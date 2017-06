Ultima ora

23:39Calcio: lo Zenit presenta Mancini, punteremo al campionato

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Lo Zenit San Pietroburgo ha presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico Roberto Mancini, dov'è approdato poco meno di due settimane fa con un contratto di tre anni, rinnovabile per altri due. "Il primo obiettivo - ha detto l'ex allenatore, tra le altre, dell'Inter - è vincere il campionato. Quel che prima di tutto mi ha spinto ad accettare l'offerta dello Zenit è stata la determinazione di Sergey Fursenko (il dg del club, ndr) ad accrescere il livello della squadra e ad ottenere risultati". In rosa, Mancini troverà Domenico Criscito che dopo sei stagioni, secondo radiomercato, vorrebbe lasciare San Pietroburgo. "L'ho sentito più di una volta - ha rivelato Mancini - Mi ha sempre parlato positivamente dell'ambiente e mi ha detto che qui si trova bene: non mi ha mai confessato di voler andare via. Ibrahimovic? Ha fatto molto bene allo United. Ora sta guarendo da un infortunio e ritengo improbabile che venga allo Zenit".

23:28Stephen King bloccato da Trump su Twitter.

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - "Trump mi ha bloccato dal leggere i suoi tweet. Dovro' uccidermi". Lo scrittore Stephen King lo denuncia con un cinguettio, con un finto rammarico. A 'salvarlo' scende pero' in campo J. K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, che lo rassicura: "Ho ancora l'accesso, ti tengo informato". Negli ultimi giorni è salito alle cronache, per la denuncia di alcuni utenti, il fatto che molti sono stati bloccati da Trump. I 'fermati' hanno denunciato una violazione del loro diritto di liberta' di espressione.

23:04Consip: Cassazione accoglie ricorso Romeo per riesame

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio, per nuovo esame da parte del Tribunale della Libertà di Roma, l'ordinanza con la quale lo scorso 22 marzo era stato confermato il carcere per l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Consip. Romeo rimane comunque nel carcere romano di Regina Coeli dove è detenuto. Così la suprema corte ha accolto il ricorso dei legali dell'imprenditore. L'annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare nei confronti di Romeo, segna un punto a favore della difesa dell'imprenditore napoletano per il quale ad ottobre è già stato fissato il processo con rito immediato. L'accusa è quella di aver versato circa 100 mila euro, a partire dal 2012, al dirigente Consip Marco Gasparri per essere agevolato nelle gare bandite dalla centrale appaltante della Pubblica amministrazione.

22:23Calcio: Ronaldo, ingiusta la denuncia per frode fiscale

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Cristiano Ronaldo considera "una ingiustizia" la denuncia per frode fiscale presentata oggi contro di lui dalla Procura di Madrid, secondo il suo avvocato portoghese Antonio Lobo Xavier. Il legale ha detto alla tv portoghese "Sic" che il calciatore usava lo stesso sistema per gestire i diritti d'immagine quando giocava con il Manchester United e il sistema, secondo Lobo, sarebbe accettato dal Fisco britannico. Secondo la Procura di Madrid, invece, Ronaldo avrebbe evaso 14,7 milioni fra il 2011 e il 2014 attraverso una struttura societaria con basi in Irlanda e nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche. Il legale ha detto che per la stella del Real Madrid "è stata una sorpresa totale" e che ritiene la denuncia "una ingiustizia".

22:18Sport: sportivi e artisti in gara a ‘Giochi senza Barriere’

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Gioco, colori, emozioni e una grande partecipazione di pubblico che ha gremito un'intera gradinata del maestoso stadio dei Marmi al Foro Italico. Come previsto, Roma risponde presente per la VII edizione di "Giochi senza Barriere", l'evento organizzato dall'associazione Art4Sport Onlus della campionessa paralimpica Bebe Vio. Sulla falsariga di 'Giochi senza Frontiere', a confrontarsi 8 squadre provenienti da diverse regioni italiane e composte ciascuna da 20 giocatori bambini e adulti. A capitanarle ospiti d'eccezione del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Marco Tardelli, Marco Materazzi, Demetrio Albertini, Martin Castrogiovanni, il dj Ringo, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Numerose anche le presenze istituzionali, tra cui il ministro dello Sport Lotti, il n.1 del Coni Malagò e del Cip Pancalli. "Lo sport è gioco e abbatte tutte le barriere. Il prossimo anno faremo qualcosa insieme, perché il ministero dello Sport è a disposizione di iniziative come questa", ha annunciato Lotti.

22:17Moto: Ducati, festa per la doppietta di Dovizioso

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Grande festa oggi alla Ducati dopo la doppietta di Andrea Dovizioso al Mugello e a Montmelò: nello stabilimento di Borgo Panigale, i vertici dell'azienda e i dipendenti della scuderia hanno celebrato le due vittorie consecutive del pilota romagnolo nelle ultime due gare in MotoGp, domenica scorsa nel Gp di Catalogna e la settimana prima nel Gp d'Italia. Una sequenza che alla Rossa non riusciva dal 2010, quando Casey Stoner trionfò in Aragona e in Giappone. Insieme a Dovizioso, si sono uniti ai festeggiamenti il collega della Pramac Danilo Petrucci, il collaudatore Michele Pirro, l'amministratore delegato Claudio Domenicali e il direttore tecnico Gigi Dall'Igna. "Dobbiamo essere orgogliosamente italiani", ha scritto via social Domenicali. I due successi della Ducati hanno catapultato Dovizioso in piena lotta per il Mondiale (titolo che alla Casa manca dal 2007, vinto con Stoner), portandolo a 7 punti dallo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales.

21:30Reagisce a rapina, muore bandito

(ANSA) - PISA, 13 GIU - Un uomo è morto durante una rapina in una gioielleria a Pisa. Da quanto emerso si tratta di uno dei responsabili della rapina e a ucciderlo, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio di polizia e carabinieri, sarebbe stato il gioielliere che avrebbe reagito al tentativo di rapina. Un secondo bandito sarebbe riuscito a fuggire ed è ricercato. L'allarme è scattato poco prima delle 20: secondo le prime testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero stati armati ma non è ancora chiaro se le armi fossero vere oppure no. La gioielleria, da quanto appreso, era già stata rapinata più volte in passato e stasera il gioielliere Daniele Ferretti ha reagito e sparato con la pistola che deteneva regolarmente. In negozio insieme a lui c'era la moglie. Il secondo bandito è riuscito a fuggire a piedi ma gli inquirenti non escludono che a poca distanza dal luogo della rapina vi fosse un mezzo sul quale allontanarsi senza dare nell'occhio.