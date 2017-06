Ultima ora

19:23Anm,toghe e politica, niente ‘carriere’ per rientro in ruolo

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Adottare soluzioni che, ferma la conservazione dello "status di magistrato", si orientino verso il collocamento definitivo del magistrato "fuori dall'esercizio della giurisdizione". Queste le misure proposte dall'Anm per regolamentare il rientro dei magistrati che sono scesi in politica. Al posto delle soluzioni individuate dal ddl sulle toghe, che all'Anm non appaiono soddisfacenti, il sindacato dei giudici punta sul "collocamento definitivo del magistrato fuori dall'esercizio della giurisdizione con funzioni amministrative e non dirigenziali", ad esempio presso il ministero di Giustizia, e comunque con "esclusione di accedere alla Cassazione e relativa Procura Generale o di fare ritorno all'ufficio di provenienza".

19:00Tennis: Parigi, Nadal “Roland Garros un torneo unico per me”

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Il Roland Garros è un torneo speciale che preparo in modo speciale, e dunque grazie di tutto. In particolare alla mia famiglia e a mio zio, insieme abbiamo lavorato tanto e senza il suo apporto non avrei vinto nessuno di questi dieci trofei": così Rafa Nadal ha salutato e ringraziato il pubblico di Parigi dopo la vittoria, la decima in carriera, al Roland Garros. "Questo torneo è quello che mi ha regalato le maggiori emozioni in carriera e l'adrenalina che provo su questi campi è qualcosa di speciale, che difficilmente riesco a descrivere a parole", ha aggiunto lo spagnolo visibilmente commosso. "C'è poco da dire, sei stato troppo forte oggi Rafa - gli rende merito lo sconfitto, Stan Wawrinka - sei un autentico esempio e per me è stato un onore misurarmi con te in questa finale".

18:31Manomesso passaggio a livello nel foggiano,disagi e denuncia

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Disagi ai passeggeri si sono verificati questa mattina a causa di due episodi di manomissione compiti da sconosciuti lungo la linea ferroviaria Foggia- Manfredonia. Nel primo caso sono state manomesse le casse di un passaggio a livello lungo la tratta: l'episodio ha provocato il blocco della linea dalle 7.50 alle 9.50. Un treno è rimasto fermo per un'ora fino a che i tecnici di Rfi sono riusciti a riparare il guasto e ripristinare la funzionalità del passaggio a livello. Il blocco del passaggio a livello ha comunque attivato tutti i sistemi di sicurezza automatici previsti. La circolazione è ripresa alle 10 e nel frattempo, data l'altissima affluenza di passeggeri diretti alle località costiere, Trenitalia ha anche attivato servizi di rinforzo con bus in partenza da Foggia. Il secondo episodio si è verificato alla nuova fermata di Manfredonia Nord attivata oggi. Sconosciuti hanno bloccato col filo spinato il cancello di ingresso. Rfi ha presentato denuncia per entrambe le vicende.

18:18Tennis: trionfo Nadal, decima vittoria Roland Garros

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Decimo trionfo al Roland Garros per Rafa Nadal: lo spagnolo ha vinto il torneo di tennis di Parigi battendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka 6-2, 6-3, 6-1. Per lo spagnolo, che non ha perso neppure un set in tutto il torneo, si tratta del 15mo Slam in carriera, tre in meno di Roger Federer.

18:00Donna uccisa in Sardegna: trovata arma del delitto

(ANSA) - OLBIA, 11 GIU - E' stata trovata l'arma del delitto, è un coltello da cucina, utilizzato per tagliare il pane. La vittima, Erika Preti, di 28 anni, di Biella, è stata uccisa questa mattina nella cucina con varie coltellate inferte al collo. Subito dopo il fatto il compagno Dimitri Fricano, anch'egli 28enne, di Biella, è uscito dalla villetta bifamiliare, al civico 4 di via Nazionale, nella località Lu Fraili, a San Teodoro, chiedendo aiuto. Ai carabinieri giunti sul posto Fricano ha raccontato di aver subito un'aggressione, versione ora al vaglio degli inquirenti, ma non viene esclusa una violenta lite. L'uomo, che ha alcune ferite lievi da arma da taglio, si trova piantonato nell'ospedale di Olbia. Sul luogo del delitto sono al lavoro i carabinieri di San Teodoro, guidati dal maresciallo Pasquale Pischedda, e della Compagnia di Siniscola. Sul posto anche il procuratore di Nuoro Andrea Garau, e i comandanti provinciale dell'Arma Saverio Ceglie e della Compagnia, Andrea Leacche. Vari i testimoni sentiti sinora. (ANSA).

17:54Calcio: da tv ARD accuse doping, Roberto Carlos ‘li querelo’

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Un'accusa di doping scuote il calcio brasiliano e il mondo Real: secondo un servizio della tv tedesca ARD, Roberto Carlos, ex terzino della Selecao e del club spagnolo, avrebbe fatto uso di sostanze dopanti negli anni della sua attività agonistica. "Smentisco con forza quanto affermato da ARD, e ho gia' dato mandato ai miei legali per adire le vie legali". In un documentario sul doping trasmesso ieri, la tv tedesca - autrice dell'inchiesta che ha portato all'esplosione dello scandalo doping nell'atletica russa - ha sostenuto che nel 2002, anno del Mondiale del Brasile in Giappone e Corea, Roberto Carlos avrebbe fatto uso di sostanze dopanti, essendo 'cliente' del medico brasiliano Julius Cesar Alves, presso la cui clinica si sarebbe recato - secondo testimoni - un mese dopo la conquista della quinta Coppa del Mondo da parte della Selecao. "Respingo con forza le accuse - il comunicato di risposta di R.Carlos - Ribadisco di non aver mai fatto uso di pratiche in grado di darmi vantaggi sui miei colleghi".

17:49Comunali: al seggio in abito bianco, neosposa non manca voto

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Ha pronunciato il fatidico sì davanti all'altare e poi, in abito bianco e strascico, si è recata al seggio per esprimere il proprio voto nelle elezioni comunali. E' successo a Catanzaro, dove si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Sorpresi, ma fino ad un certo punto, presidente e componenti del seggio n. 22 ubicato nel quartiere Santo Janni, alla periferia della città, che, dopo le formalità di rito, hanno consegnato scheda e matita alla neo sposa. E lei, anche in un giorno così importante e ritagliando qualche minuto tra i mille impegni che la cerimonia nuziale impone, ha potuto così esprimere il proprio voto.(ANSA).