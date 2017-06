Ultima ora

00:52Corea Nord: ex star Nba verso Pyongyang

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - L'ex campione dell'Nba, Dennis Rodman, verso la Corea del Nord. Il giocatore sarebbe a Pechino, per proseguire poi il viaggio verso Pyongyang, dove è atteso martedì. La visita rientra nella diplomazia del basket e cade in un momento di forte tensione fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Lo riporta la Cnn, sottolineando che non è chiaro l'obiettivo della visita di Rodman in Corea del Nord, dove sono detenuti quattro cittadini americani. Rodman ha partecipato allo show di Donald Trump 'Celebrity Apprentice' ed è uno dei pochi americani ad aver incontrato Kim Jong Un.

00:22Mondiali 2018: l’Iran si è qualificato alla fase finale

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'Iran è la seconda nazionale, dopo il Brasile, a qualificarsi al Mondiale di calcio di Russia 2018. Questo grazie al successo ottenuto oggi sull'Uzbekistan a Teheran, un 2-0 che mantiene l'Iran in testa al gruppo A delle qualificazioni asiatiche con 20 punti, sufficienti per garantire comunque il pass diretto per Mosca. Le reti sono state realizzate da Sardar Azmoun al 23' pt e da Mehdi Taremi al 33' st. E' la prima volta che l'Iran, guidato dal 2011 dal portoghese Carlos Queiroz, conquista due accessi consecutivi alla fase finale del mondiale, cui finora ha partecipato quattro volte in tutto. Nello stesso girone, al secondo posto si trova ora la Corea del Sud, con 13 punti, davanti all'Uzbekistan con 12 e alla Siria con 8. Con due sole gare a disposizione, saranno probabilmente solo le prime due compagni a giocarsi il secondo pass diretto. La terza classificata farà uno spareggio.

00:05Russia: Navalni, 30 giorni di carcere

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Un tribunale di Mosca ha condannato a 30 giorni di carcere il blogger Alexei Navalni per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Il giudice della corte distrettuale Simonovsky ha stabilito che Navalny dovrebbe essere incarcerato per ripetute violazioni della legge sui raduni pubblici. Navalni è stato arrestato davanti a casa sua mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione.

23:59Tempesta tropicale si avvicina sulle coste del Messico

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 12 GIU - Scuole chiuse in alcune aree dello stato messicano di Oaxaca a causa di una depressione sulle acque dell'oceano Pacifico, diventata secondo il Centro uragani Usa una tempesta tropicale e battezzata col nome 'Calvin'. Il sistema ciclonico potrebbe continuare a rafforzarsi, sottolineano gli esperti messicani, ricordando che la tempesta 'viaggia' ad una velocità di sette km orari, con venti che soffiano a 55 km orari e raffiche che raggiungono anche i 75 km. Si tratta, precisano gli esperti, della terza tempesta tropicale della stagione.

23:33Casa Bianca condanna repressione e arresti in Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Gli Usa condannano la repressione dei manifestanti pacifici in Russia e chiedono la loro liberazione: lo ha detto il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer. "I russi meritano un governo che sostenga l'uguaglianza di trattamento davanti alla legge e la possibilità di esercitare i loro diritti senza timori di rappresaglie", ha detto Spicer, dopo aver condannato "con forza" gli arresti di centinaia di partecipanti alla manifestazione anti corruzione a Mosca e a San Pietroburgo. "Gli Usa sorveglieranno la situazione e chiederanno al governo russo di liberare immediatamente tutti i manifestanti pacifici", ha aggiunto.

23:30Isis, attaccate Usa ed Europa durante Ramadan

(ANSA) - BEIRUT, 12 GIU - L'Isis ha chiesto ai suoi sostenitori di attaccare Usa e Europa durante il Ramadan. In un audiomessaggio il portavoce Abu al-Hassan al-Muhajir ha lodato gli attacchi a Teheran affermando che l'Iran "è più debole di una ragnatela" e ha chiesto nuove azioni. Al-Muhajir ha poi chiesto di colpire anche Russia e Australia. Secondo il Site, nel messaggio non si fa riferimento alle voci sull'uccisione del leader dello Stato Islamico al Baghdadi diffuse ieri dalla tv siriana. L'ultimo messaggio del portavoce risale ad aprile.

23:30Basket: Venezia vince gara-2 della finale

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Umana Venezia batte Dolomiti Energia Trentino 79-64 (parziali 26-19, 41-41, 65-52) nella gara-due della finale che assegna lo scudetto del basket, disputata nel capoluogo veneto. La situazione tra le due squadre è ora di 1-1. Mercoledi' è in programma gara-tre a Trento.