privata) e dei vigili del fuoco ha riguardato soprattutto le garanzie per le vie di fuga e per la viabilità di accesso e deflusso del luogo dell'iniziativa. Tutte misure, queste, che saranno applicate anche ai tradizionali e noti eventi in programma nelle prossime settimane in Umbria, dalla Quintana di Foligno a Umbria Jazz e molto altro. (ANSA).

16:19Guardian, ‘Trump rinuncia per ora alla visita in Gb’

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Donald Trump, nel corso di una telefonata, avrebbe detto a Theresa May che intende rinunciare al momento alla visita in Gran Bretagna finché non si placheranno le proteste contro di lui. Lo riferisce il Guardian, citando un consigliere di Downing Street che era presente durante la conversazione tra il presidente americano e la premier britannica, avvenuta nelle scorse settimane. Sempre secondo il Guardian, il dietrofront di Trump avrebbe molto sorpreso May. La presa di posizione di Trump, rileva il Guardian, aveva in effetti tenuto la visita in stand-by per diverso tempo. Proprio nei giorni scorsi, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiesto al suo governo di cancellare la visita di Trump, che ha accusato il sindaco di sostanziale debolezza dopo l'attentato al London Bridge ed al Borough Market. E le critiche a Trump in Gran Bretagna sono montate anche dopo la sua decisione di uscire all'accordo di Parigi sul clima. May aveva invitato Trump nel corso della sua visita alla Casa Bianca, a fine gennaio.

16:14Israele: donna nuda a Muro del Pianto fermata da guardiani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Credevano di aver visto ormai di tutto: invece i guardiani del Muro del Pianto sono rimasti sbigottiti oggi quando hanno visto procedere a passi spediti verso il compartimento destinato agli ebrei timorati una giovane donna completamente nuda. Superata la sorpresa iniziale, sono riusciti a fermarla e a coprirla; dopo di che, secondo la stampa, hanno chiamato i genitori perché la prendessero in custodia. Alcuni media ritengono che l'episodio possa essere collegato alla cosiddetta 'Sindrome di Gerusalemme': un disturbo mentale notato in passato in particolar modo fra turisti che talvolta rischiano di rimanere disorientati quando giungono al cospetto della Gerusalemme reale, dopo averla molto fantasticata in passato. (ANSAmed).

15:49Moto: Dovizioso “I dettagli hanno fatto la differenza”

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "E' stato un week end strano per tutti e una gara strana. C'è stato uno scadimento continuo del posteriore, non potevo spingere ma sono riuscito a stare davanti. Abbiamo lavorato bene nel week end, lavorato su piccoli dettagli che in gara hanno fatto la differenza": così un raggiante Andrea Dovizioso al traguardo di Montmelò dove ha vnto il Gp di catalogna, il secondo di fila dopo quello del Mugello. Che sia stata una gara complicata lo conferma anche Dani Pedrosa, terzo: "E' stata una gara difficile - afferma lo spagnolo della Honda - le gomme hanno sofferto tanto, io non avevo aderenza, ho cercato di gestirle, ma Dovizioso è stato velocissimo e io non riuscivo a stargli dietro".

15:21MotoGp: Catalogna, Dovizioso e Ducati vincono ancora

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Uno-due di Andrea Dovizioso che dopo il Mugello, una settimana fa, trionfa anche al Gp di Catalogna. Il pilota della Ducati ha preceduto sul traguardo le Honda di Marquez e Pedrosa. male le Yamaha, con Rossi che ha chiuso 8/o e Vinales 10/o.

14:55Gb: sondaggio, maggioranza elettori vuole dimissioni May

(ANSA) - LONDRA, 11 GIU - La maggioranza dei britannici vuole le dimissioni della premier Theresa May. E' quanto emerge da un sondaggio di YouGov per il Sunday Times, secondo cui il 48% degli intervistati è in favore di una sua uscita da Downing Street dopo le elezioni dell'8 giugno mentre il 38% continua a sostenerla. Alla domanda su chi preferiscono come premier, se la scelta è fra May e il laburista Jeremy Corbyn, gli elettori si spaccano esattamente in due, col 39% dei consensi per ognuno. Da un sondaggio di Survation emerge che il preferito per la successione è Boris Johnson.