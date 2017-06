Ultima ora

21:07Sicurezza: controlli piazza Duomo per concerto Filarmonica

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - In occasione del concerto gratuito della Filarmonica della Scala sono scattate per la prima volta in piazza del Duomo le nuove misure di sicurezza per gli eventi all' aperto, decise dal prefetto e dal sindaco dopo gli incidenti di Torino e l'attentato terroristico di Manchester. La piazza è stata transennata e le persone possono accedere all'area solo attraverso cinque varchi (uno è per i disabili). Ad ogni ingresso le forze dell'ordine controllano le persone con il metal detector portatile, oltre che il contenuto di borse, anche quelle più piccole, zaini e sacchetti. In piazza non si possono portare bottiglie di vetro, lattine e nemmeno ad esempio oggetti contundenti o considerati pericolosi. Sono ammesse le bottiglie di plastica senza il tappo. Ai varchi ci sono anche hostess dotate di contapersone. L'evento infatti per motivi di sicurezza è a numero chiuso, in piazza del Duomo potranno entrare tra le 21 e le 23 mila persone.

20:56Calcio storico: polizia in campo per dividere calcianti

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Polizia in campo in piazza Santa Croce a Firenze dove era in corso la semifinale del Calcio storico tra i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce. Gli agenti sono entrati dopo una scazzottata tra i calcianti che ha coinvolto un arbitro. Il punteggio era di 2 cacce e mezzo a 0 per gli Azzurri. Il tutto davanti a Gabriel Batistuta, in tribuna d'onore, il cui nome è stato inneggiato più volte. Quando gli arbitri hanno espulso alcuni giocatori questi non hanno abbandonato il terreno e la tensione è cresciuta tanto da convincere i responsabili dell'ordine pubblico a far entrare gli agenti anche per evitare un possibile contatto tra le tifoserie. Dopo quasi mezz'ora lo speaker ha comunicato la decisione dei giudici decretando il termine della gara. Solo nei prossimi giorni si conoscerà la decisione della commissione del Calcio storico. Ieri, nell'altra semifinale, i Rossi di Santa Maria Novella avevano superato i Verdi di San Giovanni. La finale sarebbe in programma il 24 giugno.

20:53Kosovo: exit poll tv, coalizione Haradinaj in testa con 40%

(ANSAmed) - PRISTINA, 11 GIU - La coalizione guidata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha presentato come candidato a premier l'ex leader dell'Uck Ramush Haradinaj avrebbe ottenuto il 40% alle elezioni anticipate di oggi in Kosovo, secondo exit poll diffusi dalla tv privata 'Klan Kosova'. Al movimento nazionalista e radicale 'Autodeterminazione', che candidava Albin Kurti, sarebbe andato il 30% circa, mentre l'altra coalizione guidata dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) con candidato a premier Abdulah Hoti avrebbe ottenuto il 27%.

20:48Francia: proiezioni, En Marche! primo al 32,6%

(ANSA) - PARIGI, 11 GIU - Le prime proiezioni dell'istituto Elabe per Bfm-tv, per il primo turno delle legislative francesi, danno nettamente in testa il partito centrista del presidente Emmanuel Macron con il 32,6%, con un bottino in seggi che va da 415 a 445. Una maggioranza schiacciante visto che l'Assemblée Nationale ha in tutto 577 deputati. Crollo del Front National secondo le prime proiezioni dello stesso istituto. Il partito di Marine Le Pen, che considerava un risultato negativo non arrivare a 15 deputati per poter formare un gruppo parlamentare, ne otterrebbe fra 1 e 4. Le prime proiezioni vedono dunque in testa En Marche! con il 32,6% (415-445 seggi), seguito dai Republicains con il 20,9 (80-100), dal Front National con il 13,1% (1-4), dalla France Insoumise (sinistra radicale) con l'11% (10-20) e dal Partito socialista con il 9% (30-40).

20:42Calcio: Inter Primavera vince scudetto, battuta Fiorentina

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - L'Inter è Campione di Primavera, battuta in finale al Mapei Stadium la Fiorentina per 2-1. Sblocca Vanheusden, al 18' del primo tempo, di testa su calcio d'angolo. Poi al 22' della ripresa, raddoppio di Pinamonti bravo ad anticipare tutti e a concretizzare di testa e all'incrocio dei pali un cross di Emmers. Inutile il gol su rigore di Sottil al 31', la Fiorentina esce sconfitta dalla finale per il titolo. È l'ottavo scudetto Primavera nella storia del club nerazzurro, cinque anni dopo l'ultimo trionfo della stagione 2011-2012. Ed è en plein per Stefano Vecchi che, alla guida della formazione giovanile, nel 2015 ha vinto il Torneo di Viareggio, poi l'anno successivo la Coppa Italia ed ora il Campionato.

20:26Comunali: Italia, alle ore 19 ha votato il 42,35%

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - E' stata del 42,35% l'affluenza alle urne rilevata alle 19 per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale dei votanti si era attestata al 37,7%, ma si era votato in due giorni.

19:55Donna uccisa in Sardegna: paese sotto choc per morte Erika

(ANSA) - BIELLA, 11 GIU - "Una ragazza serena e gentile, seria e semplice". Così Raffaella Molino, il sindaco di Pralungo (Biella), descrive Erica Preti, la ventottenne uccisa oggi a coltellate in Sardegna. Il piccolo centro nel Biellese è sotto choc. I genitori della ragazza, che era da tempo legata a Dimitri Fricano, sono partiti per San Teodoro. Il negozio in cui Erika lavorava ha chiuso nel primo pomeriggio: le commesse che la conoscevano, quando hanno saputo cosa le era accaduto, sono rimaste incredule. Il padre di Erika è cantoniere della Provincia. (ANSA).