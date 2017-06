Ultima ora

11:01Incendio Londra: sale ad almeno 50 il bilancio dei feriti

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Sale ad almeno 50 il numero dei feriti e intossicati ricoverati in ospedale a Londra in seguito all'incendio che ha devastato la Grenfell Tower a North Kensington. Lo riferisce SkyNews, citando il servizio di ambulanze cittadino. I feriti sono stati suddivisi fra cinque ospedali.

11:00Corea Nord: studente Usa liberato rientrato in patria

(ANSA) - CINCINNATI, 14 GIU - Otto Warmbier, lo studente statunitense in coma liberato ieri dalla Corea del Nord ha fatto ritorno a casa. Il giovane, 22 anni, è atterrato a Cincinnati. Poi è stato trasferito in ospedale. Il ragazzo è in coma da un anno - alla famiglia è stato comunicato solo una settimana fa - da poco dopo l' ultima apparizione pubblica nel processo a Pyongyang di marzo 2016 in cui confessò in lacrime di aver "rubato" uno degli striscioni della propaganda dall'hotel nel quale risiedeva. Un crimine di Stato, a Pyongyang.

10:58Terremoti: sisma di magnitudo 6.9 in Guatemala

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Guatemala. Lo rende noto l'Usgs, l'istituto geofisico Usa precisando che l'epicentro è stato localizzato ad otto chilometri a sud ovest di Tajumulco, dove si trova un grande vulcano spento di circa 4mila metri di altezza, nei pressi della frontiera con il Messico.

10:41Asti: Pd e M5s in bilico per ballottaggio, riprese verifiche

(ANSA) - ASTI, 14 GIU - Sono riprese questa mattina, in tribunale ad Asti, le verifiche della commissione elettorale centrale sui verbali dello scrutinio delle elezioni comunali. A tre giorni dal voto, non si sa ancora chi tra Angela Motta del Pd e Massimo Cerruti del M5S debba sfidare il candidato del centrodestra Maurizio Rasero, vincitore al primo turno con il 47,67% delle preferenze. Motta e Cerruti sono divisi da una manciata di voti. Dopo il testa a testa nello spoglio terminato con esito favorevole, per 13 voti, al centrosinistra, ieri mattina il riconteggio sembrava aver ribaltato il verdetto, assegnando un vantaggio di 50 preferenze al candidato M5s. Nel pomeriggio, però, la questione è tornata in sospeso. Secondo indiscrezioni, l'ultima verifica avrebbe creato un nuovo 'ribaltone', riportando in vantaggio, sia pure di strettissima misura, la candidata del centrosinistra. I lavori della commissione elettorale si svolgono a porte chiuse. In tribunale sono però presenti Motta e Cerruti.(ANSA).

10:25Scontro treni: ripresa circolazione, carrozze semivuote

(ANSA) - SAN DONATO DI LECCE (LECCE), 14 GIU - É ripresa sin dalle prime ore del mattino, anche se le carrozze erano praticamente prive di passeggeri, la circolazione ferroviaria sulla linea Lecce-Zollino dove ieri, nel tratto tra San Donato di Lecce e Galugnano, si sono scontrati due convogli delle Ferrovie del Sud Est. Il binario unico in cui é avvenuto l'impatto é stato liberato dai due mezzi coinvolti. Le Ferrovie del Sud Est hanno attivato corse sostitutive con bus sulle tratte Maglie-Otranto e Casarano-Gallipoli. Sono una trentina le persone visitate e medicate ieri fino a tarda sera presso il 'triage' di emergenza allestito nella sala giunta del municipio di San Donato di Lecce, dove hanno operato mezzi e personale medico del 118. Sette passeggeri sono stati trasportati al pronto soccorso del 'Vito Fazzi' di Lecce in codice verde per ulteriori accertamenti, mentre 10 sono stati portati agli ospedali di Copertino, Scorrano e Galatina. Gli altri passeggeri sono stati accompagnati a destinazione con bus delle Fse.

10:16Indipendentista sardo ricoverato in ospedale a Cagliari

(ANSA) - ORISTANO, 14 GIU - Dopo 47 giorni di sciopero della fame in carcere, il presidente del movimento indipendentista Meris, Doddore Meloni, detenuto dal 29 aprile scorso, è stato ricoverato ieri sera all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo ha reso noto il suo legale, l'avvocata Cristina Puddu, spiegando che le condizioni fisiche di Meloni, che ha compiuto 74 anni in carcere, si sono notevolmente aggravate negli ultimi giorni tanto che non riusciva più neanche a trattenere la poca acqua che beveva rigettandola con fortissimi dolori. A far scattare il ricovero, ha spiegato ancora l'avvocata Puddu, sono stati la grave condizione di disidratazione e il rischio di un imminente blocco renale. Intanto - accusa il legale - la richiesta di scarcerazione per motivi di salute presentata al magistrato di sorveglianza di Cagliari la settimana scorsa non ha ancora avuto risposta "perché il Servizio sanitario del carcere di Uta non ha ancora fornito la relazione medica e la valutazione psicologica indispensabile per la decisione".

10:12Sfruttamento della prostituzione, 13 indagati in Gallura

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 14 GIU - E' in corso dalle prime luci dell'alba in Gallura un'imponente operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari, contro una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Sono 13 le persone indagate, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione nonché, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento della prostituzione, detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Le 13 ordinanze sono state emesse dal Tribunale di Tempio Pausania. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi. (ANSA).