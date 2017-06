Dante Alighieri y Michael Jackson cantaron, y clamaron, un mundo más justo (y por ello sufrieron)

Pubblicato il 14 giugno 2017 da Mariano Palazzo

Las fuerzas vivas musicales del estado Aragua, el pasado fin de semana (09 y 10 de junio) en el recién remodelado Teatro de la Opera de Maracay (patrimonio histórico nacional) llevaron a cabo un sentido tributo sinfónico al legado de Michael Jackson, con motivo de celebrarse el próximo 25 de junio, 8 años de la partida al cielo de este genio musical.

Más de 250 artistas en escena, entre la Orquesta Juvenil del estado Aragua, el Grupo Corales y demás bailarines y cantantes interpretaron un amplio repertorio de los más grandes éxitos del llamado “Rey del Pop”. Iniciaron el concierto con una de las canciones más significativas de su carrera; por nuestras venas se nos metían las letras de la canción de Heal the world (cura el mundo): una y otra vez coreábamos el estribillo y no fueron pocos a quienes las lágrimas le corrían por las mejillas. Mágico momento donde la energía del ambiente nos hacia reflexionar sobre esta poesía hecha melodía donde, una vez más y como ha sido siempre, el amor debería ser suficiente para que podamos hacer un mundo mejor, por eso: con amor haz un mundo mejor, cura el mundo, por ti, por mí, por la raza humana entera.

No puedo dejar de recordar como hace seis años exactamente, viví una situación similar, y que dio origen también a un artículo que titulé: Una semilla germina en el Caribe1, en medio de ese mar, y con la luna llena que esa noche también el cielo engalanaba, nos adentramos en la profundidad y grandeza de las canciones de Michael Jackson, llenas de contenido y que buscaban sensibilizar a la humanidad en cuanto a la necesidad inmediata e imperiosa de cambiar nuestros estilos de vida, que fuéramos más conscientes de nuestra realidad y el mundo que nos rodea, un llamado a la tolerancia, a la comprensión y a construir un mundo mejor”

Pero, cual historia repetida, la estupidez humana parece no tener límites, tal y como se afirma en una cita atribuida al escritor Mark Twain: El pasado no se repite pero rima. Michael Jackson, gritaba sin parar la locura humana y como esta se convertía en guerras y genocidios y devastadoras agresiones a la naturaleza. Dante lo narraba, 700 años atrás, en las crónicas de su viaje a los mundos de ultratumba, cuando al preguntarle por la gran tragedia que vivía su ciudad natal al goloso Ciacco este le responde: Justos son dos, y nadie los escucha; soberbia, envidia y avaricia son las tres piras que las almas excitan”. (Infierno VI, 73-75).

Es que tanto Dante como Michael2, sabían muy bien las cosas que hacían y decían, ambos escogían nombres irónicos y mensajes codificados, y estos maestros de la perfección no dejaban nada al azar. Siempre había una razón para todo aquello que hicieron y que meticulosamente elaboraban para comunicar su mensaje.

A pesar de ello pareciera que ni a Dante ni a Michael nadie los oía. Esa sordera de los líderes de aquella época y sus causas, asemejan ser las mismas que hoy en día nos aquejan y que condenan a nuestra Madre Tierra y a la raza humana por entera; Michael Jackson, allá en la más grande nación del sur de América, lo gritaba con su they don’t care about as: ¡no les importamos!

Y es lo que provoca gritar cuando leemos como algunos aún dudan del cambio climático y son capaces de condicionar, y peor aún rechazar, acuerdos ya firmados. Uno de los ejemplos más dramáticos lo observamos en la declaración final, del encuentro de los siete (G7) por el ambiente, realizado el pasado 10 y 11 de junio en Boloña (Emilia Romaña-Italia)3: USA no firma texto sobre el clima ni los bancos multilaterales de desarrollo (creados para reducir la pobreza y promover el desarrollo económico),13 ratificando de esta manera lo anunciando por el presidente neo electo, Donald Trump en cuanto a retirarse de los acuerdos firmados en Paris 2015.

Estábamos en la mitad del concierto cuando otra canción retumbó poderosamente en la sala: la canción dedicada a la tierra (Earth song),11 y conmovidos se nos estrujaba el alma por el grito enfurecido y desgarrado del menor de los Jackson, preguntando (o más bien reclamando) porque tantas desgracias Dios había permitido, porque el ser humano agredía despiadadamente a la Pachamama: ¿Qué le hemos hecho al mundo? Mira lo que hemos hecho. ¿Qué hay de toda la paz que le prometiste a tu único hijo? Solía soñar, solía mirar más allá de las estrellas…ahora no sé donde estamos, aunque sé que hemos ido lejos a la deriva…..hemos perdido el camino, ese camino que el mismo Dante había extraviado y que fue necesario que no solo reconociera sus pecados sino que transitara un infierno antes de purgarlos y poder estar puro y dispuesto a salir al cielo (Purgatorio XXXIII, 145).

Todo cambio empieza por uno mismo, así también lo entendió MJ, él nos invita a empezar con el hombre en el espejo (Man in the mirror), en su canción él le pregunta para que cambie su forma de ser y le dice que ningún mensaje podría ser más claro, si quieres que el mundo sea un lugar mejor dale un vistazo al hombre del espejo y haz un cambio: “Sin un medio ambiente saludable, no podremos acabar con la pobreza, ni fomentar la prosperidad. Todos tenemos una función en la protección de nuestro único hogar”, António Guterres (Secretario General de la ONU)4.

