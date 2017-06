Ultima ora

17:21Calcio: Albania, ct De Biasi annuncia addio

(ANSA) - TIRANA, 13 GIU - Il ct della nazionale albanese Gianni De Biasi ha annunciato oggi il proprio addio al termine delle partite del girone G delle qualificazioni mondiali, di cui fa parte anche l'Italia. In pratica, De Biasi lascerà dopo la sfida con gli azzurri del prossimo ottobre. "E' un processo naturale. Ogni cosa ha un inizio ed una fine. E' il momento di cercare nuove sfide. La nazionale albanese e' ormai una macchina con le cose a posto. C'è poco da correggere", ha dichiarato il tecnico italiano in una conferenza stampa a Tirana Le ultime sconfitte, con la Spagna ed Israele in casa e con l'Italia in trasferta e poi quella della scorsa settimana nell'amichevole contro Lussemburgo, hanno messo De Biasi nel mirino delle critiche, anche se poi ha di nuovo ricevuto molti elogi dopo "la vendetta" con tre reti contro Israele nella trasferta di domenica scorsa.

17:14Droga: 7kg di cocaina sequestrati dalla Gdf nel Meranese

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - I finanzieri della compagnia di Merano hanno sequestrato quasi 7 kg di cocaina ed arrestato un cittadino italiano di 38 anni fermato alla guida di un'auto con targa tedesca su cui era nascosta la droga. L'uomo è stato fermato per un controllo, dando segni di nervosismo e rispondendo evasivamente alle domande sulla sua provenienza. Ad un successivo controllo in caserma, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato sotto il pianale dell'autovettura nel quale erano nascosti sei panetti che, una volta analizzati, sono risultati essere di cocaina purissima. L'uomo è stato, quindi, tratto in arresto e lo stupefacente, per un peso complessivo di 6,7 kg, e l'automobile sono stati posti sotto sequestro.

17:08Calcio: amichevoli, Singapore-Argentina 0-6

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Un'Argentina largamente rimaneggiata si è facilmente imposta per 6-0 nell'amichevole giocata a Singapore contro la nazionale locale. Il Ct Jorge Sampaoli, alla sua seconda partita sulla panchina dell'Albiceleste dopo l'amichevole vinta a Melbourne contro il Brasile, ha lasciato spazio alle seconde linee (Messi e Higuain sono già in vacanza) schierando come soli nomi di spicco i soli Dybala e Di Maria, che hanno poi disputato l'intera partita. Ci sono le firme di tre giocatori 'italiani' nella goleada sudamericana: i romanisti Fazio e Paredes hanno segnato rispettivamente al 25' pt e al 29' st, gol anche per l'atalantino Gomez al 15'st. Le altre reti sono di Correa (31' pt), Alario (45 'st) e Di Maria (48'st). In campo Biglia e Banega con l'interista che ha sostituito il laziale all'inizio del secondo tempo.

17:06Calcio: Vecchi ‘rimarrò all’Inter è il club giusto’

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Con la società abbiamo sempre detto che nel caso arrivasse un'offerta irrinunciabile mi lascerebbero andare. Ma il prossimo anno rimarrò qua perché ci sarà un campionato Primavera nuovo con un girone unico da 16 squadre e giocheremo la Youth League. Gli stimoli non mancheranno". Stefano Vecchi che ha guidato la Primavera dell'Inter alla conquista dello scudetto, promette di restare in nerazzurro. E il merito del successo, dice al programma di Mediaset 4-4-2, è da dividere con il club Tra qualche giorno Vecchi incontrerà Spalletti. "Mi ha chiamato la mattina della finale facendomi l'in bocca al lupo ma non abbiamo parlato di altro. In questa settimana invece parleremo del resto. I nomi che leggo vanno bene per rinforzare i reparti. Forse davanti ci sono tanti giocatori ma dipende anche dalle uscite è arrivato un allenatore che ha saputo gestire una piazza complicata come quella di Roma e saprà farlo anche a Milano".

16:54Denunciò marito che poi la uccise, pm condannati a risarcire

(ANSA) - MESSINA, 13 GIU - La Corte d'appello di Messina ha condannato i magistrati che lasciarono nella possibilità d'agire un marito violento, denunciato 12 volte dalla moglie Marianna Manduca, poi uccisa dall'uomo, Saverio Nolfo, 10 anni fa a Palagonia (Catania). La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei pm che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo, nonostante le reiterate denunce della donna. Nolfo, tre figli, è in carcere dove sconta 20 anni per omicidio. La condanna si rifà alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati e riguarda due pubblici ministeri che nel 2007 - quando avvenne l'omicidio - lavoravano alla procura di Caltagirone (Catania). Insieme ai due pm è stata condannata al risarcimento delle parti civili anche la Presidenza del consiglio dei ministri.

16:49Insegnante uccisa: perizia, Defilippi è sano di mente

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 13 GIU - Gabriele Defilippi, il 24enne che ha confessato l'omicidio della sua ex insegnante Gloria Rosboch, di Castellamonte (Torino), è "in grado di intendere e di volere e lo era anche nel gennaio del 2016", quando uccise la donna, con il complice Roberto Obert. La perizia è stata eseguita dallo psichiatra Franco Freilone, nominato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ivrea. E' stata depositata questa mattina. Il processo sull'omicidio dovrebbe arrivare a sentenza il prossimo 4 luglio. Gloria Rosboch, 49 anni, voleva denunciare l'ex allievo 22enne per non aver riavuto 187 mila euro che gli aveva consegnato in cambio della promessa - mai mantenuta - di una vita insieme. Il cadavere della donna fu ritrovato in una discarica di Rivara (Torino). (ANSA).

16:25Speranza, idee diverse da Renzi su centro sinistra

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Se rimetti i voucher con i voti di Berlusconi e Salvini e poi pensi che sia giusto allearsi con Tosi alle politiche è evidente che abbiamo due idee molto diverse di cosa significhi centrosinistra". Lo dice Roberto Speranza, di Mdp, commentando le parole di Renzi sulle alleanze. "Le formule politiche senza progetto e programma non hanno senso. La nostra vocazione è per un nuovo centrosinistra aperto e plurale. Per farlo va messa al centro la lotta contro le diseguaglianze e serve profonda discontinuità con le politiche sbagliate di questi anni a partire da lavoro, scuola, fisco e ambiente".