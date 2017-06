Ultima ora

13:17Incendio Londra: in 6 minuti dal primo focolaio all’inferno

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Sono passati sei minuti in tutto dal momento in cui è divampato il primo focolaio a un piano basso del grattacielo di Grenfell Tower, a Londra, a quando l'intero palazzone - abitato in prevalenza da famiglie di ceto popolare, non pochi delle quali di origine straniera - si è ritrovato avvolto dalle fiamme fino in cima. E' questo il calcolo dei vigili del fuoco. Da confermare, invece, l'indiscrezione secondo cui l'origine dell'incendio andrebbe ricercata al quarto piano.

13:16Scherma: morto Salvatore Ottaviano

(ANSA) - RAGUSA, 14 GIU - Lutto nel mondo della scherma italiana. E' morto nella notte a Milano, dove si era recato per impegni personali, Salvatore Ottaviano, che tra il 2005 e il 2009 è stato segretario generale della Federazione nazionale della scherma. Aveva 68 anni, viveva a Ragusa. Maestro di sport, Ottaviano è stato per anni anche segretario del comitato provinciale del Coni di Ragusa.

13:15Francia: scintille tra premier Philippe e Bayrou

(ANSA) - PARIGI, 14 GIU - "Serve libertà di parola, in ogni caso per me, non so vivere senza": il ministro francese della Giustizia, François Bayrou, leader del MoDem, intervistato da radio RTL, ha risposto così al premier Edouard Philippe, che ieri lo ha richiamato all'ordine per la sua controversa telefonata a un responsabile di Radio France per protestare contro un reportage a lui sgradito. La settimana scorsa, la procura ha aperto un'inchiesta preliminare sul caso degli assistenti del MoDem all'Europarlamento. Secondo altre rivelazioni pubblicate oggi dal Canard Enchainé, la segretaria dello stessso Bayrou sarebbe stata in parte remunerata con i soldi del contribuente europeo "senza aver mai lavorato per l'Europa". (ANSA).

13:13Afghanistan: kamikaze contro talebani dissidenti, vittime

(ANSA) - KABUL, 14 GIU - Un'autobomba guidata da un kamikaze è esplosa oggi nella provincia afghana di Helmand uccidendo numerosi membri di un gruppo talebano dissidente (fra cinque e 26 secondo le fonti) e ferendone quattro. Lo riferisce la tv Tolo. L'incidente, ha precisato l'emittente, è avvenuto nel distretto di Gereshk e le vittime causate dall'attentato appartengono al gruppo dissidente talebano guidato dal Mullah Rasul che si è staccato tempo fa dall'Emirato islamico dell'Afghanistan di cui è leader il Mullah Haibatullah Akhundzada, e, a quanto sembra, si preparava ad unirsi al processo di pace proposto dal governo. Fonti ufficiali hanno fissato il numero dei militanti morti fra cinque e nove, mentre nella sua rivendicazione il portavoce ufficiale dei talebani Zabihullah Mujahid ha sostenuto che i morti sono 26 e i feriti 16.

13:11Gb: Cameron a May, dialoghi con Labour per Brexit più soft

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Anche David Cameron si inserisce nel dibattito sul dopo voto e lo fa consigliando alla premier Theresa May di dialogare col Labour per una Brexit "più soft". L'ex primo ministro Tory, costretto alle dimissioni dopo il referendum sul divorzio britannico dall'Ue per aver sostenuto la campagna Remain, dalla Polonia ha fatto il suo primo commento al risultato elettorale dell'8 giugno che ha seriamente compromesso la posizione di May. "Penso che ci saranno pressioni per una Brexit più soft", ha sottolineato, aggiungendo che il "Parlamento merita di dire la sua" in proposito e che comunque la premier ha fatto bene a restare in carica ma ora si dovrebbe confrontare con gli altri partiti.

13:10Incendio Londra: soccorsi, non c’è rischio collasso torre

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Non è a rischio collasso la Grenfell Tower in fiamme nell'ovest di Londra. Lo ha detto la London Fire Brigade dopo aver condotto coi propri ingegneri strutturali una perizia sull'edificio. La struttura è quindi sicura per i tanti pompieri che stanno operando al suo interno.

13:09Russia: Putin a Oliver Stone, ‘siamo un paese democratico’

(ANSA) - MOSCA, 14 GIU - "Per quanto cerchino di demonizzare la Russia, la Russia è un paese democratico e sovrano. Questo provoca certi problemi, ma comporta anche dei grandi vantaggi". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista a Oliver Stone mandata in onda dall'emittente statunitense Showtime e ripresa dall'agenzia Ria Novosti. "E' impossibile immaginare che tra oggi e domani si instauri un sistema identico a quello americano, francese o tedesco", ha aggiunto Putin sostenendo che l'opposizione russa "non propone agli elettori dei programmi che siano più vincenti dal punto di vista dei cittadini". Inoltre, secondo il leader del Cremlino, sono pochi i paesi sovrani come la Russia. "Molti paesi - ha dichiarato Putin - sono limitati dai cosiddetti obblighi di alleanza".