Ultima ora

16:26ANSA vince terza edizione premio Unicef ‘I nostri angeli’

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' l'agenzia ANSA la vincitrice della terza edizione del Premio Unicef "I Nostri Angeli", che intende valorizzare la testata giornalistica che più si è distinta nei temi legati alla tutela dell'infanzia nel mondo e che è promosso da Unicef Italia e Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, nell'ambito del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta. Ad annunciarlo sono il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, che consegnerà il premio al direttore dell'ANSA Luigi Contu giovedì 22 giugno al Politeama Rossetti di Trieste, e la presidente della Fondazione, Daniela Luchetta, sottolineando le motivazioni di questa assegnazione: "per aver contribuito in maniera determinante all'affermarsi, nel nostro Paese, di una cultura dell''altro' che, attraverso la conoscenza di fatti lontano da noi, si pone quotidianamente lo scopo di infrangere il muro di indifferenza che troppo spesso allontana i cittadini dalla conoscenza delle storie di tanti, troppi bambini ancora invisibili del pianeta.

16:12Russia: San Pietroburgo,oltre 300 manifestanti fermati

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - A San Pietroburgo i fermi alla manifestazione non autorizzata organizzata dai sostenitori di Navalni sono "oltre 300". Lo riporta Fontanka, che cita dati diffusi dal Comune.

15:51Calcio: Barzagli, per la Champions manca un passettino

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Per l'Europa "manca ancora un passettino, ma la prossima sarà una grande annata". Andrea Barzagli, reduce dalla sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid, ringrazia la Nazionale. "Per fortuna è arrivata subito dopo - dice il difensore della Juventus a Premium Sport - È stato un momento difficile per tutti: per come eravamo partiti, è stato un duro colpo". Una sconfitta giunta dopo una stagione da protagonisti in Italia e in Europa. "L'ottimismo era soprattutto all'esterno - precisa l'azzurro - Dentro di noi c'era più sicurezza rispetto a due anni fa, anche se il risultato è stato uguale. Manca ancora quel passettino per giocarci la gara con serenità: quando arrivi di nuovo in finale, sai come giocarla".

15:47A Napoli sposi invitano migranti al loro matrimonio

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Marco e Nunzia hanno detto "Sì" in una cerimonia multietnica e multiculturale. Nel giorno del loro matrimonio, Marco d'Avanzo , 27 anni, e Nunzia Ricigliano, 23 anni, hanno invitato al loro matrimonio, celebrato nella chiesa del santissimo Crocifisso e Santa Rita, a Napoli, anche i migranti. "Sono nostri fratelli - ha spiegato Marco, mentre attendeva la sua futura sposa - È giusto ricordarsi di loro anche nel nostro giorno più bello, condividere il quotidiano e una giornata come questa". Così, accanto ai parenti dei novelli sposi e ai genitori, ci sono loro: sono ivoriani, senegalesi, nordafricani, bengalesi. Agli sposi hanno portato biglietti d'auguri nei quali ringraziano per il segnale di apertura che hanno lanciato a tutti. È stato il papà della sposa, Antonio Ricigliano, attivista dell'Associazione 3 Febbraio, che si occupa di assistere i migranti, a proporre l'idea. E l'invito è stato accolto di buon grado da Nunzia e Marco.

15:42Turchia: epicentro terremoto nella provincia di Smirne

(ANSA) - ISTANBUL, 12 GIU - L'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito pochi minuti fa la costa egea della Turchia è stata la località di Karaburun, nella provincia di Smirne. Lo riferisce la protezione civile turca (Afad). Nella stessa località è stata poi registrata un'altra scossa di magnitudo 4.9. Non si hanno al momento notizie di vittime o feriti.

15:41Calcio: Corea del Sud, i Mondiali del 2030 con il Nord

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il neopresidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha proposto che altri Paesi del Nordest asiatico, inclusa la Corea del Nord, ospitino i Mondiali di calcio del 2030, in modo da contribuire anche al processo di pace tra le due Coree e, in generale, alle relazioni con il regime di Pyongyang. L'idea è stata lanciata durante un incontro a Seul con il presidente della Fifa Gianni Infantino, il quale a sua volta avrebbe detto di volerne parlare con il presidente Xi Jinping, che incontrerà in settimana a Pechino. Fino ad oggi, solo Cina e Giappone avrebbero manifestato l'intenzione di candidarsi come sede del Mondiale, ma singolarmente. Un altro ostacolo per l'edizione del 2030 sarebbe poi la doppia candidatura sudamericana Argentina-Uruguay per celebrare il centenario del torneo iridato, poiché la prima edizione si svolse nel 1930 e nella finale di Montevideo la squadra di casa, la Celeste uruguayana, batté proprio l'Argentina.

15:39Centrodestra: Toti, serve lista unica, federazione stretta

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Credo che bisogna fare un passo in più. Mi piacciono le squadre che giocano all'attacco, penso ad un centrodestra che possa fare un percorso che porti presto a una federazione stretta, a una lista unica", costruendo un "patto federativo partito-coalizione tipo vecchio centro-sinistra di Cossiga". Lo ha detto all'ANSA il governatore della Liguria Giovanni Toti secondo il quale oggi "bisogna innescare un processo virtuoso al contrario" rispetto alle "diaspore e scissioni".