(ANSA) - PARIGI, 12 GIU - Claudio Ranieri ha trovato l'accordo con il Nantes per un contratto biennale ma le parti devono attendere l'autorizzazione della Lega calcio francese, che di norma non consente di ingaggiare allenatori di oltre 65 anni, età che il tecnico romano ha superato da 7 mesi. La società dei "canarini" ha già inoltrato domanda di deroga alla Lega per far firmare Ranieri, che nel 2013 riportò in Ligue 1 il Monaco e che l'anno scorso ha vinto la Premier con il Leicester.

(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - La pedalata della salvezza (da Crotone a Torino) di Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha toccato Pescara Ad attendere il trainer della squadra calabrese anche alcuni tifosi che hanno abbracciato Nicola, che 19 anni fa ha vestito, da giocatore, la maglia del Pescara. "Sono di essere arrivato in questa città dove sono stato bene e dove ho ancora tanti amici - ha detto Nicola -. Peccato per quell'infortunio che mi fece restare fuori per diverso tempo. Se resterò al Crotone? Vediamo. Ora godiamoci questi bei momenti. Il mio rinnovo era automatico in caso di salvezza, ma con la società abbiamo deciso di rivederci dopo questa fatica che comunque era giusto fare e mantenere come promessa sportiva. Ne stiamo parlando e vedremo se ci sono i presupposti". Nicola ha poi voluto tributare un pensiero ai terremotati d'Abruzzo. il "Non è facile, ma stanno facendo il massimo e io dico di non mollare, ma di continuare e perseverare e andare avanti. So che non è facile, ma bisogna farlo e il mio pensiero va a loro"

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Chi gode delle sconfitte altrui "fa capire quanto miserabile possa essere l'uomo. E io sono orgoglioso di non fare parte di questa schiera, di chi ride, sghignazza o scrive sulle tue delusioni, a maggior ragione se è un giocatore". Gianluigi Buffon, nella lunga intervista a Sky Sport 24, è tornato ad attaccare i gufi. "Non leggo molto i social - ha aggiunto - ma in certi messaggi che mi hanno riferito c'è qualcosa di veramente bestiale, disumano".

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Debutto positivo per Camila Giorgi, unica giocatrice italiana in gara nel torneo Wta di Den Bosch (montepremi di 226.750 dollari), in Olanda, uno dei due appuntamenti - l'altro è Nottingham - che inaugurano la stagione del tennis femminile sull'erba. La marchigiana ha sconfitto al primo turno per 6-3 6-7(6-8) 6-2 la statunitense Varvara Lepchenko e ora attende la vincente della sfida, in programma domani, tra la tedesca Carina Witthoeft e l'altra statunitense CoCo Vandeweghe.

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Ne abbiamo molti di posti unici e indimenticabili, ma questo è un luogo simbolico per tante ragioni. Qui il 25 agosto 1960 si prepararono le 83 nazioni che sfilarono alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Roma, quella che per molti anni ancora, purtroppo, resterà l'unica edizione dei Giochi estivi disputata nel nostro Paese". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso allo stadio dei Marmi. "Oggi - ha aggiunto - mi sento fortunato perché posso presentare alla sua attenzione il nostro mondo nella sua interezza e complessità insieme ad atleti che hanno fatto la storia. L'Italia dello sport ha conquistato sul campo un prestigio indiscutibile che noi difendiamo strenuamente ogni giorno con il nostro lavoro e i nostri sacrifici, senza consentire a nessuno di offuscare, ogni tanto con scelte miopi e ingiustificabili, la stima che abbiamo acquisito in Italia e fuori dai nostri confini".

(ANSA) - OLBIA, 12 GIU - Dimitri Fricano, il compagno di Erika Preti, la donna di 28 anni di Biella uccisa ieri a Lu Fraili, una frazione di San Teodoro, è indagato per omicidio volontario. Il provvedimento è stato firmato oggi dal procuratore di Nuoro Andrea Garau. Si tratta di un atto formale previsto dalla procedura. Fricano continua a proclamarsi innocente e ribadisce la ricostruzione fatta davanti ai carabinieri di San Teodoro subito dopo l'omicidio della giovane compagna, morta intorno alle 11.30 di domenica per le ferite inferte al collo con un coltello usato per tagliare il pane. Secondo la ricostruzione del giovane, lui ed Erika sarebbero rimaste vittime di una aggressione durante un tentativo di rapina in casa. Fricano racconta di essere stato colpito alla testa, come dimostrerebbe l'ematoma sulla parte superiore dell'occhio destro. Ma agli inquirenti la sua versione non convince del tutto e vogliono approfondire. Elementi determinanti per stabilire la verità dei fatti sono attesi dall'esito dell'autopsia prevista per domani mattina nell'istituto di medicina legale di Nuoro dove da ieri si trova il corpo di Erika, arrivata sulla costa orientale dell'Isola per quella che sarebbe dovuta essere una piacevole vacanza assieme al compagno. Il magistrato ha firmato oggi l'incarico al medico legale Vindice Mingioni dopo aver convocato le parti in Procura, presenti i familiari della vittima. (ANSA).

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Il nuoto italiano "lo vedo molto bene dal punto di vista maschile e spero sempre più in una crescita dal punto di vista femminile". Lo ha detto oggi a Firenze, a margine di una iniziativa in Palazzo Vecchio di uno dei suoi sponsor tecnici, la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini. "E' logico che a livello femminile magari facciamo sempre un po' più di fatica rispetto agli uomini - ha aggiunto Federica Pellegrini - In campo maschile invece fra i giovani c'è un bel focolaio, quindi diventeranno a mio avviso molto forti e spero che li seguiremo anche con le donne".