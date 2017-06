Ultima ora

05:42Panama sposta riconoscimento diplomatico da Taiwan a Cina

CITTA' DI PANAMA - Panama ha trasferito il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina dopo un secolo di relazioni solo commerciali con il gigante asiatico. Il presidente panamense Juan Carlos Varela ha annunciato il mutamento di rotta, che comporta la rottura dei rapporti formali con Taiwan. Varela ha detto in un discorso televisivo che si tratta della ''strada giusta per il nostro paese''. Un comunicato congiunto dice che Panama e Cina stanno per riconoscersi reciprocamente e per stabilire relazioni a livello di ambasciatori nello stesso tempo. Il comunicato aggiunge che Panama riconosce una sola Cina legittima e che Taiwan ''forma una parte inalienabile del territorio cinese''.

05:33Putin a Oliver Stone, valutata idea Russia in Nato

NEW YORK - Vladimir Putin ha valutato all'inizio del suo mandato l'ipotesi che la Russia potesse aderire alla Nato. Lo afferma il presidente russo in 'The Putin Interviews', il documentario di quattro ore girato da Oliver Stone, e di cui e' andata in onda negli Stati Uniti la prima parte. L'idea di aderire alla Nato era venuta a Putin nel 2000, prima che l'allora presidente americano Bill Clinton visitasse la Russia.

05:28Usa: Pentagono, Putin vuole essere rivale strategico

NEW YORK - Il presidente russo, Vladimir Putin, non sembra voler avere un rapporto positivo con gli Stati Uniti: ''ha scelto di essere un rivale strategico''. Lo afferma il segretario alla Difesa americano, Jim Mattis, in un'audizione alla Camera. Dello stesso avviso il capo di stato maggiore delle forze armate, Joseph Dunford, secondo il quale gli Stati Uniti hanno un ''rapporto antagonista con la Russia''.

05:25Usa: repubblicani contro Trump, Mueller non si tocca

NEW YORK - Muro dei repubblicani contro Donald Trump. Il partito del presidente invia un messaggio chiaro alla Casa Bianca: il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non si tocca. Una presa di posizione dopo che un amico del presidente ha lasciato intendere che Trump stia valutando il licenziamento di Mueller. ''Sarebbe un disastro. Non c'e' ragione di licenziare Mueller'' afferma il senatore repubblicano Lindsey Graham.

05:20Usa: giuria si aggiorna su caso Bill Cosby, nessun accordo

NEW YORK - La giuria del processo a Bill Cosby si aggiorna. Dopo quattro ore in camera di consiglio non e' stato raggiunto un accordo e i giurati si sono ritirati nel loro albergo, dandosi appuntamento a martedi' per una nuova giornata di deliberazioni.

05:08Usa: Cnn, Trump valuta licenziamento procuratore Russiagate

NEW YORK - Il presidente americano, Donald Trump, starebbe considerando l'ipotesi di licenziare Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate. Lo riporta la Cnn citando Christopher Ruddy, un amico del presidente. La Casa Bianca cerca di smorzare le polemiche ma la smentita non e' efficace: ''Ruddy parlava delle sue opinioni'' afferma la vice portavoce Sarah Sanders.

04:16Usa: Sessions, bando Trump per sicurezza non per religione

NEW YORK - L'amministrazione Trump si dice in ''disaccordo'' con la decisione della Corte del Nono Circuito che ha confermato lo stop al bando-bis di Donald Trump, che bloccava gli arrivi da sei paesi a maggioranza musulmana. Lo afferma il ministro della Giustizia Jeff Sessions, sottolineando che il bando riguarda la ''sicurezza non la religione.