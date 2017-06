Ultima ora

20:31Scherma: europei, 3 medaglie per l’Italia

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La prima giornata dei campionati europei di scherma porta tre medaglie per i colori azzurri: oro, argento e bronzo. La medaglia più pregiata arriva dal fioretto maschile dove Daniele Garozzo mette in bacheca accanto all'oro olimpico di Rio 2016 anche il titolo europeo 2017 di Tbilisi. L'azzurro conquista la vetta del podio dopo aver sconfitto in finale per 15-12 il russo, campione europeo uscente e bronzo olimpico, Timur Safin, in un remake della semifinale brasiliana. In semifinale Garozzo si era aggiudicato il derby azzurro contro Giorgio Avola col punteggio di 15-9, dirottando il compagno di Nazionale sul terzo gradino del podio a raccogliere il bronzo, che bissa quello ottenuto agli Europei 2016 di Torun. L'argento arriva dalla sciabola femminile dove Rossella Gregorio si ferma in finale al cospetto della sorprendente georgiana Teodora Kakhiani che regala al suo Paese una giornata da sogno con uno storico titolo continentale.

20:25Bancarotta: Emilio Fede condannato a 3 anni e mezzo

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - I giudici del Tribunale di Milano hanno condannato Emilio Fede a 3 anni e mezzo di carcere per concorso in bancarotta nell'ambito della vicenda legata al fallimento della società di Lele Mora (che ha già patteggiato) e del presunto dirottamento a suo favore di 1,1 milioni di euro della somma stanziata da Silvio Berlusconi per salvare la società dell'ex talent scout. Il Tribunale ha anche stabilito che Emilio Fede risarcisca per intero e immediatamente la somma distratta all'impresa individuale Dario Mora, la curatela del fallimento.

20:21Coni: Lotti, sport antidoto vero contro la paura

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "I fatti di terrore che continuano a scuotere l'Europa parlano chiaro: c'è chi ci vorrebbe chiusi in casa, in preda alla paura e al timore. C'è chi sta mettendo in discussione il nostro sistema di valori seminando il panico. Voglio affermarlo con forza e con chiarezza: lo sport è una delle risposte più efficaci che il nostro mondo ha da offrire a questi signori del terrore". Lo ha dichiarato il ministro dello sport, Luca Lotti, durante la storica visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Coni. "Lo sport è la risposta migliore, un antidoto vero contro la paura. Chi fa sport combatte a viso aperto, ad armi pari, non colpisce vigliaccamente gente inerme - aggiunge Lotti -. Chi fa sport coltiva l'amicizia, non l'odio".

20:15Nyt, hacker Israele violano cellula Isis

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Le informazioni che hanno indotto gli Usa a vietare i laptop sui voli dal Medio Oriente arrivavano da hacker dei servizi di sicurezza israeliani, che erano riusciti a penetrare in una piccola cellula di artificieri dell'Isis: lo scrive il Nyt, il primo giornale in passato a scrivere che la fonte di intelligence era israeliana. Per il Nyt, "cyber operatori israeliani di alto livello sono penetrati in una piccola cellula" di artificieri dell'Isis in Siria ed è grazie a loro che gli Usa hanno saputo che il Califfato stava lavorando su esplosivi "che somigliavano a delle batterie" di laptop. "L'informazione era cosi' precisa che gli Usa hanno potuto capire come funzionava l'innesco", scrive il Nyt, citando due alti dirigenti dell'amministrazione Usa. Questa circostanza "faceva parte dell'informazione classificata che il presidente Donald Trump è accusato di aver rivelato" al ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov e all'ambasciatore di Mosca Serghiei Kisliav nello studio Ovale.

20:12Coni: Pancalli, sport vuol essere welfare paese

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Un Paese può crescere anche grazie allo sport, noi vogliamo essere un pezzo di welfare del nostro Paese e per questo, Presidente, ci impegniamo a renderla ancora più orgoglioso. Il più grande nostro risultato sarà quando saremo consapevoli di aver regalato un sogno e una speranza in più a tanti ragazzi disabili". Lo dice il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima storica visita di un Capo di Stato alla sede del Coni al Foro Italico. "Lo sport per noi è diritto - prosegue Pancalli - perché vanno create le condizioni affinché venga esercitato da tutti, e anche anche cultura, perché la mission del comitato paralimpico è quella di mostrare un'immagine diversa della disabilità". "Oggi con la sua presenza - ha quindi concluso Pancalli - testimonia attenzione, impegno e vicinanza a tutta la famiglia dello sport italiano, olimpico e paralimpico, alla sua funzione sociale e politica nel nostro Paese".

20:11Coni: Mattarella, sport ci fa sentire un popolo

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Lo sport è, insieme, causa e conseguenza di una passione collettiva che accompagna gare e campionati, e talvolta contribuisce a farci sentire un popolo. Nello sport si specchia la nostra società in misura molto maggiore di quanto taluni credono: per questo lo sport italiano ha consapevolezza di rappresentare l'immagine dell'Italia". Parlando durante la sua visita al Comitato olimpico nazionale italiano, il Presidente Sergio Mattarella tiene a sottolineare l'importanza dello sport nell'unire il Paese. "Ho avuto occasione di dirlo agli atleti olimpici e paralimpici - ha ricordato Mattarella -, che hanno fatto onore al nostro Paese nei recenti Giochi di Rio de Janeiro". "Spesso - ha aggiunto - gli atleti si fanno testimonial di meritorie campagne di solidarietà nazionali e internazionali: voglio ringraziarli perché aiutano a far conoscere situazioni difficili e l'impegno di chi vi si dedica".

20:02Corte appello Usa conferma stop al bando di Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - La corte d'appello del nono circuito federale ha confermato sostanzialmente lo stop alla seconda versione del bando anti musulmani di Donald Trump. La decisione della corte di appello di San Francisco ha confermato lo stop deciso da un giudice federale delle Hawaii. Si tratta della seconda sconfitta giudiziaria in pochi giorni. Il 25 maggio una corte del quarto circuito d'appello con sede a Richmond, Virginia, aveva confermato la sospensione del bando decretata da un giudice del Maryland. Era stata l'amministrazione Trump a ricorrere in seconda istanza per chiedere di ribaltare entrambe le decisioni.