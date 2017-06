Ultima ora

19:54Calcio: Roma, ufficializzato Di Francesco

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico 47enne ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2019. "Sono molto felice di essere tornato a Roma, ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me - le sue parole sul sito del club - Ringrazio il presidente Pallotta e i dirigenti. Metterò tutto il mio impegno per far sì che la squadra ottenga i risultati che merita". "Eravamo in cerca di qualcuno che possa tirar fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del settore giovanile - il commento di Pallotta - Il nuovo ds Monchi ha scelto Di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco: riteniamo sia la decisione giusta per la Roma". Di Francesco ha vestito la maglia della Roma dal 1997/'98 al 2000/'01 (129 presenze, 16 gol, uno scudetto) e nel 2005/'06 ne è stato team manager. Nelle ultime 5 stagioni ha guidato il Sassuolo, conquistando la prima promozione in Serie A nel 2013 e la partecipazione all'Europa League 2016/'17.

19:49Migranti: altri 15 algerini sbarcati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Un'imbarcazione con a bordo 15 migranti è stata avvistata questo pomeriggio a 11 miglia a sud di Capo Teulada, nella Sardegna sud occidentale. Il barchino è stato notato da un aereo impegnato nel pattugliamento della Sardegna nell'ambito dell'operazione Frontex. Sul posto è arrivata l'unità navale V2000 del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza già impegnata in zona. I migranti, quasi tutti algerini, sono stati trasportati fino al porto di Sant'Antioco. Una volta visitati e identificati saranno trasferiti nei centri di accoglienza. Quello di oggi pomeriggio è il secondo sbarco della giornata. Un barchino con a bordo 18 algerini era stato soccorso all'alba nel Golfo di Cagliari. (ANSA).

19:38Migranti: Di Maio, bene Raggi, la Ue si svegli

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Sottoscrivo in pieno la lettera di Virginia Raggi al Prefetto di Roma in cui chiede una moratoria sui nuovi arrivi di migranti nella Capitale. Ormai il Paese è una pentola a pressione. Non possiamo pensare di affrontare questo fenomeno nei nostri confini. O l'Europa si sveglia e comincia a redistribuire per quote in altri Paesi tutte queste persone o qui salta il coperchio". Così Luigi Di Maio. "Non è possibile continuare a costruire centri di accoglienza nelle nostre città per far fare affari alle solite poche cooperative che fanno business sull'immigrazione" dice.

19:10Uccise marocchino a coltellate, condannata a 19 anni

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - La tesi della legittima difesa non è stata ritenuta credibile e Liliana Ordinanza, 28 anni, di Conegliano (Treviso), è stata condannata oggi dal Tribunale di Treviso, con rito abbreviato, alla pena di 19 anni di reclusione per l'uccisione di Mehid Chairi (42), di nazionalità marocchina. Il fatto era avvenuto nella abitazione di lui, a Miane (Treviso), nell'aprile dello scorso anno, e per l'aggressione era stato utilizzato un coltello. La donna, fermata alcune ore dopo, aveva confessato il crimine sostenendo però di essersi difesa da un tentativo di violenza sessuale.

19:05Calcio: Cina raggiunta al 94′,per Lippi Mondiale e’ miraggio

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Un gol al 94' di Al Salih spegne le residue speranze mondiali della Cina che sul neutro di Malacca non va oltre il 2-2 in casa della Siria e di fatto dice anticipatamente addio alla speranza di qualificarsi per Russia 2018. La nazionale guidata da Marcello Lippi doveva vincere per sperare di avvicinarsi all'Uzbekistan che occupa il terzo posto, l'ultimo utile per i playoff asiatici: il punto rimediato oggi lascia spazio solo all'aritmetica, visto che resta a -6 dagli uzbeki (sconfitti ieri dall'Iran) a due turni dalla fine e con davanti anche la Siria che ha 9 punti. La nazionale di casa era passata in vantaggio con Al Mawas, poi raggiunta e superata dai gol di Gao Lin e Wu Xi (75'). Poi la doccia fredda di Al Salih. Per la Cina c'è adesso la partita interna contro l'Uzbekistan e poi la trasferta in Qatar, mentre gli Uzbeki dopo il confronto diretto avranno in casa la Sud Corea, con la Siria che prima ospiterà il Qatar e poi andrà in Iran (già qualificato).

19:02Torino: Kelvin dimesso, bimbo ferito lascia ospedale

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Kelvin, il bimbo di 7 anni ferito in piazza San Carlo, è stato dimesso dopo dieci giorni dall'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo, che per due giorni era rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, era stato trasferito dalla Rianimazione al reparto di degenza di Chirurgia. Oggi, con i genitori, è tornato nella sua abitazione di Moncalieri, comune alle porte di Torino. "Sto aggiustando la televisione con il papà. Devo stare per un po' a casa, così posso vedere i film che mi piacciono", dice Kelvin. La brutta avventura di piazza San Carlo e i dieci giorni di ospedale non sembrano avergli tolto il buon umore. "Sono contento di essere di nuovo a casa, all'ospedale mi annoiavo un po' - ammette al telefono -. Però una cosa che non dimenticherò mai è la telefonata di Dybala", il suo idolo che ieri lo ha chiamato per fargli gli auguri di pronta guarigione. Oggi, intanto, si è svolta la prima riunione della Commissione comunale d'indagine sui fatti di piazza San Carlo.(ANSA).

19:02Tuffi: a Kiev oro per la coppia Verzotto-Bertocchi

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Medaglia storica per gli azzurri dei tuffi: l'hanno conquistata a Kiev, nella seconda giornata dei Campionati europei di specialità, Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, che hanno vinto la finale del trampolino tre metri sincro mixed. Con un punteggio di 287,88, l'atleta milanese e quello di Bressanone hanno superato gli ucraini Kesar e Oliferchyk (282,96) e i tedeschi Punzel e Massenberg (281,40). Si tratta della prima medaglia d'oro per l'Italia in questa specialità. A Londra, nel 2016, Verzotto e Tania Cagnotto avevano ottenuto l'argento. (ANSA).