21:30Reagisce a rapina, muore bandito

(ANSA) - PISA, 13 GIU - Un uomo è morto durante una rapina in una gioielleria a Pisa. Da quanto emerso si tratta di uno dei responsabili della rapina e a ucciderlo, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio di polizia e carabinieri, sarebbe stato il gioielliere che avrebbe reagito al tentativo di rapina. Un secondo bandito sarebbe riuscito a fuggire ed è ricercato. L'allarme è scattato poco prima delle 20: secondo le prime testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero stati armati ma non è ancora chiaro se le armi fossero vere oppure no. La gioielleria, da quanto appreso, era già stata rapinata più volte in passato e stasera il gioielliere Daniele Ferretti ha reagito e sparato con la pistola che deteneva regolarmente. In negozio insieme a lui c'era la moglie. Il secondo bandito è riuscito a fuggire a piedi ma gli inquirenti non escludono che a poca distanza dal luogo della rapina vi fosse un mezzo sul quale allontanarsi senza dare nell'occhio.

21:21Fa bagno nudo in fontana Roma, prime multe dopo ordinanza

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Ieri l'ordinanza, oggi le prime multe. Un senzatetto malese, nel pomeriggio si è gettato completamente nudo nella Fontana centrale di piazza Navona. E' stato sorpreso verso le 16.30 dai vigili urbani che lo hanno invitato ad uscire. L'uomo ha spiegato di aver fatto il bagno perchè sentiva caldo. Gli agenti della polizia locale del gruppo GSSU, lo hanno accompagno al centro di fotosegnalamento e poi al comando di via Macedonia. Lo straniero sarà denunciato per atti osceni e dovrà pagare una multa di 450 euro. Contravvenzionato con 80 euro oggi anche per un turista americano che ha aperto il suo sacchettino sui gradini di piazza di Spagna e si è messo a mangiare un panino. Proprio per mettere un freno ai bivacchi nei pressi delle fontane storiche di Roma, la sindaca Virginia Raggi ieri ha firmato un'ordinanza che vieta, di fatto, di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane artistiche di Roma.

20:48Modellini militari distrutti, Variati scrive a vertici Usa

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Decisa presa di posizione del sindaco di Vicenza Achille Variati sull'atto vandalico, avvenuto in città, protagonista un soldato statunitense, che si è introdotto all'interno della Loggia del Capitaniato e ha danneggiato, oltre che lordato, alcuni modellini navali appartenenti una mostra tematica sulla Grande Guerra. Il primo cittadino che aveva già condannato l'episodio, ha scritto una lettera al colonnello Steven Marks, comandante delle basi Ederle e Del Din, al console generale degli Stati Uniti Philip Reeker e al ministro della Difesa Roberta Pinotti.

20:29Spi Cgil, cresce tasso mortalità tra anziani aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Un "notevole incremento" dei decessi tra gli anziani delle zone terremotate dell'Umbria è stato denunciato dallo Spi Cgil nella festa di Liberetà (la rivista del sindacato pensionati), a Norcia. "In Umbria non c'è stato alcun 'notevole aumento' della mortalità fra gli anziani delle zone terremotate, ma soltanto casi che rientrano nel ciclo naturale della vita e che non sono direttamente collegabili alle conseguenze del sisma" la replica dell'assessore umbro alla Salute, Luca Barberini Per lo Spi Cgil l'incremento è "soprattutto tra coloro che sono stati allontanati dalle case per essere trasferiti in strutture ricettive o sanitarie sul territorio". Il sindacato sostiene che una conferma è arrivata da Pietro Manzi, direttore sanitario della Usl Umbria 2. "Sin dall'inizio, nelle aree terremotate - ha detto ancora l'assessore - abbiamo assicurato, mantenuto e addirittura potenziato servizi sociali e socio-sanitari, con particolare attenzione proprio agli anziani e ai soggetti più fragili".

20:23Calcio: ricatti ultrà-Genoa, chiesta l’archiviazione

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il pubblico ministero Emilio Gatti ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta sui presunti ricatti di alcuni ultrà del Genoa nei confronti della società e dell'ex allenatore Gian Piero Gasperini. La decisione è arrivata dopo gli interrogatori del presidente Enrico Preziosi e dello stesso Gasperini, che hanno negato di aver mai ricevuto pressioni o ricatti da parte dei tifosi. L'inchiesta, che aveva portato all'iscrizione di otto persone nel registro degli indagati, aveva subìto un'accelerata anche dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi nel corso della sua audizione in commissione Antimafia, lo scorso aprile. Il capo dei pm genovesi aveva parlato "di nutrita presenza di pregiudicati ed esponenti della malavita nel tifo organizzato del Genoa calcio" e di "comportamenti che si avvicinano molto a quelli delle organizzazioni di tipo mafioso". Secondo il pm, una parte della tifoseria avrebbe ricattato l'allora allenatore con minacce di contestazioni e pressioni.

20:22Calcio: Baroni prolunga contratto, a Benevento per due anni

(ANSA) - BENEVENTO, 13 GIU - Marco Baroni ha firmato il prolungamento del contratto: resterà sulla panchina del Benevento, neopromosso in A, per altre due stagioni. Il precedente contratto dell'allenatore con la società sannita scadeva il 30 giugno 2018. L'intesa è stata sottoscritta poco fa, dopo i due incontri delle ultime ore tra Baroni e il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, che avevano gettato le basi per l'accordo.

20:09E’ morto l’operaio caduto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - E' morto l'operaio che era in fin di vita dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto verso le 18.30 di ieri in un'azienda agricola di via Montechiaro, a Sasso Marconi. Mirko Nivazzi, 29 anni, è deceduto nel pomeriggio all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. A quanto si apprende, sarebbe stato fatale il grave trauma cranico che ha riportato nella caduta da un'altezza di un paio di metri, mentre era in cima a una scala per pulire una mietitrebbia. Per gli accertamenti e la ricostruzione precisa dell'incidente sono al lavoro i carabinieri e i funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl. La Procura ha fatto mettere sotto sequestro l'area dove è successo il fatto, oltre alla mietitrebbia e alla scala dalla quale il ragazzo è caduto. (ANSA).