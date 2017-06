Ultima ora

11:45Torino: Giannuzzi, amareggiata da strumentalizzazioni

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "Sono amareggiata di come questa scelta politica della Sindaca di Torino sia stata strumentalizzata e messa in relazione con i terribili fatti di Piazza San Carlo. Questo mi ferisce". Così Stefania Giannuzzi, assessore all'Ambiente uscente del Comune di Torino, che su Facebook esprime "gratitudine per messaggi e dichiarazioni di sostegno" ricevuti. "Vedere riconosciuti il mio impegno e i risultati di un anno di lavoro, mi dà grande fiducia ed energia per continuare nel mio percorso", sostiene Giannuzzi tracciando un bilancio del suo operato. "Ho speso ogni energia creando la visione di una città resiliente, affrontando problemi e costruendo una fitta rete di contatti e progetti a lungo termine". "Ho svolto il mio ruolo con gentilezza, onestà e capacità di ascolto, fiera dei miei valori e delle mie idee - conclude -. Quelli che chiamano inadeguatezza questo modo di essere si sbagliano, perché credo che ci sia un estremo bisogno di persone sensibili nella vita pubblica".

11:09Si lancia da auto in corsa per sfuggire a marito violento

(ANSA) - CASERTA, 13 GIU - Pur di sfuggire alla furia del marito violento si è gettata dall'auto in corsa, in cui era con il coniuge, rischiando di morire. Il fatto a Castel Volturno (Caserta), vittima una donna di 34 anni, che ha riportato fratture e contusioni, mentre il marito , un 41enne di Villa Literno, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari della Compagnia di Mondragone, l'uomo ha iniziato a pestare la moglie con un bastone nel corso di una lite scaturita per motivi riconducibili a morbosa gelosia e rancori personali. I due erano in auto mentre infuriavano la lite e le percosse; così la donna, terrorizzata, si è lanciata dall'auto in movimento procurandosi un brutto trauma facciale con frattura delle ossa nasali e ferite in tutto il corpo. E' stata poi portata presso la clinica Pineta Grande; i sanitari hanno immediatamente avvertito i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e sono andati ad arrestare il marito, che è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. (ANSA).

10:57Calcio: pochi 100 mln per Verratti, Psg dice ‘no’

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Insufficiente. Così, secondo Le Parisien, citato da As, il nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain, Antero Henrique, ha respinto l'offerta da 100 milioni del Barcellona per Marco Verratti, per il quale sarebbe pronto un contratto da 10 milioni di euro l'anno, contro i sei che prende oggi nella capitale francese. D'altra parte, secondo la stampa spagnola, difficilmente il Barcellona sarà disposto ad un rilancio per il trasferimento che sarebbe il più oneroso della sua storia. Questo nonostante il manager del centrocampista, Donato Di Campli, continui a premere perché il Psg lo lasci andare.

10:49Raggi a prefetto Roma, limitare presenza migranti

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La Sindaca di Roma Virginia Raggi, vista la "forte presenza migratoria e il continuo flusso di cittadini stranieri" ha richiesto al Ministero dell'Interno "una moratoria sui nuovi arrivi" nella Capitale. Questo il contenuto di una lettera firmata dalla sindaca e inviata al Prefetto di Roma Paola Basilone. "Trovo impossibile, oltre che rischioso, ipotizzare ulteriori strutture di accoglienza, peraltro di rilevante impatto e consistenza numerica sul territorio comunale", si legge. Raggi sottolinea la necessità di considerare l'elevata "pressione migratoria cui è sottoposta Roma" nella decisione della dislocazione di nuove strutture di accoglienza. "Per tali motivi, questa amministrazione, in considerazione degli elevati flussi di migranti non censiti, auspica che le valutazioni sulle dislocazioni di nuovi insediamenti tengano conto della evidente pressione migratoria cui è sottoposta Roma Capitale e delle possibili devastanti conseguenze in termini di costi sociali e di protezione degli stessi beneficiari'.

10:42Gb: media, incontri segreti Tory-Labour su ‘soft’ Brexit

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Alcuni membri del governo conservatore di Theresa May stanno tenendo incontri segreti con esponenti del partito laburista per arrivare a un mandato negoziale condiviso per una Brexit 'morbida', secondo quanto scrive il Telegraph. Secondo il giornale, i ministri Tory starebbero discutendo su come strappare alla primo ministro delle aperture sui temi dell'immigrazione, del mercato unico e dell'unione doganale. Secondo il Telegraph, le due parti starebbero lavorando all'ipotesi di creare una speciale commissione bipartisan sulla Brexit che assicuri un divorzio dall'Unione europea il meno traumatico possibile. E secondo il giornale, il Labour, a fronte della propria collaborazione, starebbe negoziando con gli avversari politici alcune condizioni, fra le quali lo sblocco degli stipendi nel pubblico impiego.

10:36Spari in metro Monaco, ferita agente, ma non è terrorismo

(ANSA) - BERLINO, 13 GIU - Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella stazione della metropolitana S-Bahn di Unterfoehring, a Monaco di Baviera. Secondo la polizia ci sarebbe almeno una poliziotta ferite, ma la situazione sarebbe sotto controllo. Secondo quanto dichiarato dalla stessa polizia poco dopo, non si tratta di terrorismo.

10:17Calcio: Messi si sposa, Rosario prepara le nozze dell’anno

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 GIU - In Argentina nessuno dubita che sarà il matrimonio dell'anno: Leo Messi e Antonella Roccuzzo si sposeranno a fine mese a Rosario, dove entrambi sono nati. La coppia, che ha due figli, sta seguendo attentamente ogni dettaglio del matrimonio, sottolineano i media locali, precisando che in questi giorni il vestito scelto dalla fidanzata e creato dalla stilista catalana Rosa Clara' "è giunto in Argentina". Poco si sa, per ora, su come si svolgerà il matrimonio tra la 28/enne Antonella e Messi, che il 24 giugno compirà 30 anni. A quanto pare la 'fiesta' in programma dopo le nozze avrà luogo presso un grande hotel di Rosario, mentre la cerimonia religiosa potrebbe svolgersi nella cattedrale della città. Tra gli invitati - c'è chi dice 600, chi 250 - ci sarà la squadra del Barcellona quasi al completo. A intrattenere gli ospiti saranno il gruppo uruguaiano di 'cumbia pop' Rombai e la cantante argentina Karina Tejada, conosciuta come 'La Princesita' e compagna del 'Kun' Aguero.