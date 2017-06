Ultima ora

08:25Bangladesh: maltempo, e’ di 130 morti nuovo bilancio vittime

(ANSA) - DACCA, 14 GIU - E' di almeno 130 morti l'ultimo bilancio, destinato a crescere, dell'ondata di maltempo che ha colpito il Bangladesh meridionale, dove intense piogge hanno causato frane e smottamenti di terreno che hanno gettato nella disperazione decine di migliaia di persone. Il quotidiano The Daily Star segnala oggi al riguardo che l'emergenza meteorologica, la peggiore dal 2007, e' acuta nei distretti di Chittagong, Rangamati e Bandarban, che molta gente e' considerata ancora dispersa e che fra le vittime vi sono almeno quattro membri dell'esercito. Rangamati, il distretto piu' colpito, ha denunciato al momento 98 vittime. Le squadre di soccorritori sono al lavoro 24 ore su 24, ma tutto procede a rilento perche' nelle zone colpite il maltempo persiste ancora.

08:22Incendio Londra: 30 le persone ricoverate

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sono 30 le persone ricoverate in 5 ospedali a causa dell'incendio scoppiato nella Grenfell Tower, grattacielo residenziale di 27 piani a Londra. Lo riferiscono i soccorsi citati dalla Bbc.

08:21Afghanistan: segretario generale Onu a Kabul

(ANSA) - KABUL, 14 GIU - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres è giunto oggi a Kabul per colloqui con il presidente Ashraf Ghani e i membri del governo sulla situazione in Afghanistan. Lo rende noto la tv Tolo. Si tratta della prima visita di Guterres nel Paese dalla sua nomina a massimo responsabile del Palazzo di Vetro.

08:16Inferno di cristallo a Londra, in fiamme grattacielo

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Inferno di cristallo a Londra, dove la Grenfell Tower, un grattacielo residenziale di 27 piani a North Kensington, ha preso fuoco per cause ancora da accertare verso l'una locale (le 2 in Italia) come una gigantesca torcia nella notte: 24 i livelli coinvolti, dal secondo piano in su. Al momento Scotland Yard conferma diversi feriti e intossicati, mentre resta da chiarire la sorte di alcune persone che secondo i media sembravano essere rimaste intrappolate inizialmente ai piani alti. Scioccanti le testimonianze di chi ha assistito con i propri occhi a una scena che ha riportato la paura nella capitale britannica, anche se questa volta il terrorismo non sembra c'entrare e al momento si parla di "incidente". Diversi vicini hanno raccontato di aver sentito i primi allarmi - "al fuoco, al fuoco" - e poi grida d'aiuto dall'interno della torre.

01:06Rapina a Pisa, uno dei banditi ha sparato per primo

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Daniele Ferretti, il commerciante che ieri sera ha sparato e ucciso un rapinatore nella sua gioielleria a Pisa, avrebbe estratto la sua arma dopo che i banditi, a loro volta armati, avrebbero minacciato la moglie che si trovava in negozio. In base a quanto appreso Ferretti, rapinato più volte negli ultimi anni - l'ultimo tentativo l'anno scorso, mentre il 30 luglio 1999 i malviventi che volevano rapinarlo lo accoltellarono facendolo finire in prognosi riservata - avrebbe preso la sua pistola e intimato ai banditi di restare calmi e andarsene ma per tutta risposta uno di loro avrebbe sparato verso la moglie senza colpirla e a questo punto ci sarebbe stata la reazione del gioielliere. "Da una prima ricostruzione - ha confermato il sostituto procuratore Paola Rizzo - il bandito che poi è riuscito a fuggire ha sparato e a quel punto Ferretti ha reagito sparando a sua volta, colpendo a un fianco e ferendo a morte un rapinatore".

00:54Lite con bottiglie in via del centro a Milano, due feriti

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Due extracomunitari sono stati trasportati in ospedale dopo aver litigato ed essersi feriti reciprocamente a colpi di bottiglia nella centralissima via Panfilo Castaldi, a Milano. Entrambi hanno riportato numerosi tagli alla testa e alle mani e sono stati medicati inizialmente sul posto dai paramedici del 118. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti mentre la lite era ancora in corso. Da accertare i motivi dello scontro, che si ipotizza possa essere stato causato da un furto da parte di uno dei due stranieri ai danni dell'altro. Le loro condizioni non sono gravi, nonostante i loro visi e gli abiti mostrassero vistose macchie di sangue.

00:27Calcio: amichevole, Francia-Inghilterra 3-2

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La Francia ha battuto l'Inghilterra per 3-2 (2-1) in un'amichevole disputata allo Stade de France, a Saint-Denis. Nel primo tempo, ospiti in vantaggio al 9' con Kane e rimonta dei padroni di casa con Umtiti al 22' e Sidibé al 43'; nella ripresa, al 3', temporaneo pari inglese ancora con Kane, stavolta su rigore (con l'espulsione di Varane nell'azione che lo ha provocato, decretata dall'arbitro italiano Massa con l'ausilio della videoassistenza); ma al 33', arriva il gol del definitivo 3-2 francese con Dembelé, dopo che al 26' Mbappé aveva colpito la traversa. Prima della gara, organizzata fra imponenti misure di sicurezza, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dei recenti episodi di terrorismo in Inghilterra e i tifosi delle due squadre hanno cantato insieme in segno di solidarietà la canzone degli Oasis "Don't look back in anger" e gli inni nazionali.