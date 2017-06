Ultima ora

18:32Londra: Kate in visita ai 7 feriti, elogia il lavoro medici

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - Kate Middleton ha fatto visita al King's College Hospital, sud di Londra, ai sette feriti ancora ricoverati dell'attacco al London Bridge e Borough Market. Lo riporta la Bbc. La Duchessa di Cambridge ha voluto parlare con loro lontano dalle telecamere e poi ha avuto un breve colloquio con il personale e i medici dell'ospedale che erano in turno la notte dell'attentato. La moglie di William ha elogiato il loro impegno, 'Well done, ben fatto', e poi si è informata sulle terapia di sostegno alle quali sono stati sottoposti per superare lo shock di quella notte.

18:27Calcio: diritti tv, si pensa a bando internazionale

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La Lega Serie A punta sull'offerta internazionale in vista del bando per la vendita dei diritti tv all'estero che sarà pubblicato a settembre. Per quello domestico bisognerà aspettare ottobre o novembre. Dopo il flop dell'asta di sabato, si è riunita oggi la Commissione dei diritti audiovisivi della Lega. Non sono state decise le contromosse dopo l'asta deserta di sabato, la Commissione si è concentrata invece sul bando per la vendita dei diritti tv all'estero. La base d'asta internazionale non è ancora stata decisa ma l'obiettivo è incassare 300 milioni di euro. A luglio n programma un roadshow per pubblicizzare la vendita dei diritti in cinque macroaree: Stati Uniti, Gran Bretagna, Sud America Medio Oriente e Estremo Oriente. Intanto una commissione si occuperà dei rapporti con l'Antitrust nella presentazione del nuovo bando per il territorio italiano, orientato più su una vendita per prodotto che per piattaforma. L'alternativa è il Canale della Lega, auspicata già da alcune società.

18:23Calcio: serie A al via il 20 agosto, terminerà il 20 maggio

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La serie A 2017-18 prenderà il via domenica 20 agosto e terminerà domenica 20 maggio: la Lega di Serie A ha ufficializzato le date del massimo campionato. La nuova stagione si aprirà una settimana prima, il 13 agosto, per la Supercoppa Tim che all'Olimpico di Roma vedrà di fronte Juventus e Lazio in una 'rivincita' della recente finale di Tim. Nel prossimo campionato, ci saranno 3 turni infrasettimanali. (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile). Cinque le soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio.

18:23Comunali: Berlusconi, giusto non trarre indicazioni generali

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Si tratta di elezioni amministrative, molto condizionate da fattori locali, quindi è saggio non trarne indicazioni affrettate a livello politico generale". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota. "Rimane alta e preoccupante - osserva ancora - la percentuale degli astensionisti. Quasi un italiano su due non è andato a votare. Questo conferma che la rappresentanza politica non è in sintonia con gli elettori, qualunque sia il sistema elettorale. Oggi il centrodestra ha davanti a sé una sfida importantissima. Quella di portare il nostro modello di buongoverno liberale in molte città italiane. Per questo dobbiamo impegnarci a fondo: la sfida è quella di battere la sinistra, continuando a privilegiare le ragioni dell'unità, ma soprattutto a parlare di temi concreti, di programmi e di progetti realizzabili, meno tasse comunali, più sicurezza, meno burocrazia, più trasparenza, più ordine e pulizia, più controlli degli immigrati, attrazione per gli investimenti".

18:16Comunali: 506 sez. su 600, Orlando al 46,17 %

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Quando sono state scrutinate 506 sezioni a Palermo su 600 Leoluca Orlando rimane in testa col 46,17% dei voti un successo che lo porta a reinsediarsi subito nella poltrona di sindaco. Lo seguono Fabrizio Ferrandelli col 31,26%, Ugo Forello (M5s) col 16,31%, Ismaele La Vardera col 2,63% e Nadia Spallitta e Ciro Lo Monte rispettivamente con l'1,88 e l'1,76%. La prima lista è quella del M5s col 13,21%, seguita da Forza Italia con l'8,67% e dalle liste che appoggiano Orlando Movimento 139 8,57, Palermo 2022 8,55%, Democratici e popolari 8,47%. Una delle liste di Ferrandelli, Coraggiosi Palermo, è al 5,99%. Quella che appoggia Ismaele La Vardera, centrodestra per Palermo, è al 2,85%.(ANSA).

18:04Comunali: Meloni, non entusiasma debacle M5s e Pd

(ANSA) - ROMA, 12 GIU -"Da questa tornata elettorale si intravede la difficoltà del M5s nel dare un'opzione credibile per l'amministrazione della cosa pubblica. Si tratta di una autentica debacle per loro che lo scorso anno vinsero 19 ballottaggi. Anche il dato del Pd non entusiasma visto che a Palermo hanno vinto senza una lista e devo dire che il fatto che Renzi si nasconda dietro i terremotati è una cosa avvilente. Se ci teneva doveva mandare loro delle casette". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia commentando il dato delle amministrative.

17:52Calcio: Diego Costa, non andrò a giocare in Cina

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Escludo di poter andare a giocare in Cina, perché devo pensare al mio futuro e ai prossimo Mondiali. Se farò le cose in modo giusto nella prossima stagione, ho ottime possibilità di giocarli, ed è per questo che non posso andare in Cina". Parola di Diego Costa, che ad alcuni media spagnoli ha spiegato che, nonostante le ricchissime proposte che ha ricevuto, in questo momento l'opzione cinese non è da prendere in considerazione: la voglia di Russia 2018 è troppo forte. Così il bomber del Chelsea scaricato con un sms da Antonio Conte pensa di rimanere in un calcio migliore, anche se, almeno per ora, non potrà realizzare il sogno di tornare nell'Atletico Madrid, club che il mercato bloccato dalla Fifa. "Potrei sempre andare in prestito da un'altra parte, in Spagna, Brasile o Italia. I diritti su di me - dice - li detiene il Chelsea, e vedremo cosa succederà. Conte? Non ce l'ho con lui, nella vita esistono persone buone e altre che non lo sono, io preferisco tenere per me i ricordi migliori".