02:42A Verona ballottaggio Fi Lega-Pd, lady Tosi rischia

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - E' una sfida all'ultimo voto per approdare al ballottaggio quella che si gioca a Verona, dove i gli exit poll danno in vantaggio il candidato del centrodestra Federico Sboarina (Fi-Lega) con 28%, e Orietta Salemi (Pd), con il 24%, a poche lunghezze dalla sen. Patrizia Bisinella, 22%. Se questo dovesse diventare il risultato finale, il primo turno delle amministrative 2017 segnerebbero una rivoluzione in riva all'Adige, con la fine della 'dynasty' Tosi, il sindaco uscente, ex Carroccio, che non potendosi più ricandidare dopo due mandati aveva lanciato nella corsa la sua compagna Patrizia Bisinella. Le prime migliaia di voti scrutinati danno uno scontro ancora più ravvicinato fra questi tre contendenti, con Sboarina comunque avanti, al 28,4%, Salemi al 24,5% e Bisinella al 23,7%. Bisognerà aspettare quindi per capire se Bisinella non possa spuntarla sul filo di lana per il passaggio al secondo turno. Fuori dai giochi, al momento, Alessandro Gennari, del M5S, posizionato intorno al 9%.

01:01Comunali: Italia, ha votato il 60,07%

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' stata del 60,07% l'affluenza alle urne rilevata alle 23 - ora di chiusura dei seggi - per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe la percentuale dei votanti si era attestata al 66,85%, ma si era votato in due giorni.

00:09Mondiali 2018: risultati qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Risultati delle partite di qualificazione al Mondiale del 2018 giocate oggi in Europa. Gruppo D: Moldova-Georgia 2-2, Repubblica d'Irlanda-Austria 1-1, Serbia-Galles 1-1. Gruppo G: Macedonia-Spagna 1-2, Italia-Liechtenstein 5-0, Israele-Albania 0-3. Gruppo I: Finlandia-Ucraina 1-2, Kosovo-Turchia 1-4, Islanda-Croazia 1-0.

23:46Mondiali 2018: Israele-Albania 0-3

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'Albania ha battuto Israele 3-0 (2-0) ad Haifa, in una partita di qualificazione ai Mondiali 2018, Gruppo G. I gol nel primo tempo: al 22' e al 44' di Sadiku, nel secondo tempo al 26' rete di Memushaj.

23:43Mondiali 2018: Macedonia-Spagna 1-2

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La Spagna ha battuto la Macedonia a Skopje per 2-1 (2-0), in una partita delle qualificazioni ai Mondiali 2018, Gruppo G. I gol nel primo tempo: al 15' di David Silva, al 27' di Diego Costa; nel secondo tempo, al 21', rete di di Ristovski.

23:42Mondiali 2018: la classifica del Gruppo G

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La classifica del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018, dopo le partite di stasera: Spagna e Italia punti 16; Albania e Israele 9; Macedonia 3; Liechtenstein 0. Prossimo turno (2 settembre): Albania-Liechtenstein, Israele-Macedonia, Spagna-Italia; 5 settembre: Italia-Israele, Liechtenstein-Spagna, Macedonia-Albania.

23:39Calcio: Ventura, fretta primo tempo lezione per Madrid

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Il primo tempo è una lezione che ci servirà per la prossima partita, quella a Madrid contro la Spagna: quando vuoi andare di fretta e fare le cose senza raziocinio, vai fuori giri". E' un rimprovero chiaro quello di Giampiero Ventura alla 'sua' Italia, che ha battuto 5-0 il Liechtestein, ottenendo solo a metà la goleada sperata per ridurre il gap differenza reti con la Spagna. "Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose come dovevamo - ha aggiunto il ct azzurro -, le occasioni sono arrivate a raffica, e i gol sono arrivati. Ecco cosa intendevo quando parlavo di pazienza: ricordiamocelo a Madrid".