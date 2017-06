Ultima ora

00:09Mondiali 2018: risultati qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Risultati delle partite di qualificazione al Mondiale del 2018 giocate oggi in Europa. Gruppo D: Moldova-Georgia 2-2, Repubblica d'Irlanda-Austria 1-1, Serbia-Galles 1-1. Gruppo G: Macedonia-Spagna 1-2, Italia-Liechtenstein 5-0, Israele-Albania 0-3. Gruppo I: Finlandia-Ucraina 1-2, Kosovo-Turchia 1-4, Islanda-Croazia 1-0.

23:46Mondiali 2018: Israele-Albania 0-3

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'Albania ha battuto Israele 3-0 (2-0) ad Haifa, in una partita di qualificazione ai Mondiali 2018, Gruppo G. I gol nel primo tempo: al 22' e al 44' di Sadiku, nel secondo tempo al 26' rete di Memushaj.

23:43Mondiali 2018: Macedonia-Spagna 1-2

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La Spagna ha battuto la Macedonia a Skopje per 2-1 (2-0), in una partita delle qualificazioni ai Mondiali 2018, Gruppo G. I gol nel primo tempo: al 15' di David Silva, al 27' di Diego Costa; nel secondo tempo, al 21', rete di di Ristovski.

23:42Mondiali 2018: la classifica del Gruppo G

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La classifica del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018, dopo le partite di stasera: Spagna e Italia punti 16; Albania e Israele 9; Macedonia 3; Liechtenstein 0. Prossimo turno (2 settembre): Albania-Liechtenstein, Israele-Macedonia, Spagna-Italia; 5 settembre: Italia-Israele, Liechtenstein-Spagna, Macedonia-Albania.

23:39Calcio: Ventura, fretta primo tempo lezione per Madrid

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Il primo tempo è una lezione che ci servirà per la prossima partita, quella a Madrid contro la Spagna: quando vuoi andare di fretta e fare le cose senza raziocinio, vai fuori giri". E' un rimprovero chiaro quello di Giampiero Ventura alla 'sua' Italia, che ha battuto 5-0 il Liechtestein, ottenendo solo a metà la goleada sperata per ridurre il gap differenza reti con la Spagna. "Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose come dovevamo - ha aggiunto il ct azzurro -, le occasioni sono arrivate a raffica, e i gol sono arrivati. Ecco cosa intendevo quando parlavo di pazienza: ricordiamocelo a Madrid".

23:36Mondiali 2018: Italia-Liechtenstein 5-0

(ANSA) - UDINE, 11 GIU - L'Italia ha battuto il Liechtenstein 5-0 (1-0), in una partita del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. I gol sono stati realizzati dopo 35' dal napoletano Insigne; nella ripresa le altre quattro reti, con Belotti al 7', Eder al 29', Bernardeschi al 38' e Gabbiadini oltre il 90'. La vittoria degli azzurri è stata più sofferta del previsto.

23:25Calcio:Andre Silva a un passo da Milan,domani visite mediche

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Andre Silva è a un passo dal trasferimento dal Porto al Milan. In serata si è infatti svolto a Milanello un vertice fra i dirigenti rossoneri, l'attaccante e il suo agente, Jorge Mendes, che si è concluso in maniera positiva, tanto che il giocatore portoghese classe '95 domani sosterrà le visite mediche alla clinica La Madonnina, come fanno sapere dal Milan.