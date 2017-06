Ultima ora

12:02Comunali: Lampedusa vince Martello,sconfitta Giusi Nicolini

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 12 GIU - Vittoria netta di Salvatore, detto Totò, Martello appoggiato dalla lista civica Susemuni che, con 1.566 voti, ridiventa sindaco di Lampedusa e Linosa dopo quindici anni. Fuori dall'amministrazione il sindaco uscente e ricandidato, Giusi Nicolini, appoggiata da una lista civica di centrosinistra, che, con 908 voti, non è riuscita ad avere consiglieri di opposizione. Martello, è stato sindaco di Lampedusa per due legislature fino al 2001. Nicolini è componente della segreteria nazionale del Pd, ha ricevuto il premio Premio Unesco per la Pace. A ottobre scorso è stata una delle quattro donne "simbolo dell'eccellenza italiana" che ha accompagnato il premier Matteo Renzi alla Casa Bianca per la cena con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

11:58Comunali: Salvini, se c’è uno sconfitto è Renzi

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Non capisco perché il Pd esulti della presunta disfatta dei Cinque stelle. Per me sono andati meglio di loro. Se c'è uno sconfitto è Renzi che ha dovuto mascherarsi dietro liste civiche. Noi e i 5 stelle ci mettiamo la faccia": così il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha commentato il risultato elettorale sottolineando la "mazzata" del Pd a Genova e a La Spezia dove i pentastellati hanno anche sfiorato il 20%". "Renzi - ha aggiunto - fa il contento per mettere a tacere i vari Bersani e D'Alema".

11:54Atletica: Coe, Bolt ha cambiato il volto di questo sport

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Non si può che ringraziare un atleta "che ha cambiato il volto del nostro sport ed ha incoraggiato così tanti giovani ad intraprenderlo". Lo ha detto il presidente della Federazione internazionale d'atletica Sebastian Coe, che ha assistito all'ultima gara di Usain Bolt davanti al suo pubblico a Kingston, in Giamaica. Con lui c'erano oltre 30mila persone che il campione ha salutato vincendo i 100 metri in 10"03. "La sua straordinaria carriera - ha aggiunto il numero 1 della Iaaf - sta giungendo alla fine e noi siamo molto emozionati all'idea che questa conclusione avverrà in occasione di un Mondiale (Londra, 4-13 agosto, ndr). Guardando ai suoi record, qualunque cosa abbia fatto, è sempre stato il migliore".

11:48Comunali: Veneto,M5S perde Mira,ballottaggio Pd-centrodestra

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - E' durata solo una legislatura la guida a 5 Stelle di Mira, comune nel veneziano conquistato nel 2012 dal movimento di Grillo, con il sindaco Alvise Maniero. Elisa Benato (M5S) con il 20,2% è giunta terza alla prima tornata di voto distante tre punti percentuali da Antonella Trevisan (25,2%), candidata dal centrodestra appoggiata anche dal sindaco di Venezia, Brugnaro, e 13 punti da Marco Dori (33,9), candidato sindaco dei Dem. Al ballottaggio quindi, domenica 25 giugno, Dori e Trevisan. Cinque anni fa in Veneto il Movimento 5 Stelle aveva conquistato anche il Comune di Sarego (Vicenza), dove il candidato grillino Roberto Castiglion è stato confermato sindaco con il 41,8% dei voti. (ANSA).

11:46Salvini, faremo tutto per coalizione più compatta possibile

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Quando si tornerà a votare "faremo di tutto per una coalizione più compatta possibile". Lo ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, dopo il voto delle comunali. Per questo lancia un appello a Silvio Berlusconi perché il "maggioritario aiuta la coalizione". "Se Berlusconi vuole l'unità del centrodestra, dovrebbe scegliere il maggioritario", ha detto.

11:38Roma:stop bivacchi in fontane storiche,multa 240 euro

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Stop bivacchi nelle fontane storiche di Roma. Il sindaco Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che vieta di trasformare di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane artistiche di Roma. Pena una multa fino a 240 euro. Il provvedimento sarà in vigore nel periodo estivo, fino al 31 ottobre, e servirà a scoraggiare chi per combattere il caldo scambia le antiche mostre d'acqua, vere opere d'arte, per piscine. E' vietato dunque bivaccare, consumare alimenti o bevande, sedersi, arrampicarsi, lavare animali e indumenti, fare bere animali. Vietato anche versare liquidi o gettare qualsiasi oggetto ad eccezione del tradizionale lancio di monetine. Il divieto riguarda fontane del centro e delle zone della movida: dalla Barcaccia a Fontana di Trevi, le fontane di Piazza del Popolo, piazza Navona, Madonna dei Monti, il fontanone del Gianicolo.

11:36Diedero fuoco a scuola nel Torinese, denunciati 5 studenti

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Non avevano più voglia di andare a scuola e, per questo motivo, le hanno dato fuoco. La polizia ha individuato i presunti responsabili dei danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi nella scuola media Sandro Pertini di Banchette, nel Torinese. Deferiti all'autorità giudiziaria cinque minorenni. I giovani sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei danneggiamenti che hanno interessato macchinette e distributori di bevande, con relativo furto di monete e di materiale scolastico, fino a giungere per ben due volte - il 10 marzo e il 25 maggio - all'incendio di alcune aule della scuola. Gravi i danni causati dagli atti vandalici alla scuola, rimasta chiusa per diversi giorni, tanto che gli studenti sono stati provvisoriamente spostati in altri paesi della zona. Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Ivrea. (ANSA).