Ultima ora

14:21Renzi ad Accumuli e Amatrice insieme a Zingaretti

(ANSA) - RIETI, 12 GIU - Matteo Renzi, accompagnato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha compiuto questa mattina una visita a sorpresa ad Amatrice e Accumoli, i due comuni del reatino colpiti dal sisma della scorsa estate. A rendere nota la notizia è stato lo stesso segretario del Pd dal suo profilo Twitter. Siamo qui "perché avevamo promesso - afferma il leader dem - che saremmo stati vicini a questi nostri connazionali anche a telecamere spente. Ed è quello che stiamo continuando a fare. In questi luoghi bisogna andare il giorno dopo delle elezioni, non in campagna elettorale. E continuare a lavorare, passo dopo passo, perché la vita riparta davvero. Avanti, insieme".

14:21Comunali: Renzi, dati buoni, ora avanti con ballottaggi

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Buoni i dati delle amministrative, adesso avanti per i ballottaggi. In bocca al lupo ai sindaci già eletti. Il giorno dopo delle elezioni solitamente si fanno tante analisi, chiacchiere e discussioni, come è persino naturale. Noi oggi abbiamo fatto una scelta diversa. Con il presidente del Lazio Nicola Zingaretti abbiamo preso una macchina e siamo saliti a Accumoli e Amatrice per fare il punto sui cantieri. Senza dirlo ai giornali, senza dirlo a nessuno". Così Matteo Renzi su fb il giorno dopo le comunali.

14:20Expo:incontro tra legale Sala e pg titolare indagini Piastra

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il legale del sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'avvocato Salvatore Scuto, ha incontrato stamani il sostituto pg Felice Isnardi titolare dell'inchiesta con al centro l'appalto sulla 'Piastra dei Servizi' di Expo, sfilata di mano alla Procura e che vede indagate sette persone, tra cui il primo cittadino milanese, in qualità di ex commissario unico per l'Esposizione Universale, accusato di falso ideologico e materiale. Nell'incontro, da quanto si è saputo, si sarebbe parlato dei tempi di chiusura delle indagini. Nei prossimi giorni, infatti, il pg dovrebbe chiudere l'inchiesta dopo che, tra l'altro, sabato scorso 10 giugno è scaduto il termine fissato per ulteriori indagini (il sostituto pg a dicembre aveva chiesto al gip una proroga delle indagini per 6 mesi). In teoria, con la chiusura dell'inchiesta, che potrebbe avvenire la prossima settimana potrebbe essere notificato l'atto di conclusione indagini, in vista delle richiesta di processo, o ci potrebbe essere una richiesta di archiviazione.

14:12Cade da balcone ad Aosta, grave bambino di quattro anni

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Un bambino di quattro anni è caduto da un balcone di un alloggio al secondo piano nella zona di corso Ivrea, ad Aosta. Le sue condizioni sono serie e sarà presto trasferito in un ospedale di Torino. Il piccolo è stato soccorso dall'ambulanza. Nell'abitazione al momento c'è la polizia, con la squadra volante e la mobile, per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto si è appreso, al momento della caduta almeno un genitore era in casa.(ANSA).

14:05Comunali: Chiamparino, populismo M5S non produce risultati

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Quanto più i cittadini giudicano il lavoro di chi ha responsabilità amministrative a stretto contatto con il territorio, tanto più è evidente che il centrosinistra ha idee, progetti e classe dirigente, mentre il populismo pentastellato non è in grado di produrre né risultati amministrativi né classe dirigente all'altezza della situazione". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, analizza così l'esito del voto per le amministrative. "Quello che emerge in Piemonte è un dato abbastanza in sintonia con quello nazionale - aggiunge Chiamparino -. Si conferma infatti una significativa affermazione delle amministrazioni guidate dal centrosinistra, come testimoniano ad esempio le vittorie al primo turno di Borgna a Cuneo, Montà a Grugliasco e anche di Barraco a Caselle, oltre al buon risultato, in una situazione assai difficile, di Rita Rossa ad Alessandria, che va in testa al ballottaggio". (ANSA).

14:04Calcio: Giulini, per Cagliari stadio nuovo e decimo posto

(ANSA) - S.MARGHERITA DI PULA (CAGLIARI), 12 GIU - "Gli obiettivi non cambiano: tenere la categoria. D'altra parte questa è la nostra dimensione: arrivare tra i primi dieci per noi è uno scudetto. L'abbiamo sfiorato per un punto, peccato". Parola di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, durante la conferenza stampa di presentazione al Forte Village di Santa Margherita di Pula della nuova stagione con il direttore sportivo Giovanni Rossi e il confermato tecnico Massimo Rastelli. Elogi per il tecnico: "Mi conquista la sua voglia di andare avanti dopo due anni così belli - ha detto Giulini - Rastelli è uno che ha rifiutato altre piazze per continuare con noi. Borriello? C'è la volontà da parte del giocatore e della società, ci sono le basi per andare avanti". Sul nuovo ds, il presidente rossoblù ha detto: "Sono stati due anni belli con Capozucca ma abbiamo ritenuto che il Cagliari per progettare il futuro dovesse avere un ds con altre caratteristiche. Mi ha molto colpito la sua conoscenza dei giovani". Lo stadio provvisorio? "È in fase di smontaggio la Curva Sud - ha spiegato - oggi la rimontiamo nel nuovo impianto. Proseguiremo poi con Distinti e Curva Nord. Il campo sarà sistemato nei primi di luglio. Per la prima di Coppa Italia stiamo pensando di chiedere l'inversione di campo. La nostra data di riferimento è il 27 agosto, magari riusciamo a fare un'amichevole. Quella presumibile è il 10 settembre". Infine un cenno al caso Fluorsid, l'azienda di Giulini finita nel mirino della Procura di Cagliari per presunto inquinamento industriale. "Non è il momento di parlarne - ha concluso l'imprenditore milanese - ci sono delle indagini in corso".

