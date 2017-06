Ultima ora

14:40Calcio: Chelsea, 51 milioni per il Napoli per Insigne

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il Chelsea ha già individuato il successore di Eden Hazard nel caso il talentuoso belga andasse al Real Madrid, visto che il presidente 'merengue' Florentino Perez ha promesso ai soci il suo acquisto in caso di rielezione Si tratta, secondo quanto scrive il 'Sun', di Lorenzo Insigne, il cui nome è stato espressamente fatto dal tecnico dei campioni d'Inghilterra Antonio Conte. Per il Napoli, secondo quanto precisa il tabloid britannico, sarebbero pronti 45 milioni di sterline, pari a circa 51 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbero raddoppiati gli emolumenti che percepisce alla corte di De Laurentiis. Il giornale ricorda anche che Insigne costerebbe al Chelsea la metà di quanto il Real è disposto a pagare per Hazard, cento milioni di euro, nel caso l'affare andasse in porto.

14:32Calcio: Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Atletico Madrid ha ufficializzato tramite Twitter che il suo attaccante Antoine Griezmann ha prolungato fino al 30 giugno 2022 il contratto che lo lega al club. Secondo una fonte vicina all'Atletico, citata da 'As', lo stipendio del giocatore è stato praticamente raddoppiato, mentre è rimasta invariata la clausola di rescissione, fissata a 100 milioni di euro. Nei giorni scorsi l'Atletico, che non vuole perdere i suoi pezzi pregiati, aveva rinnovato il contratto anche a Koke.

14:28Terremoti: Grecia, dichiarato stato emergenza a Lesbo

(ANSA) - ATENE, 13 GIU - In Grecia è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'isola di Lesbo, colpita da un terremoto di magnitudo 6.2 che ha ucciso almeno una persona e lasciato senza tetto almeno altre 800, con gravi danni alle case in 12 villaggi. Lo scrivono diversi media.

14:27Ior chiude esercizio 2016 con utile netto di 36 milioni euro

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 GIU - Lo Ior ha chiuso l'esercizio 2016 con un utile netto di 36 milioni di Euro, in aumento rispetto al 2015 (16,1 mln). Una crescita, spiega lo Ior, imputabile al "miglioramento del risultato dell'attività di negoziazione, alla rideterminazione di una passività stimata nel 2015 inerente l'esposizione fiscale nei confronti di altri paesi ed alla diminuzione delle spese amministrative". "La diminuzione del margine di interesse e delle commissioni nette - spiega l'Istituto Opere di Religione - hanno parzialmente controbilanciato il risultato positivo". Il Consiglio di Sovrintendenza, a fronte del risultato, 2016, "ritiene di proporre alla Commissione Cardinalizia la distribuzione integrale dell'utile" alla Santa Sede, "senza procedere ad alcun accantonamento a Riserva, anche in considerazione dei risultati relativi all'analisi di adeguatezza patrimoniale". Il Rapporto annuale 2016 dello Ior è pubblicato integralmente sul sito Internet dello stesso Istituto.

14:26Calcio: Novara, Corini sarà il nuovo allenatore

(ANSA) - NOVARA, 13 GIU - Sarà quasi sicuramente Eugenio Corini il nuovo allenatore del Novara per la prossima stagione: l'ex allenatore del Palermo - si era dimesso a gennaio - avrebbe firmato per il 2017-2018 con opzione per un successivo anno nel caso di raggiungimento dei play-off. Manca solo l'annuncio ufficiale della società, atteso a breve. Corini, 47 anni, ha allenato Portogruaro, Crotone, Frosinone, Chievo e, appunto, Palermo.

14:22Calcio: Fassone, spero Donnarumma rinnovi ma…

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Spero di cuore di trattenere Donnarumma, è un ragazzo fortissimo. Corteggiarlo è come corteggiare una bella donna ma in questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa far bene il proprio mestiere". Così l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone a Radio 24 fa il punto sullo spinoso rinnovo di contratto del portiere rossonero, citando ma non nominando mai l'agente del giocatore, Mino Raiola. "Spero finisca tutto - l'augurio di Fassone - nel migliore dei modi per il Milan". Nelle prossime ore è atteso un contatto tra le parti.

14:14Torino: Appendino, conti di Fassino in squilibrio

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "La giunta Fassino ha lasciato il bilancio del Comune in una situazione di squilibrio strutturale: lo sancisce la Corte dei Conti nelle proprie conclusioni a termine della fase istruttoria" sul rendiconto dell'esercizio 2015. Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Cade così, definitivamente, il falso mito di aver lasciato a me e alla mia squadra una città con i conti in ordine - aggiunge Appendino -. La realtà dei fatti si dimostra molto distante da quanto propagandato fino ad oggi". "Ora toccherà a noi - prosegue la sindaca Chiara Appendino - l'onere di rimettere i conti in equilibrio. Come prescritto dalla Corte dei Conti, entro il 30 settembre illustreremo il piano con i provvedimenti che dovremo adottare".