Y esos cambios pueden llegar a ser dramáticos, a tener trágicas consecuencias, tal y como nos lo cuenta, su excelencia Silvio Mignano, embajador de Italia en Venezuela cuando en su discurso del pasado 02 de junio, conmemorando el 71 aniversario de la constitución de la república de Italia leía las cartas de aquellos que él bautizo como herederos de Dante y Catón: «Una vida en la esclavitud es mejor no vivirla. Amen la madre patria, pero recuerden que la patria verdadera es el mundo, y, dondequiera que estén sus símiles, allí viven sus hermanos», «El mundo mejorará, estén seguras de esto: y si por ello ha sido necesaria mi vida, ustedes serán bendecidas»; nos decía el embajador que la historia de Catón la cuenta el propio Dante en el libro II del De Monarchia, donde reconoce que la fuerza de los romanos para construir su imperio desde un pequeño pueblo de pastores, estuvo en la virtud, en la capacidad de dirigir su pensamiento hacia el bien común y por este bien común, por la libertad de todos, decidió sacrificar su propia vida Catón.

Dante también luchó por sus ideales y también sufrió las terribles consecuencias por gritar lo que pensaba, luchando por lo que él consideraba un mundo mejor ante las injusticias que Florencia vivía, y por ello fue inculpado por peculado y otros delitos y sufrió uno de las condenas más duras de su época, por un lado el exilio eterno de su amada ciudad y por el otro fue condenado a la hoguera. Michael Jackson también gritaba y cantaba sus ideales, obraba en este sentido, incluso llego a ser propuesto para el premio nobel de la paz5 pero fue humillantemente rechazado y terriblemente condenado y execrado cuando fue denunciado por uno de los más terribles pecados: la pedofilia

Pero Dante y Michael no solo tienen analogías en cómo fueron sus culpas y castigos, sino también en su redención y perdón, tarde en ambos, pero llegaron. La ciudad de Gubbio (Marcas-Italia), en el año 2016, pidió disculpas públicas y oficiales6, por la sentencia con la cual su ciudadano Cante Gabrielli había condenado a Dante, un acto que se realizo con la presencia del último descendiente vivo del máximo poeta: El conde Sperello de Serego. Asimismo, el llamado Rey del Pop fue exculpado de sus cargos cuando el mismo joven que lo había denunciado admitió que todo había sido una farsa. En todo caso, a ambos seres humanos al cuerpo ya le habían hecho el daño pero no así al alma y por eso hoy nos queda de ambos su legado7.

Cuantas cosas suceden en junio, nace Dante, muere Michael y este año se da el encuentro por el ambiente del grupo de los siete y es precisamente uno de ellos (Canadá) el país anfitrión donde se llevarán a cabo las celebraciones oficiales de una de las efemérides más significativas, y que desde 1974 se viene celebrando, como lo es el día mundial del ambiente (05 de junio). El tema de este año es: la conexión de las personas con la naturaleza, como una forma de reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos.

Si con esto no fuera suficiente para limpiar nuestros oídos, y realmente escuchar el llamado desesperado que Gaia nos hace ante la fiebre que la está devorando, el 08 de junio celebramos también el día internacional de los océanos8, para recordar a todo el mundo el gran papel que estos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos, sin ellos estaríamos acabados.

Por eso son importantes estas celebraciones, para destapar la sordera, para sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes y por eso mismo es por demás significativo el comunicado entregado por Matteo Zuppi, arzobispo de la ciudad de Boloña9, a los ministros y representantes del ambiente de los siete países más industrializados del mundo reunidos allí, recordando el llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Sí, exigiendo que debemos defender nuestra Casa Común. Para ello sirven acciones audaces, y sobre todo tener conciencia que de este problema no se sale solos, sino unidos, asumiendo responsablemente todos los costos que esto implica. Por demás emblemática la carta entregada, ya que como cantaba MJ, no importa si eres negro o blanco (Black or White) y en ese contexto, la carta fue suscrita por todas las religiones: Hinduista, Hebrea, Católica, Budista, Musulmana, unidas todas exigiendo un mayor y más eficiente empeño sobre el ambiente.

El ministro del ambiente italiano: Gian Luca Galletti, deja abierto un hilo de esperanza10 al asegurar que lo que se preveía sería un encuentro de desacuerdos y levantamientos de muros, al final resultó más bien un encuentro de dialogo y donde se proyectaron puentes, ojalá y ocurra el milagro, el mismo que con su reclamo, Michael Jackson logró en la favela de Santa Marta en Rio de Janeiro, la misma ciudad donde en el recién finalizado carnaval de este año donde se elevaron las protestas por salvar la diversidad ambiental y cultural de la Amazonía, se juntaron en el famoso Sambódromo12: Dante Alighieri, Donald Trump y Michael Jackson, como queriendo recordarnos algo….en el lugar del gigante verde, el llamado pulmón vegetal del mundo, donde todavía queda todo por descubrir y explorar y que hoy más que nunca es el centro y objetivo de la codicia de los hombres por los recursos naturales que ella esconde.

No sigamos sordos, escuchemos a Dante y a Michael a través de sus cantos, así como lo afirma la joven de 31 años, Kira Radinsky, la reina de las star-up: Lo importantes es descubrir los indicios en el pasado, conseguirlos en el presente e imaginar los efectos en el futuro inmediato y evitar así que el mundo y nosotros quedemos devastados; porque contra la diosa fortuna no podría ninguna viveza nuestra así como Virgilio lo sentencia en el cuarto círculo del Infierno, el de los avaros y codiciosos: ¡Oh estúpidas creaturas, cuanta ignorancia es esa que os atormenta!, la diosa riqueza permuta en el tiempo los banales bienes de gente en gente y de sangre en sangre sin que la viveza humana evitar pueda, ya que se oculta cual serpiente en la hierba, ella provee, persigue y decreta” (Infierno VII, 67-90).

Mariano Palazzo

@marianopalazzo

