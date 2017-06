Ultima ora

00:05Russia: Navalni, 30 giorni di carcere

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Un tribunale di Mosca ha condannato a 30 giorni di carcere il blogger Alexei Navalni per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Il giudice della corte distrettuale Simonovsky ha stabilito che Navalny dovrebbe essere incarcerato per ripetute violazioni della legge sui raduni pubblici. Navalni è stato arrestato davanti a casa sua mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione.

23:59Tempesta tropicale si avvicina sulle coste del Messico

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 12 GIU - Scuole chiuse in alcune aree dello stato messicano di Oaxaca a causa di una depressione sulle acque dell'oceano Pacifico, diventata secondo il Centro uragani Usa una tempesta tropicale e battezzata col nome 'Calvin'. Il sistema ciclonico potrebbe continuare a rafforzarsi, sottolineano gli esperti messicani, ricordando che la tempesta 'viaggia' ad una velocità di sette km orari, con venti che soffiano a 55 km orari e raffiche che raggiungono anche i 75 km. Si tratta, precisano gli esperti, della terza tempesta tropicale della stagione.

23:33Casa Bianca condanna repressione e arresti in Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Gli Usa condannano la repressione dei manifestanti pacifici in Russia e chiedono la loro liberazione: lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer. "I russi meritano un governo che sostenga l'uguaglianza di trattamento davanti alla legge e la possibilità di esercitare i loro diritti senza timori di rappresaglie", ha detto Spicer, dopo aver condannato "con forza" gli arresti di centinaia di partecipanti alla manifestazione anti corruzione a Mosca e a San Pietroburgo. "Gli Usa sorveglieranno la situazione e chiederanno al governo russo di liberare immediatamente tutti i manifestanti pacifici", ha aggiunto.

23:30Isis, attaccate Usa ed Europa durante Ramadan

(ANSA) - BEIRUT, 12 GIU - L'Isis ha chiesto ai suoi sostenitori di attaccare Usa e Europa durante il Ramadan. In un audiomessaggio il portavoce Abu al-Hassan al-Muhajir ha lodato gli attacchi a Teheran affermando che l'Iran "è più debole di una ragnatela" e ha chiesto nuove azioni. Al-Muhajir ha poi chiesto di colpire anche Russia e Australia. Secondo il Site, nel messaggio non si fa riferimento alle voci sull'uccisione del leader dello Stato Islamico al Baghdadi diffuse ieri dalla tv siriana. L'ultimo messaggio del portavoce risale ad aprile.

23:30Basket: Venezia vince gara-2 della finale

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Umana Venezia batte Dolomiti Energia Trentino 79-64 (parziali 26-19, 41-41, 65-52) nella gara-due della finale che assegna lo scudetto del basket, disputata nel capoluogo veneto. La situazione tra le due squadre è ora di 1-1. Mercoledi' è in programma gara-tre a Trento.

23:28Terremoto in Grecia, muore donna dopo crollo casa a Lesbo

(ANSA) - ATENE, 12 GIU - Una donna è morta nell'isola di Lesbo in Grecia per il crollo della sua abitazione a seguito del terremoto di magnitudo 6.2 che oggi ha colpito il Mar Egeo orientale. Le autorità greche hanno reso noto che altre dieci persone sono rimaste ferite. Il sindaco di Lesbo, Spyros Galinos, ha precisato che il corpo della vittima è stato trovato nel villaggio di Vrisa, a sud dell'isola. Danneggiate alcune case anche nel villaggio di Plomari con alcune strade che sono state chiuse. Nel resto dell'isola non si sono registrati danni. La scossa è stata avvertita anche in Turchia, a Istanbul e nella provincia di Smirne, ma non si sono registrati danni a cose o persone.

23:26Ambiente: Trump verso riduzione parco nazionale in Utah

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Prima possibile picconata dell'amministrazione Trump contro i leggendari parchi americani: Ryan Zinke, il segretario agli interni (responsabile della gestione e conservazione di gran parte delle terre federali e delle risorse naturali) ha raccomandato al presidente di ridurre le dimensioni del Bears Ears national monument, il nuovo parco di 547 ettari proclamato da Barack Obama lo scorso dicembre nel sud dello Utah. Un territorio straordinario, che prende nome da due montagne evocative delle orecchie di un orso e che, con i suoi altopiani rossastri, i suoi dirupi e i suoi canyons, è considerato sacro da varie tribù di indiani. In aprile Trump aveva firmato un ordine esecutivo chiedendo a Zinke di rivedere la designazione di decine di parchi nazionali, definendo i tentativi di tutela ambientale come "una appropriazione massiccia di terra federale" che danneggia le economie locali.