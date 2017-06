Ultima ora

09:20Comunali: Verona, ballottaggio Sboarina-Bisinella

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - A Verona ci sarà un ballottaggio tra Federico Sboarina (Ln-Fi-FdI e altre) e Patrizia Bisinella, candidata di Fare! e compagna del sindaco Flavio Tosi. Sboarina è attorno al 29,26%, mentre Bisinella è sul 23,54%, secondo dati del comune di Verona riguardanti 268 sezioni su 268 Staccata dio un punto percentuale Orietta Salemi (22,48%), sostenuta dal Pd e liste civiche. Per tutta la notte è stata una battaglia per il secondo posto tra l'esponente di Fare! e la candidata dem. (ANSA).

09:18Comunali: a Rignano rivince Lorenzini,sconfitta candidata Pd

(ANSA) - RIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE), 12 GIU - A Rignano sull'Arno (Firenze), paese che ha dato i natali a Matteo Renzi e dove vive il padre Tiziano, è stato nuovamente eletto sindaco Daniele Lorenzini, alla testa della lista civica Insieme per Rignano: ha ottenuto il 48,95% dei consensi, per un totale di 1.879 voti (dati del ministero degli Interni). Al suo primo incarico Lorenzini era stato eletto per il Pd. Si ferma invece al 29,59% (1.136 voti) Eva Uccella, la candidata scelta dai democratici dopo la rottura con Lorenzini. Gli altri due candidati, Samuele Staderini per Laboratorio politico e Mario Cinque, per il Centrodestra, hanno ottenuto rispettivamente l'11.9% e il 9,53%.

08:41Comunali:a Catanzaro lento lo spoglio, solo 39 sezioni su 90

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Procedono a rilento le operazioni di spoglio dei voti a Catanzaro dove, comunque, i dati reali usciti da 39 sezioni su 90 - dati del Comune - confermano il ballottaggio tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, Sergio Abramo - sindaco uscente - e Vincenzo Ciconte. Il primo è al 38,74% dei voti scrutinati, mentre Ciconte, consigliere regionale, primario di cardiologia e presidente dell'Ordine provinciale dei medici, è al 30,90%. Il docente universitario Nicola Fiorita, a capo di un raggruppamento di liste civiche tra le quali Cambiavento, da lui fondata, è al 24,62%, mentre la candidata grillina Bianca Laura Granato non va oltre il 5,74%. Un dato che emerge vistoso è il ricorso al voto disgiunto. Le 11 liste di centrosinistra ottengono, al momento, circa il 46%, oltre il 15% in più rispetto a Ciconte. Di contro, le liste di Fiorita sono intorno al 13% circa il 10% in meno del candidato sindaco. Ridotta - circa il 2% - la distanza tra Abramo e le sue liste a favore del primo. (ANSA).

02:42A Verona ballottaggio Fi Lega-Pd, lady Tosi rischia

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - E' una sfida all'ultimo voto per approdare al ballottaggio quella che si gioca a Verona, dove i gli exit poll danno in vantaggio il candidato del centrodestra Federico Sboarina (Fi-Lega) con 28%, e Orietta Salemi (Pd), con il 24%, a poche lunghezze dalla sen. Patrizia Bisinella, 22%. Se questo dovesse diventare il risultato finale, il primo turno delle amministrative 2017 segnerebbero una rivoluzione in riva all'Adige, con la fine della 'dynasty' Tosi, il sindaco uscente, ex Carroccio, che non potendosi più ricandidare dopo due mandati aveva lanciato nella corsa la sua compagna Patrizia Bisinella. Le prime migliaia di voti scrutinati danno uno scontro ancora più ravvicinato fra questi tre contendenti, con Sboarina comunque avanti, al 28,4%, Salemi al 24,5% e Bisinella al 23,7%. Bisognerà aspettare quindi per capire se Bisinella non possa spuntarla sul filo di lana per il passaggio al secondo turno. Fuori dai giochi, al momento, Alessandro Gennari, del M5S, posizionato intorno al 9%.

01:01Comunali: Italia, ha votato il 60,07%

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' stata del 60,07% l'affluenza alle urne rilevata alle 23 - ora di chiusura dei seggi - per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe la percentuale dei votanti si era attestata al 66,85%, ma si era votato in due giorni.

00:09Mondiali 2018: risultati qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Risultati delle partite di qualificazione al Mondiale del 2018 giocate oggi in Europa. Gruppo D: Moldova-Georgia 2-2, Repubblica d'Irlanda-Austria 1-1, Serbia-Galles 1-1. Gruppo G: Macedonia-Spagna 1-2, Italia-Liechtenstein 5-0, Israele-Albania 0-3. Gruppo I: Finlandia-Ucraina 1-2, Kosovo-Turchia 1-4, Islanda-Croazia 1-0.

23:46Mondiali 2018: Israele-Albania 0-3

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'Albania ha battuto Israele 3-0 (2-0) ad Haifa, in una partita di qualificazione ai Mondiali 2018, Gruppo G. I gol nel primo tempo: al 22' e al 44' di Sadiku, nel secondo tempo al 26' rete di Memushaj.